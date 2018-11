Kessie il trascinatore: senza Romagnoli, Biglia e Higuain è l’anima del Milan

Ieri sera in casa della Lazio, il Milan ha dovuto scendere in campo senza diversi titolari che rappresentano la spina dorsale della squadra di Gattuso: i rossoneri hanno infatti dovuto fare a meno per esempio di Romagnoli, Biglia e Higuain, cioè tre dei giocatori del Diavolo con maggiore personalità. A prendere per mano i suoi compagni all'Olimpico, ci ha pensato quindi Franck Kessie, il quale, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, è il simbolo della fatica, della resistenza al dolore e dell’onnipresenza.

SPIRITO GIUSTO - La deviazione decisiva di Wallace non ha permesso all'ivoriano di aumentare il numero delle sue reti stagionali, ma resta comunque negli occhi di tutti un'altra grande prestazione in mezzo al campo di Kessie, che è uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe per l'approccio e lo spirito con cui scende sul terreno di gioco. Nelle ultime settimane, Franck non è mai stato al 100% a causa di qualche acciacco fisico, ma è sceso sempre in campo con l'atteggiamento giusto e ha dato il massimo in ogni partita.

INTESA CON RINO - Gattuso lo fa giocare sempre e comunque perchè non può fare a meno della sua fisicità in mezzo al campo e della sua corsa. Tra i due, sempre secondo la Rosea, l'intesa è totale anche fuori dal campo: Kessie è uno dei senatori di Rino, uno di quei giocatori che, usando le parole di Romagnoli, si butterebbero nel fuoco per l’allenatore rossonero. In questo momento, viste le tante assenze, l'imprescindibilità di Franck è ancora più evidente.