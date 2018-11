Kessie sempre più imprescindibile e Bakayoko in crescita: a loro le chiavi del centrocampo del Milan

Con gli infortuni di Biglia e Bonaventura, che saranno costretti a restare ai box per diversi mesi, e con la scelta di Gattuso di passare dal 4-3-3 al 4-4-2, i nuovi padroni del centrocampo rossonero sono diventati Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko: sono infatti loro ormai i due mediani titolari della squadra rossonera, che a gennaio dovrà comunque tornare sul mercato perchè servono anche alternative di livello (il tecnico milanista non sembra avere fiducia in Montolivo, José Mauri e Bertolacci).

IN CRESCITA - Fino alla ripartura del mercato, toccherà però ai due giocatori africani tenere le chiavi del centrocampo del Diavolo. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che Kessie sta confermando anche quest'anno di essere un elemento insostituibile e imprescindibile del Milan di Gattuso. Chi invece è in grande crescita è Bakayoko: il francese, dopo un primo periodo nel quale sembrava un oggetto misterioso, sta infatti migliorando nettamente le sue prestazioni (grazie soprattutto al cambio di modulo) e domenica scorsa contro la Juventus è stato il migliore in campo nelle file rossonere.

RINFORZI A GENNAIO - Pensare però di andare avanti con loro due per tutta la stagione è impensabile e quindi a gennaio il Diavolo dovrà tornare sul mercato non solo per prendere un centravanti, ma anche almeno un rinforzo in mezzo al campo. I nomi che si fanno sono diversi, però prima di andare all'assalto di un obiettivo preciso sarà fondamentale capire che tipo di giocatore prendere: la scelta dipenderà dal modulo in quanto, nel caso in cui per esempio si puntasse ancora sul centrocampo a tre, un classico regista diventerebbe fondamentale.