LIVE MN - Milan-Empoli, le ufficiali: giocano Pobege, Rebic e Origi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Pobega, Rebić; Origi. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Díaz, Krunić, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Leão, Messias. All.: Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, de Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. A disp.: Štubljar, Ujkani; Cacace, Stojanović, Walukiewicz; Degli Innocenti, Grassi, Haas, Henderson; Cambiaghi, Destro, Pjaca, Satriano, Vignato. All.: Zanetti.

18.22 - Contro l'Empoli sarà la partita n.34 nella storia, finora 19 vittorie del Milan, 10 pareggi e 4 sconfitte. In casa, sarà la sfida n.17, con 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, vinse il Milan 1-0 con gol di Pierre Kalulu dopo 19 minuti. Prima di questa vittoria c'è il precedente della stagione 2018-19, quando il Milan vinse per 3-0 con reti di Piatek, Kessié e Castillejo.

17.50 - Per Pioli sarà la quarta sfida all'Empoli, la seconda in casa. Finora solo la vittoria per 1-0 della scorsa stagione, mentre in trasferta la sfida della scorsa stagione al Castellani vinta per 4-2 e il rocambolesco 3-1 del girone d'andata.

17.22 - La vittoria più larga del Milan a San Siro contro l'Empoli risale alla stagione 1998-99, dello scudetto di Zaccheroni: il Milan vinse 4-0 con tripletta di Bierhoff e rete finale di Leonardo. L'Empoli ha vinto tre volte a San Siro, e sempre di misura. Per due volte fu 0-1, e per una volta 1-2.

16.55 - Se da una parte Milan e Empoli venerdì saranno avversarsi sul campo, sul mercato potrebbe esserci un'alleanza: i rossoneri sono molto attenti al mercato italiano, soprattutto per quanto riguarda le liste, per questo un occhio in casa del club toscano la dirigenza milanista lo dà sempre in ottica della prossima stagione. Soprattutto su Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003, e Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000.

16.33 - Nella partita di domani sera tra Milan ed Empoli si sfideranno, a distanza, i due terzini sinistri Theo Hernandez e Fabiano Parisi che sono sicuramente tra i più forti del nostro campionato. Lo dimostrano anche i numeri: come riportato dal sito del Milan, infatti, i due calciatori sono i giocatori che hanno percorso il maggior numero di metri palla al piede dell'intero torneo. Theo al secondo posto con 2741 metri, Parisi al primo con 3035 metri. Il terzino azzurro è anche il difensore che ha effettuato il maggior numero di dribbling (45).

16.14 - Milan-Empoli, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A in programma oggi alle 21:00 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite), Sky Sport (251 del satellite), in streaming su DAZN, Sky Go, NOW e in live web testuale su MilanNews.it.

16.00 - Sono tre i diffidati del Milan in vista della sfida di questa sera contro l'Empoli: si tratta di Kalulu, Kjaer e Rebic. Chiaramente, Kalulu è out per infortunio e non rischia di saltare il prossimo match, cosa valida, invece, per il danese e per il croato, i quali, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida contro il Bologna. Nessuno di questi, comunque, risulta titolare: sia Rebic che Kjaer sono in panchina.