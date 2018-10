LIVE MN - Hellas Verona-Milan Femminile (0-1): finisce la partita, rossonere vincenti e da sole in testa alla classifica

Finisce qui la quinta partita di campionato del Milan Femminile, con la vittoria esterna sul Verona. Tre punti preziosissimi che proiettano la formazione di Carolina Morace da sola in testa alla classifica di Serie A Femminile, visti i passi falsi di Juventus e Sassuolo. Le rossonere sono riuscite a imporsi sulla squadra scaligera grazie alla settima rete in campionato di Giacinti, in una partita fortemente condizionata, soprattutto nel secondo tempo, dalla pioggia che è caduta incessante dal primo minuto di gioco e ha reso il campo, sul finire di gara, al limite del praticabile.

92' - Finisce qui, vittoria per il Milan

90' - Due minuti di recupero concessi dall'arbitro

89' - Cambio nel Milan, entra Rizza per Sabatino

89' - Punizione per il Milan, in assenza di Giugliano è Alborghetti a posizionarsi sul pallone. La cinque del Milan tira ma la palla finisce fuori.

87' - Milan più volte pericoloso sul finire di partita, sempre protagonista Giacinti che in quest'occasione non riesce a calciare con forza verso la porta del Verona

86' - Milan di nuovo pericoloso con Giacinti che non sfrutta al meglio un cross rasoterra di Zigic

85' - Occasione per il Milan, con Longo che cerca la girata verso Forcinella che riesce a respingere

83' - Cambio nel Verona, entra Manno per Wagner

81' - Finale di partita decisamente condizionato dalle condizioni del campo, ormai allagato per la pioggia che cade incessante

79' - Cartellino giallo per Lisa Alborghetti per una trattenuta

76' - Le rossonere sono tornate a controllare con facilità il pallino del gioco, dopo aver concesso maggior possesso palla al Verona nelle prime fasi della seconda frazione di gioco.

73' - Fase molto confusa del gioco. Il campo inizia a risentire dell'abbondante pioggia caduta per tutta la durata della partita ed è molto pesante ora. Le calciatrici di ambo le squadre sono in difficoltà nel gestire il pallone particolarmente lento

71' - Nuovo corner per le rossonere, il Milan batte corto ma il Verona recupera

68' - E' Miriam Longo a sostituire Manuela Giugliano

67' - Infortunio per Giugliano che è rimasta a terra dolorante. Al numero 10 rossonero si è girata la caviglia in occasione di un contrasto ed è costretta a lasciare il campo

66' - Rischio per il Milan. Le rossonere perdono palla sulla fascia destra, il Verona la recupera. Sfera che viene messa in mezzo verso il centro dell'area milanista ma su cui non arriva nessuna calciatrice scaligera. Le ragazze di Morace si salvano

64' - Buona azione del Milan con Manuela Giugliano che cerca un tiro dal limite dell'area ma viene fermato in due tempi dal portiere del Verona

61' - Occasione pericolosa per il Milan. Giugliano ha messo in mezzo dalla destra per Giacinti che viene ingannata dall'errore difensivo di Dupuy e non riesce ad agganciare

58' - Punizione per il Verona, palla messa in mezzo da Pasini ma Sabatino devia e Korenciova ferma in facilità

57' - Cambio nel Verona, esce Osetta entra Giubilato

54' - Punizione per il MIlan da trenta metri per un tocco di mano di Harsanyova che è stata ammonita. Come consuetudine è Giugliano che si posiziona sul pallone, calcia bene verso Forcinella che con un buon tuffo devia in calcio d'angolo

51' - Che occasione sprecata da Giacinti per il raddoppio rossonero e la doppietta personale. La 19 rossonera centralmente si è trovata da sola davanti al portiere del Verona ma ha calciato a lato

49' - Corner per il Milan, Zigic sul pallone serve corto per Alborghetti che prova il tiro di prima intenzione ma viene respinto

49' - La partita sta seguendo il canovaccio della prima frazione di gioco, con le rossonere in possesso di palla

45' - Ricomincia la partita, un cambio nel Milan. Tucceri è stata sostituita da Zigic

Si è concluso il primo tempo di Hellas Verona-Milan. Una prima frazione di gioco che ha ricordato la gara contro il Tavagnacco, con le rossonere superiori nel gioco sulle avversarie ma in difficoltà nel capitalizzare le molte occasioni da gioco create. La prima rete milanista, infatti, è arrivata solo al 38’, grazie all’invenzione di Giugliano che ha permesso a Giacinti di trovarsi uno contro uno contro il portiere scaligero.

45' - Finisce il primo tempo

44' - Corner per il Verona, Baldi mette in mezzo ma Mendes riesce a spazzare con precisione. La palla finisce poi sui piedi di Pasini che calcia al volo ma la palla finisce molto alta

43' - Tucceri prova una nuova verticalizzazione verso Sabatino che non aggancia, il capitano rossonero era comunque in posizione irregolare

40' - Gioco fermo. La giocatrice del Verona Baldi è rimasta a terra e si è reso necessario l'intervento dello staff medico

38' - Manuela Giugliano inventa, Valentina Giacinti finalizza. Palla illuminante della dieci rossonera che verticalizza con un lancio millimetrico per la goleador milanista che, dopo un controllo, salta Forcinella e calcia verso la porta, regalando il vantaggio al Milan

38' - GOOOOOOOL DEL MILAN

36' - Il Milan attacca con insistenza dalla fascia destra dove Heorum si sta ritagliando un ruolo da protagonista nella partita. Nuovo cross della finlandese, all'indirizzo di Giugliano questa volta. La dieci rossonera non riesce a deviare con precisione

32' - Bella giocata di Alborghetti che nella zona della bandierina sinistra del campo si libera di due avversarie e crossa verso il centro dell'area dove non nessuna compagna di squadra riesce a colpire

31' - Punizione per il Milan guadagnata da Sabatino. Giugliano si posiziona sul pallone servendo proprio Sabatino che in posizione regolare non riesce a mantenere il tiro basso e la palla finisce alta sopra la traversa

30' - Ripartenza pericolosa del Milan con Giacinti che riceve palla da Heorum ma viene fermata dalla difesa del Verona.

29 - Calcio d'angolo per il Verona, Korenciova senza problemi ferma il pallone alto

26' - Rischio del Milan, Dupuy parte palla al piede dalla metà campo, si allunga troppo la sfera e il portiere del Milan Korenciova ferma con un'uscita provvidenziale

25' - Alborghetti spazza bene il cross dalla bandierina del Verona e il Milan torna in possesso palla

24' - Prima percussione offensiva del Verona, con Dupuy che sfonda sulla destra, superando Alborghetti e guadangando un corner

23' - Grande conclusione al volo di Thaisa Moreno che prova di prima intenzione a ribadire in porta da fuori area un pallone respinto dalla difesa del Verona. Il tiro si spegne di poco a lato

20' - Prosegue il possesso palla prolungato del Milan

16' - Passa in archivio il primo quarto d'ora di gioco. Milan protagonista della partita fino ad ora. Le ragazze di Morace mantengono il possesso di palla, manovrando la sfera con passaggi brevi dalla propria metà campo fino a verticalizzare nella trequarti scaligera. Assetto più difensivo per il Verona che prova ad impensierire la difesa milanista con le ripartenze, per ora sterili.

14' - Altra grande occasione per il Milan, questa volta è il capitano Sabatino la protagonista. Il numero 9 rossonero riceve un buon pallone in area di Thaisa Moreno, si gira e prova il tiro ma la palla finisce alta

12' - Annullato un gol del Milan, per posizione irregolare, dubbia, di Giacinti. La bomber rossonera aveva deviato in porta un cross basso della finlandese Heourm ma il guardalinee ha alzato la bandierina per un presunto fuorigioco

11' - Ci prova il Verona con un giro palla che parte dalla difesa ma il possesso palla scaligero si interrompe regolarmente nella metà campo rossonera

8' - Prima occasione per il Milan. Giacinti prova a deviare in rete un preciso cross dalla destra di Heorum ma il tiro risulta debole e di facile presa per il portiere scaligero Forcinella.

7' - Azione pericolosa dell'Hellas Verona fermata per fuorigioco. Su una ripartenza, Baldi ha servito con l'esterno del piede Pasini che era però in posizione irregolare.

5' - Giacinti prova la percussione in area, accentrandosi dalla sinistra ma la difesa scaligera blocca tutto.

3' - Bell'azione personale di Tucceri che prova ad uscire dalla difesa palla al piede e viene fermata fallosamente sulla linea del centrocampo

1' - Calcio di punizione per il Milan dai venti metri dalla porta avversaria. Giacinti si posiziona sul pallone defilato, mette in mezzo ma la difesa del Verona respinge. Rossonere che rimangono in attacco

1' - Partiti! Il primo pallone è del Milan

- Squadre in campo. Rossonere in divisa completamente bianca, padrone di casa, invece, in campo con maglia, pantaloncini e calzettoni blu con dettagli gialli.

Questa le formazioni ufficiali del match:

Hellas Verona: Forcinella; Orsetta, Ambrosi, Harsanyova, Molin; Nichele, Bianca Giulia, Wagner; Dupuy, Pasini, Baldi. A disp. Fenzi, Veritti, Goula, Poli, Giubilato, Alunno, Manno. All. Di Filippo

Milan: Korenciova; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri; Alborghetti, Thaisa Moreno, Carissimi; Giugliano; Sabatino, Giacinti. A disp. Ceasar, Rizza, Bergamaschi, Zigic, Cacciamali, Longo, Coda. All. Morace.

Buon pomeriggio amiche ed amici di MilanNews.it. Benvenuti alla diretta testuale della quinta giornata di Serie A Femminile che vedrà il Milan di Carolina Morace ospite dell'Hellas Verona. Restate con noi per non perdervi neanche un'azione della partita.