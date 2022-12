Il Safari del Milan: un lungo viaggio è già stato compiuto, la sua continuazione è solo all'inizio

MilanNews.it

Nella giornata di oggi, dopo l'allenamento defaticante post Liverpool sostenuto in albergo a Dubai, il Milan ha approfittato del sabato semi-libero per una iniziativa davvero originale e, di fatto, impossibile alle nostre latitudini: i rossoneri, infatti, hanno effettuato un safari tra i deserti degli Emirati Arabi Uniti, alla scoperta di luoghi pazzeschi spesso poco conosciuti.

Mattoncino dopo mattoncino

Oltre alla sempre sana occasione di cementare il gruppo, il safari odierno è stata occasione per ribadire un concetto tanto caro al Milan di questa epoca; il significato originale swahili della parola safari, infatti, indica un 'lungo viaggio' e non, come credenza comune, solamente un'escursione tra i deserti dell'Africa e/o del Medio Oriente. E, come anticipato, il concetto del lungo viaggio - anzi, del safari - si può applicare benissimo al Milan attuale: “Abbiamo fatto - ha spiegato Tonali a MilanTV - dei grandi passi in avanti. Siamo partiti dalle basi e, mattoncino dopo mattoncino, siamo arrivati a vincere uno scudetto come quello dell’anno scorso. Abbiamo una squadra forte, di livello e che può combattere in ogni partita. Il campionato dell’anno scorso ci ha mostrato che il nostro percorso è quello giusto”.

Altre tappe

Dal 5-0 contro l'Atalanta al lockdown, dalla striscia positiva durante il campionato estivo alla qualificazione in Champions League fino ad arrivare allo Scudetto vinto lo scorso 22 maggio: il viaggio è stato lungo e quello da compiere è solo all'inizio; una prima tappa è stata raggiunta con la qualificazione agli ottavi di Champions League da giocare tra febbraio e marzo contro il Tottenham, una seconda è da conquistare con la sfida all'Inter in Supercoppa Italiana il 18 gennaio, una terza riguarda la rimonta - difficile, non impossibile - sul Napoli alla ricerca della seconda stella: "Stiamo parlando del Milan e non possiamo - ha spiegato Paolo Maldini - accontentarci di aver vinto uno Scudetto, dobbiamo essere un pochino più ambiziosi”.