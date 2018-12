Leonardo a Sky: "Ibra non verrà, è di parola e resterà ai Galaxy. Fabregas? Abbiamo valutato. Con un centrocampista ed un attaccante possiamo migliorare"

Leonardo è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-Torino.

Sulla gara: "E' un momento in cui abbiamo tanti infortuni in difesa ma Abate è stato una sorpresa, sta facendo benissimo da difensore centrale. E' stata una partita difficile, combattuta, abbiamo avuto le nostre occasione. E' stata una prestazione media che ci sta nel momento che stiamo vivendo".

Sul mercato: "Stiamo parlando di una squadra che al momento è al quarto posto. Non ci dimentichiamo delle difficoltà da cui siamo partiti. Se avessimo tutti i giocatori della rosa potremmo competere per il quarto posto. Purtroppo il FPF è diventato un puzzle, è anche difficile da capire, dobbiamo aspettare e capire cosa fare. La proprietà ha voglia di fare ma ci sono dei paletti da rispettare. Con un centrocampista in più ed un innesto in attacco questa squadra può migliorare".

Su Ibra: "Ibra ci ha sempre detto della sua posizione, ci ha dato la sua parola e lui è di parola. Se i Galaxy avessero soddisfatto le sue condizioni sarebbe rimasto, lo hanno fatto e rimarrà. Sarebbe stata una storia bellissima, avrebbe dato un peso importante ma non sarà possibile".

Su Cutrone e Ibra: "Uno ha 20 anni e l'altro 37, sono situazioni diverse".

Sulla sanzione: "Può arrivare una sanzione economica poi vedremo cosa arriverà. Abbiamo un bilancio molto negativo. Sicuramente faremo qualcosa, ma piano piano".

Su Paquetà: "Sarà un rinforzo, è uno dei centrocampisti di cui ho fatto riferimento prima, è giovane ma ci darà sicuramente una mano. Se recuperiamo tutti i giocatori ci danno alternative. Come opzione di sistema ce ne abbiamo. Con un attaccante avremo più possibilità ed un centrocampista visto anche l'infortunio di Biglia".

Su Fabregas: "Abbiamo valutato, visto le possibilità, ma senza affondo. Stiamo valutando le condizioni".

Su Gattuso e il mercato: "E' normale che non parli di mercato pubblicamente. Noi siamo liberi, stiamo con Rino non perché lo abbiamo trovato qua, lo conosco da 20 anni. Se un giorno vincessimo con Rino in panchina sarà formidabile, il rapporto è onesto. La nostra gestione è chiara".