Il Giornale - Milan, per difesa c'è Godin: è in scadenza con l'Atletico, si potrebbe muovere a gennaio per due milioni

Il lungo infortuno di Mattia Caldara, che dovrà restare fuori per diversi mesi, costringerà il Milan a tornare sul mercato a gennaio per prendere un difensore. E l'ultimo nome che è stato accostato alla retroguardia milanista è quello di Diego Godin, 32enne capitano uruguayano dell'Atletico Madrid, il quale ha però anche passaporto spagnolo, quindi non andrebbe ad incidere sull'eventuale quota extracomunitari. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e quindi potrebbe muoversi a gennaio per una cifra piuttosto contenuta (circa due milioni di euro).

OFFERTA ROSSONERA - A riferirlo è l'edizione odierna de Il Giornale che spiega che il suo eventuale arrivo farebbe pensare che la situazione fisica di Caldara sia più complessa del previsto, motivo per il quale la società ha deciso di puntare su un giocatore affermato e di qualità. A Godin, il Milan avrebbe presentato la seguente offerta: contratto di due anni e mezzo a quattro milioni di euro a stagione.

CHE LEADER - Il giocatore sarebbe propenso ad accettare la proposta rossonera, mentre sarà probabilmente molto più complicato convincere l'Atletico Madrid a cedere il suo capitano e il suo leader indiscusso. Per il Milan, prendere un difensore come Godin sarebbe un grande colpo perchè vorrebbe dire prendere non solo un ottimo centrale, ma anche un giocatore di grande esperienza e personalità.