Il Milan in prestito: il borsino dei 15 calciatori. Maldini inarrestabile, Origi non segna mai

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE A

Lorenzo Colombo (Monza)

Quinta panchina consecutiva per il centravanti, ma dopo tre gare in cui non è stato impiegato, stavolta Raffaele Palladino gli concede gli ultimi 8 minuti in sostituzione di Djuric nella partita vinta contro il Cagliari, decisa peraltro da un altro giocatore di proprietà del Milan: Daniel Maldini. L'ultima gara in cui è ha fatto gol resta il Milan, lo scorso 18 febbraio. Solo 6 gettoni di presenza in questo 2024, con tre partite giocate da titolare. La sua media su TMW è di 5.87.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 4

Assist: 1

Charles De Ketelaere (Atalanta)

A seguito della situazione legata al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, la partita con l'Atalanta non si è disputata. Turno di stop pertanto per Charles De Ketelaere, che da un mese a questa parte sembra la versione milanista, poco incisiva. Nel complesso la stagione resta ancora molto buona, la sua media TMW relativamente al solo campionato è di 6.22.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 33

Reti: 10

Assist: 7

Daniel Maldini (Monza)

Ottimo impatto contro la Roma, decisivo a Marassi, si ripete contro il Cagliari. Questa volta parte titolare, per la prima volta da quando gioca nel Monza. Inizia la gara non sfruttando bene una ripartenza e sbagliando una conclusione in area. Sublime, invece, il calcio di punizione con cui porta la squadra in vantaggio siglando l’1-0. Punizione capolavoro. Tre reti segnate nelle ultime quattro partite, si sta rilanciando dopo i primi sei mesi a Empoli dove non ha trovato molto spazio. Media di 6.17 su TMW alzata in modo esponenziale da quando è in Brianza.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 13

Reti: 3

Assist: 1

Marco Pellegrino (Salernitana)

Seconda panchina per il difensore argentino dopo quattro partite consecutive da titolari, purtroppo mai convincenti. La media voto di Tuttomercatoweb è addirittura di 4.92, considerando anche il gettone di presenza col Milan, nella partita giocata contro il Napoli a ottobre. Non è andata comunque meglio alla Salernitana che ha preso 4 reti dal Cagliari ed è caduta in casa contro il Lecce. Quest'ultimo risultato è stato fatale a Fabio Liverani. Chiunque ci sarà in panchina, è difficile immaginare l'argentino nuovamente in campo con la retrocessione praticamente certa e non essendo un giocatore di proprietà della Salernitana.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Seconda consecutiva da titolare per il belga, in campo tutti e 90 i minuti nella vittoria del Bologna a Empoli, arrivata in pieno recupero. Con Orsolini intoccabile a destra e in alternativa, come visto al "Castellani", Ndoye, Saelemaekers è impiegato da Thiago Motta sulla sinistra. Spreca una chance enorme e sembra avere sempre un tempo di gioco di troppo. Un importante recupero su Cambiaghi migliora il giudizio, ma nel complesso non raggiunge la sufficienza. In questa stagione il rendimento è altalenante, la media voto di TMW è di 5.91.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 23

Reti: 1

Assist: 2

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE B

Marco Nasti (Bari)

Prima panchina dopo tre partite consecutive da titolare per l'attaccante, che subentra a Morachioli a 12' dalla fine, nella partita che il Bari perde di misura al San Nicola contro la Sampdoria. Momento complicato per i pugliesi che nelle ultime cinque partite hanno raccolto un solo punto e l'attaccante di scuola Milan sta finendo nel tritacarne. Il suo ultimo gol risale a due mesi fa, contribuendo al successo dei suoi contro la Ternana.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 30

Reti: 4

Assist: 0

Chaka Traoré (Palermo)

Poco meno di mezz'ora per lui nella pesante sconfitta casalinga del Palermo contro il Venezia. Subentra a Henderson quando i veneti sono già avanti 0-2, fa vedere qualche iniziativa, ma non lascia il segno. Nel finale arriva pure il tris lagunare.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

Devis Vasquez (Ascoli)

Dopo due buone prestazioni contro Reggiana e Sampdoria, il colombiano torna a sedere in panchina lasciando il posto al titolare Emiliano Viviano nel 4-1 con cui i marchigiani hanno battuto il Lecco.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 2

Reti subite: -2

Clean sheet: 1

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE C

Andrea Bozzolan (Perugia)

Dopo due spezzoni di gara al rientro da un infortunio, il terzino resta in panchina per tutta la durata del derby umbro vinto dal suo Perugia sul campo del Gubbio.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 19

Reti: 0

Assist: 0

Antonio Gala (Sestri Levante)

26 minuti per il trequartista 19enne, subentrato nella trasferta contro la Fermana, partita terminata 1-1 che lascia i liguri fuori dalla zona playout. Fin qui Gala è stato utilizzato con continuità giocando anche un buon numero di partite da titolare.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 32

Reti: 0

Assist: 2

Bob Murphy Omoreghbe (Sestri Levante)

Serata non certo indimenticabile per l'ala destra, 20 anni, nella trasferta contro la Fermana. Entra al 59', si fa ammonire all'85' e quattro minuti più tardi prende un secondo giallo lasciando la squadra in 10. Tuttavia non è decisivo ai fini del risultato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 13 col Fiorenzuola, 9 col Sestri Levante

Reti: 4 (tutte col Fiorenzuola)

Assist: 1 (col Sestri Levante)

CALCIATORI PRESTATI ALL'ESTERO

Fode Ballo-Touré (Fulham)

Il Milan gli ha trovato una sistemazione nell'ultimo giorno utile della finestra trasferimenti estiva. Per il senegalese la miseria di 7 presenze in tutte le competizioni, solo due volte titolare e solo nei primi due turni di Carabao Cup contro Norwich e Ipswich, squadre di Championship. Solo scampoli in Premier League, con 53' spalmati in 5 presenze, l'ultima delle quali un mese fa. Nelle ultime due partite contro Wolverhampton e Tottenham non è stato nemmeno convocato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

Marko Lazetic (Fortuna Sittard)

L'ultima volta che è stato avvistato almeno in panchina risale al 28 gennaio mentre per l'ultima presenza dobbiamo arrivare addirittura a novembre 2023, con uno scampolo di partita contro l'Heerenveen. Convivenza forzata per questi ultimi mesi con il serbo che non è riuscito a incidere. Solo tre presenze da titolare, poi la bocciatura.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Eppure il tecnico del Forest, Nuno Espirito Santo, continua a dare fiducia al belga, schierato titolare nell'ultima di Premier League contro il Luton. Impiegato come esterno destro d'attacco, ha un paio di grandi occasioni a tu per tu col portiere: il primo è uno scavetto non sufficientemente potente, il secondo è bravissimo il difensore del Luton a salvare sulla linea. Nel complesso prova sufficiente, ma resta per l'ennesima volta a secco. La sua unica rete stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 17

Reti: 1

Assist: 1

Luka Romero (Almeria)

Solo panchina per l'argentino nella sfida contro il Las Palmas che ha sancito la prima vittoria in campionato dell'Almeria, che prima di quest'ultimo weekend era l'unica squadra di massima divisione dei Top 5 campionati europei a non aver mai vinto. Arrivato a gennaio, Romero ha giocato 5 partite, tre delle quali da titolare, vivendo una notte speciale contro l'Atlético Madrid: in quella partita ha segnato una doppietta. Tanta paura invece contro il Celta dove a seguito di uno scontro di gioco è uscito in barella, facendo temere il peggio. Per fortuna gli accertamenti hanno escluso qualsiasi frattura ed è regolarmente tornato in campo dieci giorni dopo contro il Siviglia.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 2

Assist: 0