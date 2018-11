Il vecchio attacco rossonero in Europa League: Gattuso senza Higuain ma con i suoi "fedelissimi"

Emerge fiducia per il recupero di Gonzalo Higuain in vista della Juventus, ma la sfida contro il Betis è troppo vicina per smaltire completamente la ginocchiata subita da Mandragora in Udinese-Milan. L'argentino è indisponibile, così come Samu Castillejo, che tanto ha fatto bene nel secondo tempo alla Dacia Arena. Lo spagnolo è stato espulso nel match di San Siro contro gli andalusi e non potrà essere schierato al Benito Villamarín, dove Gattuso dovrà affidarsi ad un tridente "vecchio" ma collaudato.

TRIDENTE COLLAUDATO - Con il rientro di Hakan Calhanoglu, che ha smaltito il fastidioso pestone rimediato nel derby, il tecnico calabrese dovrebbe affidarsi ad un trio formato da Suso, Cutrone e appunto il fantasista turco. Tre giocatori che hanno giocato tante partite insieme nel corso dell'ultima stagione, prima dell'arrivo di Gonzalo Higuain che ha chiaramente alterato le gerarchie. Il Milan è atteso ad un appuntamento da non fallire dopo lo scivolone di San Siro: una vittoria regalerebbe di fatto la qualificazione all'undici di Gattuso, una sconfitta rischia di mettere a serio rischio la qualificazione ai sedicesimi, obbligando il Diavolo a fare risultato pieno nella trasferta con l'Olympiacos.

DA PATRICK AD HAKAN - Quella di giovedì sarà la prima da titolare per Cutrone senza Higuain, un po' come accadeva lo scorso anno quando il classe '98 ha guidato l'attacco rossonero in numerose occasioni. Il nativo di Como non ha segnato contro l'Udinese, ma è stato fondamentale nella scorribanda finale, dando il là all'azione che ha portato al gol di Alessio Romagnoli. Ci si attende qualcosa in più, invece, da Hakan Calhanoglu, forse una delle note meno positive di questa stagione milanista: il turco sta faticando ad ingranare ma la svolta (come accaduto una stagione fa) potrebbe essere dietro l'angolo. Decisamente in forma ovviamente Suso, vero mattatore in casa rossonera con undici gol propiziati fin qui: tre gol e otto assist, numeri da vero protagonista.