Giroud, il matrimonio con il Milan continuerà: incontro per il rinnovo alla fine del mercato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud è uno dei giocatori che si sono rivelati indispensabili per il Milan nell'ultimo anno e mezzo. A partire dal febbraio scorso, quando ribaltò l'Inter con una doppietta, ha dato vita a un 2022 da sogno che per poco non gli portava anche il secondo Mondiale della carriera. Un giocatore così decisivo e così esperto, il Milan non vuole farselo sfuggire. Allo stesso modo Oli vuole continuare in rossonero.

La strategia

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe intenzione di sedersi al tavolo con l'entourage del giocatore francese non appena il calciomercato invernale avrà chiuso i battenti. La dirigenza al momento sta aspettando di vedere se negli ultimi giorni uscirà qualche opportunità dal mercato ma poi sarà focalizzata solo sui rinnovi. Oltre a quello di Leao, che come al solito merita un discorso a parte, c'è quello di Giroud per il quale la fiducia è elevata e intorno al quale c'è molta serenità. L'incontro che ci sarà nelle prossime dunque sancirà il prolungamento dell'accordo tra le parti per un altro anno ancora e le cifre dovrebbero rimanere, all'incirca, quelle attuali: un contratto dal valore di 3.5 milioni di euro. (LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE DI MILANNEWS)

Indispensabile... ma serve aiuto

Come detto l'apporto di Giroud da quando è arrivato al Milan è stato stratosferico: l'anno scorso con gol pesantissimi in chiave Scudetto e in questa prima parte di stagione con un ruolino di marcia impressionante nonostante abbia giocato quasi sempre da titolare a causa delle continue indisponibilità dei suoi colleghi attaccanti. Dopo il Mondiale, in questo inizio 2023, Olivier è apparso un po' sulle gambe ed è tornata attuale la questione di un giocatore che possa aiutarlo. Origi e Rebic sono tornati entrambi a disposizione e la speranza è che possano essere usciti dal tunnel dell'infermeria: già da domani uno dei due potrebbe sostituire Giroud al centro dell'attacco che potrebbe rimanere a riposo in vista del derby. In ogni caso in estate sarà fondamentale andare sul mercato per cercare qualcuno di affidabile che possa fare coppia con Giroud e a cui lo stesso bomber francese possa fare da chioccia.