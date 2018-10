LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Kessie e Calhanoglu stanno giocando con gli antinfiammatori. Bakayoko? Si meritava una serata così"

- termina qui la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

Su Bakayoko: "Si meritava una serata così, sembrava un gigante con la calamita. Sono molto soddisfatto dal punto di vista fisico. Se migliora l'aspetto di riuscire a giocare con sicurezza è un giocatore che ci può dare una grandissima mano. Quando usi l'esterno, se non sei sicuro, rischi di farti anticipare. Deve migliorare nella copertura del pallone. Nei primi 15-20 minuti con l'Olympiacos ha sradicato 4-5 palloni, il problema è che li ha regalati agli avversari. Oggi non ne ha perso nemmeno uno".

Se i tanti infortuni stanno compattando più il gruppo: "E' un gruppo che sta bene insieme. Anche nei momenti negativi - e quando ho cominciato questo mestiere mi dava fastidio vedere i sorrisi dei giocatori - è bello vedere un bel gruppo che scherza, che sta bene insieme. Abbiamo bisogno di tutti. E' un gruppo che lavora seriamente, ma che al tempo stesso sa anche scherzare".

Sui gol fatti: "Abbiamo giocatori forti in avanti, bravi a crearsi le situazioni. Son state fatte tante chiacchiere su di noi e penso che oggi dobbiamo migliorare tantissimo su certi aspetti, mentre su altri riusciamo a fare cose interessanti. Complessivamente non basta ancora, dobbiamo diventare più squadra".

Se è contento di se stesso: "Penso che tante volte in questi anni ho avuto degli alti e bassi e tante volte i giudizi sono prevenuti e mi paragonano ancora con quando giocavo. Ho avuto la brillante idea di fare questo lavoro, spero il più a lungo possibile in questo club. Qualche errore l'ho commesso, così come tutti gli allenatori. La sicurezza l'ho sempre avuta e me la danno le persone che mi circondano, il mio staff e i miei giocatori. Secondo me mi riesce molto bene entrare nella testa dei giocatori".

Se il gol di Romagnoli cancella quasi del tutto il gol di Icardi: "Lo spero. La mia preoccupazione più grande è tenere meglio il campo. Dobbiamo riuscire ad essere più compatti e tenere bene il campo. Oggi li abbiamo lasciati tante volte andare in campo aperto. E' una squadra che non molla mai e che quando vai a proporre qualcosa durante la settimana ci son poche persone che sbuffano. Dobbiamo continuare così e non sederci".

Sulle corde toccate in allenamento per uscire da quel momento negativo: "Ci vuole anche un pizzico di fortuna. Abbiamo pareggiato delle partite quest'anno in cui avremmo meritato anche più di oggi. Abbiam".

Sul Genoa sorpreso dal 3-5-2: "Abate non è nelle condizioni migliori e volevo sviluppare in maniera diversa. Oggi secondo me in tutte le zone del campo avevamo la superiorità numerica. Poi ci siamo impauriti e la partita è cambiata. Bakayoko arrivava da un momento mentale non facile, così come Hakan e Kessie e volevo giocare con un centrocampo a tre. Rodriguez l'ultima partita in nazionale l'ha giocata a tre, non suda nemmeno da quanto si trova a suo agio".

Su Conti: "E' venuto in panchina, venerdì giocherà 50-55 minuti con la Primavera. Viene da due infortuni gravissimi, ma sono molto contento. E' un giocatore a cui manca minutaggio nelle gambe, ma si sta allenando con grande veemenza. Ha preso anche qualche legnata e ho chiuso gli occhi per non vedere, perchè ho ancora negli occhi l'infortunio dell'anno scorso".

Sulla partita: "Anche oggi due tiri. Donnarumma ha fatto un miracolo su Lazovic, se no saremmo andati anche sotto. Godiamoci questo momento, ma dobbiamo ancora lavorare tanto per essere una squadra".

Se il Milan c'è per la Champions: "La classifica dice questo. Ora dobbiamo migliorare e preparare le partite e sentire piangere e due rumori simili alla caviglia non è il massimo per lo spogliatoio. Bisogna fare i complimenti a Kessie e Calhanoglu che stanno giocando con gli antinfiammatori. Hanno bisogno di applausi e non di fischi".

Sul carattere della squadra che sta uscendo nella difficoltà: "Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Siamo contenti per la classifica, ma da allenatore devo dire che siamo una squadra che può fare meglio. L'impressione è che loro ci potessero far male, nonostante le nostre tante occasioni. Volevamo più palleggio in mezzo al campo, però abbiamo sbagliato tanto. Son contento, ma si può e si deve far meglio".

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa dello stadio di San Siro, dove tra pochi minuti Gennaro Gattuso parlerà in conferenza nel post partita di Milan-Genoa. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero.