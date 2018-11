LIVE MN - Europa League, Milan-Dudelange (5-2) - Manita, due autogol e tanta confusione: tre punti ma zero sorrisi

Il Milan batte 5-2 il Dudelange, ma il tabellino non inganni: la prestazione dei rossoneri è stata a dir poco deludente. Dopo il vantaggio di Cutrone, i padroni di casa spengono la luce regalando la scena alla squadra lussemburghese, che prima pareggia con Stolz e poi, a inizio spesa, trova il clamoroso vantaggio che gela San Siro con Turpel. Ci vuole un autogol di Stelvio Cruz per rimettere in carreggiata il Milan, che poi passa pochi minuti con Calhanoglu. Quindi un’altra autorete (stavolta di Schnell) e un gol di Borini, appena entrato, fissano il risultato. Gattuso non può certo ritenersi soddisfatto: i rossoneri soffrono in casa anche contro il modesto Dudelange, mostrando i soliti limiti di personalità. Per il passaggio del turno bisognerà lottare (e fare molto meglio di quanto fatto stasera) in Grecia contro l’Olympiacos.

93' Finisce qui: il Milan batte 5-2 il Dudelange.

92' Angolo per il Dudelange:pallone in area e fallo in attacco

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

88' Calcio d'angolo per il Dudelange: pallone in mezzo e colpo di testa sul fondo di Schnell.

86' Cambio per il Dudelange: Perez prende il posto di Sinani.

80' GOL GOL GOOOL!!! Borini, appena entrato in campo, è lesto a ribadire in rete dopo una prima risposta del portiere avversario.

80' Sostituzione anche per il Dudelange: Kenia in campo al posto di Stolz.

80' Cambio per il Milan: fuori Cutrone, dentro Borini.

78' GOOOLLL! UN ALTRO AUTOGOL!!! Punizione dalla sinistra per i rossoneri: pallone in mezzo e tocco sfortunato di Schnell, che di testa supera Bennefoi.

76' Sostituzione per il Dudelange: Pokar prende il posto di Cruz.

74' Angolo per il Milan: tocco corto, poi l'azione sfuma. Corner sprecato.

73' Cartellino giallo per Turpel.

70' GOL GOL GOOOLLL!!! CALHANOGLU!!! Destro di prima intenzione dalla distanza del giocatore turco e pallone all'angolino.

69' Buona chance per il Milan: Cutrone controlla e calcia al volo, ma il suo tiro è troppo centrale per impensierire Bennefoi.

66' GOOOLLL!!! Cross dalla sinistra di Calhanoglu e deviazione di Stelvio Cruz, che batte il proprio portiere. Milan fortunato in questo caso.

64' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Calhanoglu,libera la difesa del Dudelange.

62' Fischia il pubblico di San Siro.

59' Ammonizione per Zapata.

58' Cambio per il Milan: pioggia di fischi per un disastroso Bertolacci, che lascia il campo a José Mauri.

57' Suso ci prova da fuori, ma il suo sinistro finisce ampiamente sul fondo.

56' Milan in grande difficoltà.

52' Cambio per il milan: Suso in campo al posto di Halilovic.

51' Dudelange a un passo dal terzo gol! Sinistro da fuori di Stolz e pallone che sfiora il palo.

49' GOL DEL DUDELANGE! Pallone in area per Turpel, che incrocia con il destro trovando l'angolino. Clamoroso a San Siro!

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si ricomincia! Possesso Dudelange.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti delprimo tempo.

Il Milan fa il compitino, sottovaluta il Dudelange e chiude male, malissimo il primo tempo: 1-1 con finale in crescendo degli ospiti, che giocano con personalità al cospetto di una squadra, quella rossonera, con i soliti difetti di personalità. I padroni di casa partono bene e trovano il gol con Cutrone (decisivo l’errore del portiere Bonnefoi), ma poi si spengono lasciando troppo spazio ai lussemburghesi, che ne approfittano con Stolz, bravo a superare Reina con un destro di prima intenzione sugli viluppi di un calcio d’angolo. Nel Milan troppi giocatori sottotono, da Calhanoglu a Bertolacci e lo stesso Higuain, che dopo un avvio positivo cala col passare dei minuti.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

43' Ancora un corner per il Dudelange: cross in mezzo, Reina esce e fa suo il pallone.

39' GOL DEL DUDELANGE! Calcio d'angolo per gli ospiti: pallone in mezzo e gran tiro al volo di Stolz, che batte Reina.

38' Ritmi sempre bassi. Il Milan controlla la partita.

33' Punizione da ottima posizione per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone sul muro.

27' Angolo per il Milan: cross di Calhanoglu, il Dudelange spazza via.

25' Gara in discesa per il Milan, che continua a gestire il pallone.

21' GOL GOL GOOOLLL! CUTRONE! L'attaccante rossonero riceve palla in area, si gira e calcia con il mancino: il tiro è centrale ma Bennefoi pasticcia e si lascia sfuggire pallone.

20' Ripartenza veloce del Dudelange, che va al tiro con Sinani: pallone alto.

19' Corner per il Milan: pallone in area, la retroguardia del Dudelange allontana.

18' Ammonizione per Stolz.

16' Squillo del Dudelange con Melisse, ma la sua conclusione dal limite finisce in curva.

15' Calcio d'angolo per il Dudelange: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

14' Ritmi piuttosto bassi in campo.

9' Halilovic mette in mezzo per Higuain, che calcia subito ma trova sulla sua strada un ottimo Bennefoi.

8' Ancora Milan, stavolta con Calhanoglu: conclusione da fuori e parata di Bennefoi.

6' Milan a un passo dal gol. Destro dal limite di Higuain e pallone che sfiora il palo.

4' Primi scambi del match.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca azzurra per il Dudelange.

Una partita da non sbagliare. I rossoneri ospitano il Dudelange nella quinta giornata del Gruppo F di Europa League. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro: manca ormai poco al fischio d’inizio del match. Come detto, per la squadra di Gattuso si tratta di una gara da vincere a ogni costo. Rino ritrova Higuain (fermo per squalifica in campionato) e lancia dal primo minuto Simic e Halilovic. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, ci racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Reina, Calabria, Simic, Zapata, Laxalt, Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Çalhanoglu, Cutrone, Higuaín. A disp.: G. Donnarumma, Mauri, Suso, Borini, Montolivo, Abate, Rodríguez. All.: Gattuso

DUDELANGE: Bonnefoi, Schnell, Cruz, Prempeh, Jordanov, Stolz, Kruska, Couturier, Mélisse, Sinani; Turpel. A disp.: Esposito, Malget, Pokar, Agovic, Perez, El Hriti, Kenia. All.: Toppmöller