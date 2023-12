live mn - Europa League, ai playoff sarà Milan-Rennes: andata a San Siro il 15 febbraio

13.23 - Ricordiamo che il Milan giocherà l'andata in casa il 15 febbraio, mentre il ritorno in Francia è in programma il 22 febbraio.

13.13 - Ecco tutti gli accoppiamenti:

Feyenoord-Roma

MILAN-Rennes

Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting Lisbona

Benfica-Tolosa

Braga-Qarabag

Galatasaray-Sparta Praga

Shakhtar Donetsk-Marsiglia

13.12 - Al via il sorteggio!!!

13.08 - Entra Julien Escudé, ex difensore, tra le altre, del Siviglia: sarà lui a pescare le palline dalle urne.

13.05 - E' iniziata la cerimonia a Nyon: Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, sta spiegando come funziona il sorteggio.

13.00 - Accanto a Franco Baresi, c'è anche Daniele Massaro in rappresentanza del Milan.

12.56 - A Nyon sono ovviamente attesi i rappresentanti di tutte le squadre coinvolte nel sorteggio: a rappresentare il Milan, retrocesso in Europa League dopo il terzo posto nel Girone F di Champions League, ci sarà Franco Baresi, grande ex capitano rossonero.

12.45 - Le vincenti degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati il 23 febbraio.

12.24 - Le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa (i rossoneri giocheranno dunque l'andata a San Siro).

12.16 - Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione nazionale (quindi il Milan non potrà incontrare la Roma).

12.08 - Queste le date della due partite valide per gli spareggi degli ottavi di Europa League: 15 febbraio (andata) e 22 febbraio (ritorno).

12.00 - Il Milan ha concluso il Girone F di Champions League al terzo posto e dunque non si è qualificato agli ottavi, ma è stato retrocesso in Europa League. Per arrivare alla fase ad eliminazione diretta, però, i rossoneri dovranno giocare lo spareggio contro una delle seconde classificate nella fase a gironi di Europa League. Il sorteggio andrà il scena oggi alle 13 a Nyon e vedrà coinvolte queste formazioni:

TESTE DI SERIE (le otto seconde classificate nella fase a gironi di Europa League)

Friburgo (GER)

Marsiglia (FRA)

Qarabağ (AZE)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Sparta Praga (CZE)

Sporting Lisbona (POR)

Tolosa (FRA)

NON TESTE DI SERIE (le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League)

Benfica (POR)

Braga (POR)

Feyenoord (NED)

Galatasaray (TUR)

Lens (FRA)

MILAN (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Young Boys (SUI)

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Nyon dove alle 13 andrà in scena il sorteggio degli spareggi per gli ottavi di Europa League. Nell'urna sarà presente anche il nome del Milan che non ha passato la fase a gironi di Champions League ed è stato così retrocesso in Europa League. Restate con noi per scoprire l'avversario del Diavolo grazie al nostro live testuale!!!