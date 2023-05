Leao, il contratto non distrae: Rafa intanto firma la 2ª stagione da top-player

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi mesi, in cui il Milan stava vivendo un momento di parziale annebbiamento, si diceva che Rafael Leao, esterno sinistro rossonero, stesse attraversando un periodo di magra a causa delle voci sul rinnovo di contratto. Ma così non è stato, non è e non sarà. Perché nelle ultime apparizioni, specialmente in quella gara memorabile di campionato contro il Napoli, il portoghese ha portato sotto le luci della ribalta quelle prestazioni e giocate a cui il pubblico rossonero si è ormai abituato negli ultimi 730 giorni. Una stagione - anche se scandita da un periodo basso - da fenomeno, da top-player, da quel giocatore di cui qualsiasi squadra non riesce proprio a fare a meno.

A CACCIA DELLA "DOPPIA DOPPIA" - Sei giornate dalla fine per provare a ripetere quella "doppia doppia" realizzata la scorsa annata (chiusa grazie al triplo assist nell'ultima partita contro il Sassuolo). E per ora il portoghese si trova a quota 12 gol e 6 assist. Quattro passaggi vincenti negli ultimi 540' minuti per mettere a referto un'altra stagione da alieno. E ora più che mai servono le sue giocate, le sue magie, per raggiungere quella qualificazione in Champions League che agevolerebbe - e non poco - la chiusura della trattativa per il rinnovo del suo contratto con il club di via Aldo Rossi.

PER ORA FIRMA LO STATUS DA TOP - Se l'accordo è ancora a una distanza non troppo ravvicinata, Leao nel frattempo firma la sua seconda stagione da top-player. Con una Champions League tutta da giocarsi. Le aspettative di tifosi e società continuano a crescere, di anno in anno. E ora si è arrivati a quel punto della carriera in cui si decide lo status di un calciatore. E il suo sarà quello di gran giocatore o di fuoriclasse? Ai posteri l'ardua sentenza...