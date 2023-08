live mn - MIL-TOR (4-1): ottima vittoria dei rossoneri, attacco in grande spolvero

96' Termina qui la partita. Milan batte Torino 4-1.

95' Ultima azione del Milan con Chukwueze che punta e mette in mezzo per Reijnders. L'olandese prova la giocata alla Iniesta ma viene chiuso.

91' Ancora un'occasione per Reijnders, che inizia e chiude l'azione. Filtrante per Pulisic a sinistra, il numero 11 punta l'uomo, entra in area e mette a rimorchio per l'olandese: tiro di prima, fuori.

90' Ci saranno sei minuti di recupero.

90' Cavalcata coast to coast di Musah, palla a Pulisic che rientra sul destro e scarica un bel destro. Palla centrale, Milinkovic-Savic respinge di pugno.

89' Fallaccio di Linetty sulla caviglia di Chukwueze che rimane a terra dolorante. Ammonito il granata.

88' Ultimo cambio per il Milan, esce Theo ed entra Florenzi.

87' Per il portiere rossonero solo un giramento di testa, rimane in campo.

85' Problemi per Maignan, fermo a terra.

82' Cross di Vlasic da destra, palla per Karamoh e Reijnders che salva tutto, anticipando anche Maignan. Ma tutto inutile, era fuorigioco del granata.

79' Penultimo cambio per il Milan: fuori Thiaw, ammonito, e dentro SImon Kjaer.

78' Tiro di Rodriguez da lontanissimo, conclusione totalmente sballata.

73' Ritmi notevolmenti più bassi, il Milan gestisce.

70' Ammonito Thiaw, step on foot su Ricci e cartellino giallo automatico.

68' Milan ancora pericoloso con Chukwueze, tiro rimpallato in area.

66' Triplo cambio per il Milan dopo il quarto gol: escono Leao, Loftus-Cheek e Giroud, entrano Chukwueze, Musah e Okafor.

65' GOOOOOLLL GGOOOLLL GOOOOLLL DEL MILAN! Giroud semplicemente glaciale, Vanja beffato. 4-1 Milan.

63' VAR e OFR per il brutto fallo di Schuurs. Rigore per il Milan.

61' Super contropiede Milan con Leao che riceve palla a sinistra e si mangia Schuurs. Palla in mezzo per Reijnders che a rimorchio sbaglia a porta vuota. Ma Schuurs calpesta Rafa dopo il dribbling, fallo davvero brutto con il portoghese che rimane a terra quasi in lacrime.

59' Due cambi per il Torino: Karamoh per Radonjic e Lazaro per Bellanova.

58' Che scambi tra Pulisic, Leao e Giroud. Tocchi di fino nello stretto tutti di prima, il numero 11 si ritrova in area sul lato sinistro e prova la conclusione di potenza di sinistro: palla alta. Sarebbe stato un gol strepitoso.

57' Ammonito Milinkovic-Savic per proteste.

56' Che azione del Milan! Sponda di tacco di Giroud, parte come un toro Loftus-Cheek che sovrasta un avversario si va verso l'area: tiro potente sotto le gambe di Vanja che si salva con un intervento goffo.

55' Contropiede improvviso Milan dopo un angolo del Toro, però non è condotto benissimo da Leao. L'azione si conclude con un passaggio filtrante di Rafa per il taglio di Pulisic in area, troppo lungo.

53' Riprende il gioco, c'è luce sufficiente per continuare.

52' Se ne va la luce a San Siro, ma solo sugli spalti. Pochi secondi prima dell'inconveniente grande palla di Reijnders per la corsa di Calabria sulla destra. Poi l'azione del Milan si stoppa per il problema tecnico.

50' Ammonito Juric per proteste.

49' Splendida uscita palla al piede di Thiaw per vie centrali, con il passaggio per Pulisic purtroppo non all'altezza del gesto tecnico precedente.

48' Ennesimo fallo a centrocampo su Pulisic, ancora niente giallo. Partita tosta dei granata sullo statunitense.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per il Milan.

- Cambio per il Torino: esce Ilic, entra Linetty.

Fine primo tempo bello frizzante del Milan, che chiude meritatamente sul 3-1. Partita inizialmente molto chiusa, i rossoneri hanno mantenuto la calma e hanno colpito alla prima occasione ghiotta: ottima gestione di Tomori, Loftus e Pulisic. Pareggio del Toro a freddo e un po' casuale, poi l'episodio del rigore che rimette tutto sui binari giusti. Finale perfetto col terzo gol di Theo, una delizia di esterno. Squadra ancora in rodaggio ma comunque propositiva, in attacco le sensazioni sono davvero ottime.

52' Fine primo tempo, 3-1 Milan.

48' GGOOOLLL GGGOOLLLL GOOOLL DEL MILAN! E CHE GOL MAMMA MIA! Uno due strepitoso Theo-Leao, con Rafa che mette il numero 19 a tu per tu con il portiere in un fazzoletto di tacca. Passaggio super, conclusione super: scavetto leggerissimo di esterno e terzo gol rossonero!

45' Ci saranno sei minuti di recupero.

44' GGGGOOOOLLL GGGOOOLLL GGOOOOOL DEL MILAN! GLACIALE GIROUD DAGLI UNDICI METRI. Palla da una parte, Milinkovic-Savic dall'altra. Il Milan torna meritatamente in vantaggio.

42' Rigore per il Milan, evidente il tocco di mano.

41' OFR per un tocco di mano in area del Toro. Possibile rigore per il Milan.

39' Ammonito Theo per proteste.

36' Gol del Torino. Segna Schuurs con una girata volante in area dopo un tiro di prima totalmente sballato di Ricci. Gol di pregevole fattura sicuramente, ma totalmente casuale. 1-1 a San Siro.

33' GGGOOOOOLLL GGGOOOLLLL GGOOOLLLL DEL MILAAAAAN! CHRIS PULISIC ALLA PRIMA A SAN SIRO!!! Che gol! Ripartenza veloce e organizzata, Tomori a centrocampo recupera palla e innesca Pulisic, che parte come una scheggia. Il numero 11 serve Loftus a destra, incursione perfetta del numero 8 che con il tempo giusto mette in mezzo: Pulisic a porta vuota non può che segnare. 1-0 Milan!

32' Giocata di fino di Leao che brucia Schuurs con un tunnel, Rafa arriva al limite e mette in mezzo ma non c'è nessuno. Peccato.

31' Altro fallo su Giroud a centrocampo, questa volta di Vlasic. Il numero 9 del Milan sta lottando molto per la squadra.

30' Altro lancio preciso di Maignan, altro fallo a centrocampo su Giroud: Buongiorno non lo tiene ed è costretto ancora una volta al fallo.

28' Ottima transizione di Pulisic che recupera palla al limite dell'area del Milan, conduce in velocità e poi a centrocampo prova il finltrante per Leao: il passaggio era giusto, Rafa non riesce a controllare in corsa. Peccato, si sarebbe trovato a tu per tu col portiere.

26' Partita molto chiusa, i granata sono in 11 dietro la linea della palla quando il Milan è in possesso: sfida impegnativa per i giocatori di Pioli.

24' Lancio di Maignan, la palla arriva a Leao che di sinistro prova la botta: palla alta sopra la traversa.

22' Problemi muscolari per Sanabria, costretto ad uscire. Al suo posto entra Pellegri.

19' Azione insistita del Milan con Leao trovato due volte a sinistra da Krunic, il portoghese però non è riuscito a crossare con precisione. Il Milan spinge.

17' Ribaltamento di fronte del Torino con un bel cambio di gioco per Radonjic: il numero 10 del Toro mette in mezzo di trivela ma Maignan controlla.

14' Leao prova l'azione personale a destra, palla in mezzo ma è fortunato il difensore del Toro che se la ritrova tra le gambe.

12' Sulla punizione grande botta di Theo di sinistro, palla al lato. Buona conclusione del francese da distanza considerevole.

11' Ammonito Ilic per gioco pericoloso su Calabria. Il granata ha colpito il numero due rossonero con un calcio volante, ovviamente involontario.

10' Maignan esce su Ricci al limite, il giocatore del Toro colpisce involontariamente il portiere rossonero che rimane a terra qualche secondo. Tutto ok, si può riprendere.

8' Prima sgasata di Leao a sinistra, che ne supera due, arriva sul fondo e mette in mezzo per Giroud: allontana in angolo la difesa granata. Sugi sviluppi del corner Giroud tenta il gran gol da fuori in girata, palla al lato non di troppo.

4' Giocata splendida di Maignan che con un filtrante da trequartista apre una prateria a sinistra per Tomori. Il centrale avanza e prova il cross anticipato per Giroud, allontana Buongiorno. Che palla di MIke.

3' Cross di Leao da sinistra perfetto per Pulisic a destra, lo statunitense arriva in corsa e strozza il tiro da buona posizione. Bella giocata.

2' Lancio di Thiaw per un grande taglio di Leao, controllo e tacco del portoghese in area per l'inserimento di Reijnders chiuso all'ultimo dal difensore!

1' Fischia Mariani, si comincia. Primo pallone del match per il Torino.

- Ingresso in campo delle due squadre: maglia rossonera per il Milan, divisa bianca per il Torino.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Nella seconda giornata della Serie A 2023/24 il Milan di mister Stefano Pioli affronta il Torino di Juric nel primo match casalingo della stagione, e lo fa davanti a 72mila rossoneri presenti allo stadio!

Stesso undici di Bologna, non può essere altrimenti vista la buona prova offerta all'esordio sul campo dei felsinei. Sarà la prima a San Siro per Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek, con Okafor, Chukwueze e Musah pronti a subentrare dalla panchina.

Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Adli, Okafor, Romero, Kalulu, Chukwueze, Kjaer, Colombo, Pellegrino, Pobega, Florenzi, Musah. All. Stefano Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, R. Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonijc, Vlasic; Sanabria. A disp.: Gemello, Popa, Bayeye, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Lazaro, Tameze, Gineitis, Linetty, N'Guessan. All. Juric.

SQUADRA ARBITRALE

Abritro: Mariani

Assistenti: Rossi - Massara

IV: Massimi

VAR: Valeri

AVAR: Miele