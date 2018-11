Higuain a Striscia La Notizia: "E' successo, ho questo carattere. Sono felice dell'affetto ricevuto, mi rende orgoglioso"

Questa sera, mercoledì 14 novembre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Gonzalo Higuain riceverà il suo secondo Tapiro d'oro dopo l’espulsione e il rigore fallito contro la Juventus. Il Pipita, intercettato a Milanello da Valerio Staffelli, ha spiegato l'accaduto: "È successo così…sono una persona con questo carattere". L'inviato di Striscia ha chiesto: "Cosa è successo realmente quando siete andati negli spogliatoi? Cosa ha fatto Gattuso? L’ha presa a frustate?". L’argentino ha risposto quanto segue: "No, ma sono molto felice che ho ricevuto affetto dai tifosi del Milan, società e compagni. Questo ti rende orgoglioso". Staffelli ha punto l'attaccante sulle dichiarazioni di Matteo Salvini, il quale lo ha definito indegno per il comportamento tenuto durante Milan-Juventus: "Ma lei è a posto con il permesso di soggiorno?". Higuain ha confermato di essere in regola, poi ha ricordato la prima volta che ha ricevuto il Tapiro: "A Torino, è stato divertente e ho iniziato a fare gol". Staffelli ha chiuso il servizio con un consiglio: "La prossima volta che fa gol faccia vedere gli addominali anche lei, che questo CR7 non può averli così solo lui".