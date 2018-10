Higuain-Cutrone, l'intesa cresce e promette molto bene: con loro in campo insieme è come partire da 2-0...

Tra i protagonisti della vittoria di ieri del Milan contro la Sampdoria, ci sono sicuramente anche Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone: Rino Gattuso ha deciso di schierarli insieme per la prima volta dall'inizio e loro hanno risposto con un gol a testa. Ma oltre alle reti, i due hanno messo in mostra un'ottima intesa, che può crescere ancora tanto, ma che promette già molto bene.

CHE MEDIA - Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, che spiega che prima di ieri la coppia viaggiava a un gol ogni 35 minuti, contro la Sampdoria i due hanno giocato insieme 76 minuti, quindi la media è stata praticamente rispettata. Si tratta di un numero pazzesco perchè, proiettandolo su una partita intera, significa partire da 2-0 contro ogni avversario. Ovviamente questa è solo teoria, ma è evidente che tra Higuain e Cutrone ci sia un feeling particolare: all'uscita dal campo di Patrick, per esempio, c'è stato un bellissimo abbraccio tra i due, che testimonia ancora di più il loro ottimo rapporto.

SIMILI - Sempre secondo la Rosea, Higuain e Cutrone si assomigliano molto: non solo per l'istinto del gol, ma anche per la grinta che ci mettono ogni volta che giocano. Nonostante abbiano caratteristiche molto simili, i due non si pestano mai i piedi, anzi riescono a completarsi. La riscossa del Milan dopo le due sconfitte di fila è arrivata con Gonzalo e Patrick in campo insieme dal primo minuto e al momento le due punte sembrano essere imprescindibili.