Gli alibi sono finiti, la pazienza anche: Rebic e Origi, due flop da 10 milioni

Il pareggio contro l'Empoli ha fatto riemergere un problema offensivo che il Milan si porta dietro da troppo tempo, soprattutto quando in campo ci sono le seconde linee a sostituire i titolarissimi come Giroud, Leao e Brahim Diaz. E in questo caso c'è un dato particolare che non farà per niente piacere ai tifosi rossoneri: nello specifico quella di ieri era la seconda gara che il belga e croato cominciavano dall'inizio insieme. L'unica altra volta che erano partiti l'uno affianco all'altro nell'undici titolare era stato in occasione di un altro pareggio per 0-0, nella partita contro la Cremonese dello scorso novembre.

Quelle di Rebic e Origi sono due stagioni molto simili tra numeri, prestazioni e infortuni. I due rossoneri non hanno mai trovato continuità a livello fisico nel corso della stagione, e questo è stato sicuramente un fattore che ha influito sull'annata personale del belga e del croato. Ma questo non deve essere un alibi: la pazienza è ormai finita, perché, prestazioni come quelle di ieri sera, non sono tollerabili, soprattutto da parte dell'ex Liverpool. E lo stesso Pioli era stato chiarissimo, soprattutto con Origi, ieri fischiato al cambio: "Divock può fare di più, credo tanto in lui, ha belle caratteristiche".Inutile fare tanti giri di parole, Origi e Rebic, al momento, sono un peso per il Milan, soprattutto per il bilancio. Oltre alle prestazioni sotto il livello, per i due giocatori assieme, il Milan spende in un anno 10 milioni lordi. Una cifra decisamente alta per due giocatori che in stagione, oltre ad essere le alternative di Leao e Giroud, in due hanno realizzato solamente cinque gol. Decisamente poco per una squadra che ha come obiettivo i primi quattro posti per la qualificazione alla prossima Champions.