In campo undici Cutrone. Gattuso indica la strada per cacciare i fantasmi

Due legnate, ma la squadra non è morta. Il Milan esce frastornato dai cinque giorni di fantasmi tra derby ed Europa League, ma nel calcio la possibilità di svoltare è sempre distante solo novanta minuti. Come un marinaio che sa tornare al porto anche senza bussola, Rino Gattuso ha ritrovato la sua proverbiale cattiveria agonistica sacrificando la tattica sull'altare dei tre punti. É questo il grande messaggio spedito alla squadra, una sorta di 'tutti liberi, purché si vinca'.

In attesa che il Diavolo lo faccia in campo, Rino è tornato a ringhiare contro spettri e proclami da dead man walking. Respinti al mittente i fausti presagi, ha poi iniettato nelle vene del Milan una dose di fiducia totale in questo momento di chiara difficoltà: "Non siamo brillantissimi, è vero, e facciamo una fatica pazzesca a giocare come dobbiamo, ma io non ci metto solo la mano sul fuoco per questi ragazzi, ci metto tutto il corpo col rischio di scottarmi completamente". Una voglia ed un desiderio di successo che dovrà andare di pari passo, domani, contro una Sampdoria che può vantare una delle migliori difese d'Europa, con solo quattro gol subiti in stagione. E la ricetta, per la sfida al maestro Giampaolo, è ben chiara: "Domani voglio vedere ventitré leoni, anche senza tattica, con il desiderio di strappare i tre punti. Posso mettere da parte tutto quello in cui credo tatticamente, basta che sia un Milan disposto a tutto, fatto di ventitré cani rabbiosi con voglia di riscatto".

E nel solco della veemenza e della rabbia agonistica, nessuno impersonifica meglio questi concetti di mister Gattuso più di Patrick Cutrone. L'ex bomber della Primavera, in conferenza stampa, viene identificato come esempio da seguire per uscire da questo impasse tecnico e di risultato. Rino indica la via per cacciare i fantasmi, con una squadra di soli Cutrone in campo: "Porta grinta, voglia e pressa tutti gli avversari anche da solo. Domani devono essere tutti come lui, undici Patrick sul terreno di gioco". Il 63 più altri dieci, per superare la Sampdoria si prova anche così.