Higuain a Sky: "Voglio dimostrare al Milan che non ha sbagliato ad investire su di me. Qui sto bene e sono felice"

In vista del match di domani contro il Dudelange, Gonzalo Higuain ha parlato così ai microfoni di Sky:

Sul suo momento: "La parola riscatto l'ho sentita spesso nella mia carriera. Io non mi devo riscattare e nemmeno il Milan. Quella di domani è una partita che dobbiamo vincere, dobbiamo fare una bella partita per fare un passo verso il passaggio del turno. Non mi piace stare fuori, voglio dare una mano alla squadra".

Sulla squalifica: "Sono andato a spiegare le mie ragioni, ma non è servito. Hanno deciso così".

Sulle voci di mal di pancia: "Dicono che sto male e che sono incazzato. Ma tutti qui sanno che sto bene e che sono felice al Milan".

Su Ibra: "E' sempre un grande giocatore. Sono cose di cui si occupa la società, dipende da loro".

Sull'espulsione: "Ho sbagliato, ho chiesto scusa ma sono sicuro che non succederà più. Abbiamo un mese importante da qui alla fine del girone di andata".

Ancora sul suo momento: "Tutti possono dire quello che vogliono, non credo sia giusto parlare di riscatto. Ho fatto uno sbaglio e da quello sbaglio ho imparato. Voglio dimostrare al Milan che non ha sbagliato ad investire su di me. Credo sia una cosa normale questa, lo fanno tutti i giocatori".

Sul suo apporto al Milan: "Non ho ancora dato tutto quello che posso dare tra infortuni ed espulsione. Posso dare molto di più al Milan".

Sul gol che manca da un mese: "Segnare è la cosa che mi piace fare di più".