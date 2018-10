Higuain ok, ma gli altri? Da Bakayoko a Laxalt, che fatica per i nuovi arrivi: adesso serve lo sprint

Il mercato estivo, perlomeno fin qui, non ha dato i frutti sperati. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Higuain a parte, i rinforzi rossoneri oscillano spesso tra panchina e tribuna e quando scendono in campo non sempre si rivelano all’altezza. Le attenuanti, comunque, ci sono: dal periodo di ambientamento alle scelte di Gattuso, che quasi sempre ha preferito puntare sui titolarissimi.

BAKA-FLOP - Tuttavia, il rendimento dei nuovi arrivi è stato al di sotto delle aspettative. Solo il Pipita (6 gol in 9 presenze) ha dato il suo contributo alla causa, nonostante il recente periodo di flessione e... nervosismo. Caldara è ancora ingiudicabile. I tempi - di inserimento tattico prima e di recupero poi - hanno trasformato il suo avvio in un non-inizio. Il peggio, però, sembra essere alle spalle: ora l’ex Juve dovrà riuscire a scavalcare Musacchio. Quello che finora ha deluso di più è Bakayoko. Il francese è troppo indietro, tatticamente e fisicamente, e non sono da escludere mal di pancia in vista di gennaio.

DELUSIONE - Si fatica anche a sinistra. Castillejo e Laxalt devono vincere la concorrenza rispettivamente di Calhanoglu e Rodríguez. L’ottimo inizio dello svizzero ha sbarrato la porta all’ex Genoa, ma i problemi del turco potrebbero aprire nuovi varchi da sfruttare allo spagnolo. E poi c’è Reina, che molti vorrebbero titolare anche in campionato al posto di Donnarumma. contro il Betis, però, anche l’esperto portiere ha commesso un grave errore.