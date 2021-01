LIVE MN - Milan-Juventus (1-3) - L'orgoglio non basta, primo k.o.

Il Milan si ferma contro la Juventus, ma la squadra di Pioli ha davvero poco da rimproverarsi. Troppe le assenze, le defezioni, la sfortuna. I rossoneri giocano tutto sommato una buona partita, ma era praticamente impossibile riuscire a fare meglio in queste condizioni. La Juve gioca un match onesto, colpisce al momento giusto ma non incanta (tutt’altro!). Peccato, ma va bene così. Il Milan conserva comunque il primo posto in classifica in virtù della sconfitta dell’Inter. Ora sotto col Torino, ma sarà un’altra gara in emergenza.

95' Fischio finale: la Juve vince 3-1.

93' Rabiot sgambetta Diaz in area sotto gli occhi di Irrati, che non fischia il rigore. Viene da dire: il solito arbitraggio!

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Ammonizione per Romagnoli.

88' Calhanoglu ha lo spazio per calciare, ma il suo destro dal limite finisce in Curva.

87' Sostituzione per la Juventus: Demiral prende il posto di Frabotta. Nel Milan invece entra Colombo al posto di Castillejo.

84' Buona chance per Calhanoglu, che ci prova con il destro ma trova sulla sua strada un attento Szczesny,

78' Triplo cambio per il Milan: escono Kjaer, Calabria e Dalot, entrano Kalulu, Maldini e Conti.

76' GOL DELLA JUVE! Kulusevski sfonda in area e apparecchia per McKennie, che da centro area segna il 3-1. Tutto facile!

75' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in mezzo, la difesa della Juve allontana la minaccia.

74' Doppia sostituzione per la Juve: escono Ramsey e Bentancur, entrano Arthur e Bernardeschi.

72' Cartellino giallo per Danilo.

71' Calcio d'angolo per la Juve: cross in mezzo, Donnarumma fa suo il pallone.

70' Ripartenza della Juve, che va al tiro con McKennie: Donnarumma riesce a respingere. Bella parata di Gigio!

69' Bentantuc, già ammonito, travolge Castillejo, ma Irrati incredibilmente non lo espelle!

67' Cambio per il Milan: entra Diaz, esce Hauge.

64' Doppio cambio per la Juventus: fuori Chiesa e Dybala, dentro Kulusevski e McKennie.

62' GOL DELLA JUVE! Chiesa la piazza dal limite dell'area del Milan: nessuna possibilità di arrivarci per Donnarumma.

60' Ammonizione per Bentancur.

56' Buona chance per Ramsey, che approfitta di uno svarione di Castillejo ma non trova la porta da ottima posizione.

54' Match in equilibrio.

48' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e fallo in attacco. Punizione per la Juve.

47' Il Milan ci prova con Dalot: destro secco dal limite e parata di Szczesny, che si rifugia in angolo.

45' Tutto è pronto. Fischio di Irrati: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi.

Squadre a riposo sull'1-1 a San Siro. Bel primo tempo tra Milan e Juventus, con continue azioni da una parte e dall'altra. La prima occasione è di Castillejo, che calcia malamente a tu per tu con Szczesny. I bianconeri replicano con Chiesa, che prima colpisce il palo e poi va a segno su assist di Dybala. I rossoneri si riorganizzano e alzano il loro baricentro, mettendo più volte in difficoltà la difesa avversraia, fino al gol (meritatissimo) di Calabria, che sfrutta una giocata al bacio di Leao per riportare il punteggio in parità.

45' Fine primo tempo: 1-1 San Siro.

42' La Juve risponde subito con Ramsey, ben servito da Ronaldo: il tiro del gallese, però, è troppo debole per impensierire Donnarumma.

41' GOL GOL GOOOLLL!!! CALABRIA!!! Leao prende palla sulla destra, attacca l'area e poi serve in mezzo Calabria, che calcia all'incrocio con il piattone.

40' Il Milan è riuscito a riorganizzare le idee dopo il gol di Chiesa.

35' Calhanoglu ci riprova da fuori, ma il suo tiro non crea problemi al solito, attento Szczesny.

34' Buona chance per il Milan, ma Szczesny salva tutto su una deviazione di Ramsey, che ha rischiato l'autogol.

33' Altro tentativo dalla distanza, stavolta con Calhanoglu: tiro debole e centrale, Szczesny blocca senza problemi.

32' Calabria ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

31' Angolo per il Milan: traversone in area, la retroguardia bianconera spazza via.

29' Corner per la Juventus: cross in area, Kessié allontana di testa.

28' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, la difesa della Juve allonrana la minaccia.

27' Buona occasione per il Milan. Hauge vede e serve Leao in area, tiro di prima intenzione e bella parata di Szczesny.

24' Ancora Juve, sempre con Chiesa: il giocatore bianconero sfonda in area e calcia, ma stavolta sul corpo di Donnarumma.

22' Splendida azione di Leao, che parte in contropiede, disorienta un paio di avversari e poi calcia con il mancino sfiorando il palo.

21' Juve vicina al secondo gol con Ronaldo, che viene chiuso al momento del tiro. Chiesa fin qui imprendibile sulla destra.

18' GOL DELLA JUVE! Triangolo Chiesa-Dybala-Chiesa e conclusione vincente dell'esterno bianconero, che non sbaglia a tu per tu con Donnarumma.

17' Angolo per la Juventus: cross in area, Donnarumma respinge con i pugni.

15' Corner per la Juventus: pallone in mezzo, il Milan la mette fuori. Chiesa recupera e dal limite lascia partire un tiro che sbatte sul palo.

13' Il Milan pressa alto mettendo in difficoltà la Juve in fase di palleggio.

9' Ripartenza della Juventus, che va al tiro con Frabotta: pallone alto sopra la traversa.

8' Corner per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa della Juve.

7' Grande chance per Castillejo, che ruba palla a un avversario, entra in area ma poi calcia sul portiere avversario.

6' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area per Hauge, che ci prova ma viene murato.

3' Ripartenza del Milan con Leao, che parte dalla sinistra, si accentra e calcia ma debolmente: il pallone finisce sul fondo.

2' Grande occasione per la Juve. Frabotta supera Dalot e apparecchia per Dybala, che colpisce male il pallone da ottima posizione: blocca Donnarumma.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Irrati: si comincia! Primo pallone del match per la Juventus.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianconera per la Juve.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano la Juventus nel posticipo della 16esima giornata di Serie A. Sarà una sfida complicata - per via delle tante assenze - ma tutta da vivere. Sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Diaz, Frigerio, Colombo, Maldini. All.: Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Frabotta; Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Demiral, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski, Da Graca. All.: Pirlo