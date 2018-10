L’evoluzione silenziosa di Jack: l’arma in più di Gattuso

Cominciano ad arrivare le prime vittorie importanti per il Milan che ha chiuso la prima porzione di campionato con 12 punti in 7 gare e due successi consecutivi in campionato contro Sassuolo e Chievo. Nell’ultimo match contro i clivensi Suso e Higuain hanno meritatamente guadagnato le prime pagine dei giornali grazie a due gol e due assist, ma tra i migliori in campo c’è anche un giocatore che spesso viene sottovalutato, pur essendo uno dei più prolifici sotto la gestione Gattuso. Parliamo di Giacomo Bonaventura, a segno per la terza volta nell’attuale campionato nella sua 150esima partita con la maglia rossonera.

EVOLUZIONE. Da quando Rino Gattuso ha preso in mano le redini del Milan, Jack è sempre stato una delle colonne portanti del gioco rossonero. I numeri d’altronde non mentono e le 31 reti siglate nella sua avventura milanista testimoniano una grande propensione al gioco offensivo e la capacità di incidere sul risultato con gol pesanti. Con Rino in panchina sono 11 i centri della mezzala marchigiana nel giro di 39 match, ormai diventato un veterano del gruppo rossonero: “Sono felice perché la vittoria con il Chievo e il gol è coinciso con la 150esima presenza” ha dichiarato Jack al termine della gara con i veneti.

MEZZALA. Grazie alle buone prestazioni con il Milan ha riguadagnato anche la maglia della nazionale azzurra e in questi giorni parteciperà alla spedizione dell’Italia di Mancini contro Polonia e Ucraina. Negli anni Jack ha giocato in diversi ruoli e moduli, ma si è specializzato come mezzala e in quella posizione conta di essere ancora più determinante: “Ormai il mio ruolo è la mezzala, mi piace e mi diverto in quella posizione”, ha detto prima della sfida all’Olympiacos. E sul rapporto con Gattuso: “Con lui stiamo rendendo tutti meglio”.