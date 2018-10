LIVE MN - Europa League, Milan-Betis (1-2) - Ennesima delusione: vittoria meritata per gli spagnoli

Dopo il derby, il Milan perde malamente a San Siro anche contro il Betis: la crisi è ufficialmente aperta. Vittoria meritata per gli spagnoli, che dominano per lunghi tratti della partita infliggendo una dura lezione di gioco ai rossoneri. Dopo il vantaggio di Sanabria nel primo tempo (male Reina), gli andalusi sprecano più volte il raddoppio, ma trovano comunque il 2-0 a inizio ripresa con Lo Celso: mancino a giro e pallone all’incrocio dopo aver baciato il palo. La reazione del Milan (che aveva sfiorato il gol solo una volta a fine primo tempo con Higuain e che aveva iniziato la ripresa con Suso e Cutrone al posto di Bakayoko e Borini) arriva solo nei dieci minuti finali: prima il palo di Castillejo, poi la rete di Cutrone che da una timida scossa ai padroni di casa. Scossa che si esaurisce praticamente subito. Lo stesso Castillejo si fa cacciare prima del fischio di Nijhuis. Solo fischi per questo Milan: ora la panchina di Gattuso comincia a scricchiolare seriamente.

95' Finisce qui: Milan-Betis 1-2.

94' Rosso per Castillejo: espulsione diretta per lo pagnolo, che lascia il Milan in dieci.

93' Sostituzione per il Betis: Feddal prende il posto di Carvalho.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Clamoroso calcio di rigore non concesso al Milan: Castillejo viene steso in area in modo vistoso, ma il direttore di gara lascia correre.

86' Finalmente il direttore di gara ammonisce il portiere del Betis per le continue perdite di tempo.

85' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, Pau Lopez allontana con i pugni.

83' GOL GOL GOOOLLL!!! Castillejo entra in area e mette in mezzo per Cutrone che anticipa il suo marcatore e insacca.

81' Cambio per il milan: Bertolacci in campo al posto di Biglia.

80' Cartellino giallo per Lo Celso.

79' Sostituzione per il Betis: fuori Sanabria al suo posto Moron

78' Corner per il Milan: cross sul econdo palo, Cutrone viene anticipato.

73' Milan anche sfortunato. Sinistro da fuori di Castillejo e pallone che sbatte sul palo.

68' Buona chance per Suso, ben servito in area da Biglia: lo spagnolo, però, calcia malamente con il destro.

67' Cambio per il Betis: Tello in campo al posto di Sergio Leon.

64' Biglia ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

61' Angolo per il Milan: pallone in area per Castillejo, che non riesce a calciare.

60' Milan in grande difficoltà.

55' RADDOPPIA DEL BETIS! Prodezza di Lo Celso: sinistro a giro dalla distanza e pallone all'incrocio.

53' Nonostante i cambi, il Milan fatica a rendersi pericoloso.

49' Ancora Betis. Junior Firpo fa tutto da solo, porta palla e calcia, ma la sua conclusione si spegne a lato.

47' Ancora Betis. Azione prolungata degli spagnoli, che vanno al tiro con Lo elso pallone alto sopra la traversa.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Inizia la ripresa.

- Squadre in campo per la ripresa. Doppio cambio per il Milan: Suso e Cutrone prendono il posto di Castillejo e Bakayoko.

Solo Betis in questi primi quarantacinque minuti di gioco. Milan a tratti imbarazzante: prestazione da dimenticare dei rossoneri, fischiati giustamente dal pubblico di San Siro. Gli spagnoli trovano il gol del vantaggio alla mezzora con Sanabria, che approfitta di una dormita della difesa di casa (Reina compreso) per insaccare sotto misura. Gli ospiti sfiorano più volte il raddoppio, ma alla fine rischiano di subire il pareggio nell’unica palla-gol costruita dal Milan: Higuain, però (nervosissimo), si incarta a tu per tu con il portiere avversario. Tutti sottotono, da Bonaventura al solito Bakayoko, autore di un paio di buchi avvero clamorosi. Male Castillejo, così come Borini. Insomma, c’è davvero poco da salvare in questo primo tempo.

47' Fine primo tempo.

46' Ammonizione per Canales.

45' Angolo per il milan: cross in mezzo,libera la difesa del Betis.

44' Palla-gol per Higuain. Il Pipita si presenta a tu per tu con Pau Lopez, ma cerca il dribbling anziché calciare in porta. L'attaccante rossonero chiede il rigore e si fa ammonire.

43' Ancora una grande chance per il Betis. Lo Celso, lanciato a rete, viene bloccato dall'ottima uscita di Reina.

41' Angolo per il Milan: pallone dentro, colpo di testa di Zapata e parata facile del portiere del Betis.

38' Betis a un passo dal raddoppio. Lo Celso mette in mezzo per Sanabria, che, tutto solo, spara incredibilmente sul fondo.

36' Solo Betis in campo in questa fase. Milan in grande difficoltà.

34' Ancora Betis. Gli ospiti trovano il raddoppio ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco molto dubbio.

31' Ammonizione per Romagnoli.

30' GOL DEL BETIS! Rasoterra dalla sinistra e tocco sotto misura di Sanabria, che anticipa tutti (Reina compreso) e insacca.

28 Milan mai pericoloso fin qui. I rossoneri faticano a costruire azioni degne di nota.

23' Milan in attacco. Cross dalla destra di Castillejo e colpo di testa sul fondo di HIguain.

22' Corner per il Milan: tocco corto, poi l'azione sfuma. Rossoneri senza idee là davanti.

17' Betis pericoloso. Cross dalla sinistra e colpo di testa di Barragan, che non inquadra la porta.

16' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Castillejo direttamente tra i guantoni di Pau Lopez.

13' Verticalizzazione in area per Borini, che viene anticipato dal portiere avversario.

10' Il gioco riprende dopo una lunga interruzione: Calabria aveva subito un duro colpo.

7' Il Milan prova a comandare le operazioni in campo.

3' Errore in disimpegno di Reina, che regala palla al Betis: Sanabria entra in area e calcia col mancino ma spara alto.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Nijhuis: si comincia! Primo pallone del match per il Betis.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

Dal campionato all'Europa, per i rossoneri è tempo di scendere nuovamente in campo. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I ragazzi di Gattuso ospitano il Real Betis nella terza giornata del Gruppo F di Europa League. Gli spagnoli sono al secondo posto nel girone e -2 dal Milan: si tratta, dunque, di una sorta di scontro diretto per la prima posizione. In caso di vittoria, i rossoneri metterebbero una seria ipoteca sul passaggio del turno. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Reina, Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt, Bakayoko, Biglia, Bonaventura, Castillejo, Higuain, Borini. A disp.: Donnarumma G, Mauri, Suso, Bertolacci, Caldara, Cutrone, Rodriguez. All.: Gattuso

BETIS: Pau López, Mandi, Bartra, Sidnei, Barragán, Lo Celso, William Carvalho, Canales, Junior Firpo, Sergio León, Sanabria. A disp.: Robles, Feddal, Inui, Boudebouz, Tello, Loren Moron, Kaptoum. All.: Solar