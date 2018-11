LIVE MN - Higuaín: "La mia testa è solo sul Milan, possiamo vincere un trofeo. Gattuso? Mi capisce più degli altri"

Termina qui la conferenza stampa di Gonzalo Higuaín, un saluto ed un ringraziamento a tutti i lettori di MilanNews.it!

Cosa manca al Milan per vincere? "Dobbiamo migliorare quando gestiamo il vantaggio, più testa in campo. È quello che ci chiede il mister, se sbagliamo qualcosa di non abbatterci. Stare concentrati novanta minuti".

Ti aspettavi un Milan più forte? "No, magari più fortunato. Se guardate in campionato, ci mancano tutti punti persi negli ultimi minuti o come a Napoli che vincevamo 0-2. Poi un filo di compattezza di difendere di squadra. Ma siamo competitivi, ce la siamo giocata con tutti ma purtroppo la classifica non dice ciò che abbiamo fatto in campo, meritiamo di stare più sù".

Le difficoltà di affrontare una piccola: "Sento maggiore responsabilità ma non mi piace, deve essere un lavoro di squadra. Tutti stanno facendo bene anche quando io sono fuori, non hanno mai perso senza di me se non sbaglio. Io comunque darò tutto e mi fa piacere vedere come lottano e come giocano questi ragazzi. A volte i risultati non arrivano ma guardiamo avanti, miglioreremo".

Su River-Boca: "Questa è una conferenza per parlare di Milan-Dudelange. Se vuoi ti rispondo ma non mi fa piacere parlare di queste cose per me, ci vuole rispetto".

L'arrivo di Ibrahimovic: "Al mercato manca molto e poi dobbiamo pensare a domani. A chi arriva a gennaio ci pensa la società, la testa è al Dudelange. Normale che sia un grande giocatore, piace a tutti giocare con i big. Ma qui abbiamo anche un ragazzo che ha grandissimo futuro come Cutrone e voglio insegnargli tutto quello che so".

Il compagno che ti ha impressionato di più: "La verità è che mi hanno impressionato tutti per la voglia e l'applicazione in allenamento, io cerco di avere un buon rapporto con tutti e di imparare da tutti. Ogni ragazzo ha voglia di crescere".

La voglia di vincere un trofeo, magari l'Europa League: "Il Milan, per la sua storia, deve sempre pensare a vincere qualsiasi torneo a cui partecipa. Quando era alla Juve, questo gruppo ha vinto la Supercoppa e lo scorso anno è andato in finale di TIM Cup con una grande stagione. Credo che questa squadra abbia le possibilità di lottare, dipende da noi ma abbiamo le carte giuste. Poi vero, il calcio è fortuna e destino... Speriamo di averli dalla nostra parte. Ma tutti stanno lavorando al meglio affinché sia così".

Cosa rappresenta per te il Milan? "Più chiaro di quello che ha detto il mister su di me. Non ho mai pensato di lasciare, la mia testa è tutta sul Milan e non mi sento la stella. Sono uno in più di questo gruppo, uno che deve aiutare a raggiungere la Champions. La base dello scorso anno mi ha spinto a venire qui, speriamo di raggiungere entro Natale i nostri due obiettivi".

Quattro mesi di Milan, che voto di dai? "Questo è un lavoro vostro, dei giornali. Io do tutto, aiuto la squadra e seguo il mister. Non sono una persona che si dà i voti, ma so quando faccio bene o faccio male. Posso però dimostrare molto di più ed imparare dagli errori fatti".

L'obiettivo in campionato: "Siamo in un momento delicato con tanti infortuni, ma prima della sosta di Natale è un periodo fondamentale e delicato. Abbiamo due obiettivi nel breve termine, passare il turno in Europa League e stare in zona Champions in classifica. Poi nella sosta staccheremo la testa e torneremo più carichi di prima".

Il rapporto con Gattuso: "Rispetto basato su ottimi valori, una relazione aperta e di confronto su tutto ciò che pensiamo. Abbiamo caratteri simili in campo, per quello penso che lui riesca a capirmi di più. Ma tra di noi tutto è sano, va benissimo".

Tornare al gol: "Speriamo. Dopo l'ultima sosta ci siamo allenati molto bene, so di poter tornare a fare gol ed aiutare il mister. La mia testa è lì, spero di poter contribuire".

Le prime parole di Higuaín: "Ho tanta voglia di giocare e di segnare davanti al nostro tifo, ma le avrò sempre finché sentirò amore e passione per questo sport. Per me è stato soddisfacente vedere la squadra lottare a Roma, domani spero di poter contribuire e di aver imparato dall'errore contro la Juventus. Spero di non commetterne più".

Amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti! I saluti vi giungono da Milanello dove, tra pochi istanti, Gonzalo Gerardo Higuaín interverrà in conferenza stampa al fianco di Gennaro Gattuso per presentare Milan-Dudelange. Un match fondamentale per il percorso europeo del Diavolo, secondo nel girone di Europa League ad un punto dal Betis e pari con l'Olympiacos. Contro il team lussemburghese è obbligatorio vincere, tenendo poi le orecchie tese verso l'altro scontro del raggruppamento per capire le eventuali situazioni di classifica. Non perdetevi nulla delle dichiarazioni del Pipita: tutto live, tutto su MilanNews.it!