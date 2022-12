Giroud, la finale non cancella un 2022 da favola. Adesso un nuovo anno tutto rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'immagine di Olivier Giroud che esce al 41' della finale del Mondiale in Qatar, con la sua Francia sotto di due reti, e dopo aver trascinato la squadra con i suoi gol (insieme a quelli di Mbappè) all'atto conclusivo, ha fatto male a molti. I tifosi del Milan soprattutto sono rimasti abbattuti e in parte indignati per il trattamento riservato a Olivier. Ciononostante la partita con l'Argentina non può cancellare un 2022 clamoroso del bomber rossonero.

Anno di grazia

Ci sembra ormai inutile andare a snocciolare tutti numeri che Olivier Giroud ha fatto registrare negli ultimi 12 mesi della sua carriera sportiva. Quella clamorosa doppietta contro l'Inter nel febbraio scorso ha svoltato l'intera stagione del Milan e la storia personale del francese che da quel momento in poi ha vissuto un crescendo continuo di emozioni. Dalla vittoria dello Scudetto con altri gol decisivi a Roma e Reggio Emilia, fino a un inizio di stagione luminoso con gol nel derby, reti in acrobazia e marcature in Champions League dove ha contribuito a riportare il Milan agli ottavi. E poi la Francia, riconquistata proprio grazie alle prestazioni in Italia. Con la nazionale è diventato prima l'usato sicuro che potesse far da riserva al Pallone d'Oro Karim Benzema e poi il titolare inaspettato che ha guidato i galletti alla finale in una coppia che ha abbatutto i muri generazionali con Mbappè. In Qatar Giroud ha segnato 4 gol ed è diventato il miglior marcatore della storia della Francia. Assolutamente non male per un 36enne a fine carriera.

Ancora il Milan

L'epilogo finale in Qatar è stato amarissimo per Giroud. Una finale in cui non è riuscito a entrare in partita e all'interno della quale è stato sostituito dopo neanche un tempo. La delusione, dopo un anno e un torneo giocato a livelli altissimi, è sicuramente tanta e lo si è visto anche dopo l'ultimo rigore segnato da Molina che ha consegnato all'Argentina la coppa. Una delusione che però si è trasformata ben presto in orgoglio: ieri la Francia è stata accolta da migliaia di tifosi al ritorno a Parigi e Giroud è stato uno dei più scatenati, aizzando la folla e godendosi l'affetto della sua gente. Anche sui social ha pubblicato un post di ringraziamento, senza parole solo con un cuore. Un giocatore della maturità di Olivier, che ne ha viste così tante, sembra che stia già lavorando su come assorbire questa delusione e tornare a Milanello più cacrico che mai. Il numero 9 rossonero sarà al centro del progetto rossonero ancora per un po', sicuramente in questa stagione dove Ibra sarà un plus e Origi si deve ancora ambientare e in cui bisogna rimontare un Napoli scatenato e togliersi qualche soddisfazione in Champions. E poi, chissà, magari anche per le prossime: al suo ritorno dalle vacanze, Olivier si incontrerà con il Milan e si deciderà se andare avanti e rinnovare il contratto. La volontà c'è da entrambe le parti.