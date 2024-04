Il ritorno di Theo: tra gol segnati, la questione rinnovo e quel record che detiene (per ora) Paolo Maldini

Ci sono moltissimi temi da affrontare nell'attuale stagione, positiva e in continua caccia di primati, da parte di Theo Hernandez insieme al suo Milan: tra un rinnovo di contratto ancora tutto da decifrare, i gol segnati quest'anno e il ritorno dalla strana squalifica rimediata contro il Verona, dedichiamo così questo speciale focus al difensore francese classe 1997.

Il contratto in scadenza nel 2026: il punto sul rinnovo

Come riportato anche dal nostro sito in mattinata, citando l'edizione in edicola di Tuttosport, che ha proposto così un approfondimento sui rinnovi contrattuali più impellenti per il Milan (CLICCA E LEGGI QUI) il club rossonero cercherà di non privarsi del terzino francese, che rappresenta ormai da diversi anni un elemento di spessore per compagni e un vero proprio idolo per i tifosi. La questione in merito è relativa essenzialmente alla parte economica. Infatti, Theo sa di essere molto importante per il club rossonero e chiederebbe un aumento significativo di stipendio (attualmente il terzino percepisce 4 milioni e la richiesta si aggirerebbe sugli 8 milioni). Resterà così da capire come la società di Via Aldo Rossi affronterà questa imminente trattativa tra volontà reciproche, richieste economiche e un progetto tecnico che dovrà puntare sempre al massimo rendimento della squadra, a "caccia" Di trofei da aggiungere in bacheca.

Il ritorno in campo dopo l'assurda ammonizione a Verona

Dopo le gare disputate con la sua Francia, Theo tornerà così in campo da titolare, sabato pomeriggio alle 15.00 a San Siro contro il Lecce, dopo l'insensata e particolare ammonizione e quindi squalifica (il francese era diffidato nel penultimo turno di campionato) rimediata sul campo del Verona il 17 marzo, prima degli impegni con le Nazionali. Il ritorno di Theo in difesa garantirà nuovamente quella spinta sulla fascia, in chiave offensiva, ma anche la giusta dose di copertura difensiva senza palla: sabato a San Siro vedremo nuovamente l'asse di qualità Theo-Leao (Theao o Rafael Hernandez, come preferite voi).

I numeri in stagione: tra gol e assist e quel primato che detiene Maldini

Infatti, con la rete siglata nell'ultima gara disputata al Bentegodi contro il Verona, per Theo è stato infatti il 27esimo con la maglia rossonera, utile soprattutto per agganciare al secondo posto Aldo Maldera tra i difensori che contano più marcature con la maglia rossonera nel massimo campionato nazionale. Al primo c'è Paolo Maldini con 29 reti, gap colmabile addirittura già in questo finale di stagione qualora il numero 19 di Stefano Pioli continuasse ad avere l'incredibile rendimento di questo inizio 2024. Così, in vista della prossima sfida contro il Lecce, questi sono i numeri di Theo in questa atttuale stagione ancora in corso: 5 reti, 10 assist e un rigore procurato finora.