Milan-Monza, Kjaer e Pobega titolari. Out Musah

Ufficiali:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Romero, Chukwueze, Krunic, Jimenez, Simic, Nsiala, Bartesaghi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni, Bettella, Birindelli, Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Vignato, Ciurria.

11.00 - Il Milan è arrivato da pochi istanti fa San Siro: dopo aver lasciato l'hotel, sede del ritiro della squadra rossonera, il pullman con a bordo i giocatori di Stefano Pioli è appena entrato nei garage dello stadio milanese, accolto dal grande entusiasmo dei tifosi milanisti che già carichissimi per la sfida di Serie A contro il Monza di Raffaele Palladino, match valido per il quindicesimo turno di campionato.

10.42 - In porta ci sarà ovviamente Mike Maignan. A destra tocca a Florenzi, mentre Theo torna nuovamente a sinistra. Nel caso in cui il 42 dovesse essere sostituito Pioli può giocarsi la carta Alex Jimenez della Primavera.. In mezzo gioca Kjaer al fianco di Tomori, con il danese pienamente recupero dal problema muscolare che lo ha lasciato per quasi due mesi ai box.

10.33 - Finalmente arrivano buone notizie da Simon Kjaer. Del centrale danese non se ne avevano dallo scorso 29 ottobre quando alla mattina di Napoli-Milan di campionato, Simon si era dovuto fermare per quello che sembrava essere solo un affaticamento ma che si è rivelato essere molto di più. Da quel momento un lungo periodo riabilitativo che finalmente si è concluso ieri, con Kjaer di nuovo in campo con i compagni a Milanello. Il danese, ormai completamente recuperato, sarà titolare due mesi dopo nella sfida con il Monza. La condizione, invece, non è al massimo e sicuramente non avrà i 90 minuti nelle gambe. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe esordine a gara in corso Jan Carlo Simic, difensore centrale classe 2005, con la maglia rossonera.

10.24 - Da ormai tre settimane a questa parte il Milan deve fare i conti con l'emergenza totale in difesa, a causa delle assenze prolungate per infortunio di Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Mattia Caldara e Marco Pellegrino; a queste si aggiungerà, nel match da disputare domani a San Siro contro il Monza, l'indisponibilità di Davide Calabria, out dal match perché squalificato. A Pioli, dunque, restano a disposizione i soli Tomori, Theo e Florenzi, più i due giovanissimi Simic e Bartesaghi.

10.12 - "Il Milan in allarme", titola sempre il Corriere dello Sport. Musah si aggiunge ad una lunga lista di infortunati. Per lo statunitense ex Valencia è il primo infortunio stagionale. Oltre a lui, ecco gli altri infortunati della rosa rossonera e che torneranno solamente nel nuovo anno: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Pellegrino, Caldara.

9.58 - È passato più di un mese dall'11 novembre 2023, quando al Via del Mare di Lecce, al decimo minuto circa, Rafa Leao abbandonava il campo a causa di un problema muscolare alla coscia. Per quella lesione di primo grado del bicipite femorale destro Rafa ha saltato 4 gare, 3 di Serie A e una di Champions. Domani, a San Siro contro il Monza, è atteso nuovamente dal primo minuto nell'undici che schiererà mister Stefano Pioli. Può essere un'ottima occasione per tornare anche al gol, che in campionato manca dal 23 settembre contro il Verona.

9.30 - Arbitra Aureliano di Bologna: sarà la 4a volta che dirigerà il Milan, non ci sono precedenti con il Monza. Nei tre precedenti, fu sempre il Milan a gioire a fine partita: 1-0 al Torino, e 3-1 al Genoa (ai supplementari) nel 2021-22, e 3-1 in casa dell'Empoli nella scorsa stagione.

9:10 - Milan-Monza, sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 12:30 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, in streaming su DAZN, NOW, Sky Go e in live web testuale su MilanNews.it.

Vittoria agrodolce a Newcastle: tre punti in trasferta, ma avventura in Champions League, per quest'anno, terminata. Sarà Europa League. Non c'è tempo però per stare a riflettere se si tratti o meno di fallimento, visto che oggi ad ora di pranzo a San Siro arriva il Monza di Palladino. Rimanete collegati con noi attraverso il live testuale di MilanNews.it per tutte le info della partita.