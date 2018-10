L'Higuain furioso: l'insofferenza del Pipita è sempre più evidente

Il gol sbagliato alla fine del primo tempo di Milan-Betis è lo specchio del momento di Gonzalo Higuain: il numero 9 rossonero ha una grande occasione, ma la spreca e si arrabbia molto, scatenando un mini-rissa con il difensore degli andalusi che lo ha chiuso in angolo. Il Pipita è parecchio nervoso e questo non fa altro che condizionare il suo rendimento in campo, tanto che le prestazioni contro Inter e Betis sono state le peggiori da quando è al Milan.

POCO SERVITO - Ma perchè Higuain è così nervoso? Secondo La Gazzetta dello Sport, l'argentino vorrebbe spaccare il mondo e dimostrare che la Juventus ha sbagliato a scaricarlo, ma purtroppo questo Milan non riesce ad essere competitivo in Italia e in Europa e questo lo fa parecchio arrabbiare. Anche ieri è stato cercato e servito pochissimo dai suoi compagni: solo 19 dei 463 passaggi totalizzati dal Milan contro il Betis erano infatti diretti a lui. Questo dato segue quello altrettanto negativo del derby, nel quale il Pipita ha toccato solo 24 palloni.

EQUIVOCO TATTICO - L'ambiente milanista sta facendo di tutto per farlo sentire importante, ma in questo momento Gattuso non riesce a far capire alla sua squadra che Higuain va cercato di più perchè è colui che può far fare il salto di qualità ai rossoneri. Il problema è che l'equivoco, sempre secondo la Rosea, sta diventando anche tattico: Rino lo vorrebbe più vicino alla porta, mentre l'argentino tende ad arretrare verso il centrocampo per giocare più palloni. Quando perà non viene servito, Higuain si innervosisce e non riesce più ad essere quello di qualche settimana fa.