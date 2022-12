Krunic, che risorsa! Un jolly così non ce l’hanno in tanti. Ecco perché è intoccabile per Maldini e Pioli

MilanNews.it

Il 2023 del Milan inizierà a Salerno, dove il 4 gennaio i Campioni d’Italia saranno attesi dal primo impegno dell’anno giocando in casa della Salernitana. Per la trasferta campana gli assenti al 100% saranno quattro (Ibrahimovic, Florenzi, Maignan e Origi) mentre Junior Messias e Rade Krunic appaiono in forse a causa dell’affaticamento muscolare accusato pochi giorni fa.

IL JOLLY - Proprio il centrocampista bosniaco, grazie allo scorrere del tempo e ad un impegno mai banale, è divenuto una pedina fondamentale per Stefano Pioli. Il classe ’93, alla sua quarta stagione milanista, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze confermandosi come un jolly dal valore inestimabile. In questa prima parte di annata calcistica le sue prestazioni, seppur diminuite numericamente a causa di un infortunio accusato ad agosto, sono apparse il linea con le aspettative. Krunic ha giocato complessivamente 13 gare, togliendosi anche lo sfizio di segnare il suo primo gol in Champions League. Il centrocampista bosniaco, schierato in ogni dove da Pioli a conferma della propria duttilità, ha punito il Salisburgo nella sfida vinta per 4-0 a San Siro che è valsa l’accesso agli ottavi di finale.

GLI OBIETTIVI - Forse è proprio il suo personaggio che incarna il Milan della gestione Pioli: un giocatore mai sopra le righe, spesso sottovalutato ma pronto a far tacere ogni critica con le prestazioni concrete. E di gente di questo spessore i rossoneri ne avranno bisogno, soprattutto in una fase stagionale molto complicata e ricca d’impegni. La pausa ha ricaricato le batterie e schiarito le idee. Adesso la ricetta sarà quella basata sulle prestazioni di alto livello e l’abbattimento massimo degli errori. Da qui all’imminente ripresa ci saranno tanti scontri diretti, un derby con conseguente Supercoppa Italiana da vincere, un Napoli da inseguire in testa alla classifica, una Champions League da onorare e vivere il più possibile. E in mezzo a tutto questo Krunic dovrà ritagliarsi uno spazio significativo, anche nel modo che preferisce meglio. Silenziosamente, come gli uomini che alle parole preferiscono i fatti.