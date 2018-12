Il Sole 24 Ore - Milan, multa in arrivo dalla Uefa: attesa sanzione tra i 5 e i 7 milioni di euro

La sentenza UEFA, ormai è chiaro, avrà un peso specifico sul futuro del Milan sia dal punto di vista tecnico (quindi del mercato) che economico. Il verdetto della Camera Giudicante dovrebbe arrivare tra venerdì e mercoledì prossimo. Il club rossonero scoprirà finalmente le sanzioni che gli spettano per aver violato il Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017.

MULTA IN ARRIVO - La sensazione è che i vertici di Nyon possano comminare al Milan una semplice multa di alcuni milioni di euro. Il 20 novembre scorso, una delegazione rossonera, con il presidente Scaroni in testa, ha incontrato la Camera Giudicante per capire in che modo rientrare nei parametri del FPF e l’entità di una eventuale sanzione ai danni della società. La cifra da pagare, secondo quanto riportato dal Il Sole 24 Ore, potrebbe aggirarsi tra i 5 e i 7 milioni di euro.

CREDIBILITA’ - Nel corso dell’incontro con la UEFA, il Milan ha spiegato come abbia intenzione di tornare tra le big d’Europa attraverso un’attenzione particolare al bilancio. La presenza di un proprietario solido come Elliott, poi, ha fatto il resto. Il club, dunque, potrebbe evitare la stangata. Successivamente, nei prossimi mesi, andrà a discutere, con ogni probabilità, il settlement agreement.