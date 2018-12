Gigio riscrive le leggi della fisica e torna fenomeno: il balzo del campione per suggellare la centesima

Finta di Ansaldi sul sinistro e cross col destro, palla tesa al centro area, Iago Falque stacca di testa, solo. Apnea. Gigio balza alla sua sinistra in una frazione di secondo, deviando in angolo. Stupore, applausi, gioia. Donnarumma non è nuovo ai miracoli, nella sua "breve" carriera ha già palesato le sue qualità da giovane fenomeno, parando tiri impossibili e neutralizzando anche diversi calci di rigore (una coppa in bacheca continua a ricordarlo). Eppure l'intervento sul 14 del Torino tende a superare normali leggi della fisica. O almeno quelle che valevano fino ad ieri.

LA RINASCITA DEL FENOMENO - Il classe '99 ha ricevuto una mole imponente di critiche durante l'estate del 2017. Gigio ha commesso degli errori, o forse qualcuno ha sbagliato per lui, ma un trattamento del genere sarebbe esagerato per chiunque, figuriamoci per chi (all'epoca) aveva solo diciotto anni. Anche nei giudizi sulle prestazioni c'è stato poco spazio al perdono, ma i sei milioni di euro sul contratto inevitabilmente innalzano oltremodo il livello delle aspettative. Per evitarlo sarebbe bastato richiedere un contratto più umano, perché il rischio di bruciare un talento purissimo è stato palpabile. Eppure, nonostante la situazione esterna tutt'altro che idilliaca, Donnarumma si è rialzato, tornando pian piano il potenziale campione che tutti avevano potuto apprezzare.

PATRIMONIO ROSSONERO - Tutti i portieri sbagliano, anche i più bravi. Gigio resta un diciannovenne ed è impensabile che possa mantenere il livello prestazionale di un portiere over 30. In questo senso si deve leggere un infortunio come quello nel derby. Dopo la stracittadina erano tanti a richiedere la titolarità di Reina a discapito di Donnarumma, ma Gattuso non si è mai lasciato influenzare, puntando forte su chi, a conti fatti, rappresenta un patrimonio per il club rossonero. E il miracolo contro il Torino, perché di miracolo si tratta, è un esempio di quello che rappresenta il numero 99: un estremo difensore dotato di qualità incredibili (non a caso protagonista anche in Nazionale) che ha disputato 100 partite consecutive, da titolare, in Serie A. Non resta che congratularsi, applaudire ed essere lieti che un giocatore del genere sia del Milan e non di un'altra squadra.