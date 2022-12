Kalulu ed il 2023. Il Professore e la salita in cattedra tra i top

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu: un nome ormai sinonimo di garanzia. Il difensore francese cresciuto nelle giovanili del Lione è sicuramente tra le sorprese più piacevoli della campagna di scouting del club di via Aldo Rossi. E nonostante un avvio difficoltoso e di adattamento, il classe 2000 ha scalato vertiginosamente le gerarchie di mister Stefano Pioli nell'ultimo anno. Un 2022, dicesi, da incorniciare, grazie - soprattutto - alla vittoria da protagonista nello scudetto della scorsa stagione. Il grave infortunio al ginocchio di Kjaer, per quanto sia stato triste per tutto il popolo devoto al Diavolo e per gli stessi compagni, è stato una sliding-doors per il numero 20 rossonero: Paolo Maldini e Ricky Massara, infatti, lo scorso gennaio, scelsero di non effettuare acquisti sul mercato per sostituire il danese, affidando, così, lo scettro della difesa, condiviso con Fik Tomori, proprio a Kalulu. Una mossa rivelatasi, alla fine, decisiva in ottica campionato.

IL 2023 - Tra cinque giorni esatti si concluderà un'altra annata. Ed il 2023 dovrà essere l'anno di definitiva consacrazione per il difensore centrale del Milan. Dopo un 2020 di ambientamento, un 2021 di crescita ed un 2022 di esplosione, Pierre è chiamato alla salita in cattedra nell'annata ventura. Le qualità, senza ombra di dubbio, ci sono, ma ovviamente da gennaio il francese dovrà affinare alcune debolezze per diventare un top player ed entrare, finalmente, anche nel giro della Nazionale maggiore dopo una lunga trafila nelle giovanili. La crescita al fianco di senatori come Davide Calabria, Fikayo Tomori, Theo Hernandez e, proprio, Simon Kjaer è stata esponenziale e motivo d'orgoglio da parte di tutto il mondo Milan - così come il rinnovo, arrivato senza troppa esitazione e richieste proibitive. Ed ora, dunque, il Professore, a suon di lezioni di calcio, dovrà necessariamente affermarsi per diventare un punto fermo del futuro del club.