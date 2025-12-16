live mn Milan-Parma (2-0): Milan finora dominante, Parma non pervenuto

Amiche e amici di MilanNews.it, ben ritrovati! Oggi torna in campo la Primavera di mister Giovanni Renna, che alle 14.00 ospiterà il Parma, match valido per la 16^ giornata di Primavera 1. Una gara ostica per i giovani rossoneri, reduci dall'amaro pareggio contro il Bologna. Lo dice la classifica: il Parma, che aveva perso le due partite precedenti, è tornata al successo battendo il Monza ed è così salita a 27 punti, un rendimento assolutamente scintillante per una neopromossa sia pure in un torneo nel quale per il momento la media delle prime della classe non è ancora straordinaria.

Il Milan ad ogni modo ha ben altri problemi: pareggiando anche contro il Bologna ha mancato il ritorno alla vittoria che a questo punto dista 52 giorni, la zona playoff è lontana cinque lunghezze che non sono troppe, però con tante squadre davanti e soprattutto è lo stesso margine dai playout. Presenti a seguire la partita anche il direttore Vergine con Kirovski e Geoffrey Moncada.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Longoni; Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Scotti, Cullotta.

A disposizione: Faccioli, Pagliei, Del Forno, Dotta, Lontani, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cisse, Castiello.

Allenatore: Giovanni Renna.

PARMA (4-2-3-1) : Casentini; Trabucchi, Conde (C), Drobnic, Castaldo; Tigani, Konaté; Ciardi, Plicco, Cardinali, Semedo.

A disposizione: Astaldi, Pajsar, Mosans, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Marchesi, Chimezie, Avramescu, Mengoni.

Allenatore: Nicola Corrent.

65' | Cambio nel Milan, dentro il capocannoniere del Milan Lontani per Ossola. Per il Parma fuori Castaldo e Trabucchi per Marchesi e Pajsar.

62' | Un'altra occasione per il Milan. Plazzotta cerca la soluzione personale con un destro defilato, palla fuori di pochissimo.

60' | Cambi nel Parma. Out Ciardi e Tigani per Avramescu e Balduzzi.

55' | Colpo di testa sballato di Trabucchi, alto sopra la traversa.

51' | Eccolo qui! Grande giocata di Pippo Scotti per il 2-0 del Milan! Il capitano rossonero è bravissimo ad anticipare Conde e battere Casentini con la punta del piede. Un gol da calcio a 5.

49' | Rossoneri bene in questi primi minuti del secondo tempo. Il Parma appare più aggressivo nel pressing alto.

45' | Inizia la ripresa

FINE PRIMO TEMPO - Una bella prima frazione di gioco per i rossoneri di Renna, in avanti 1-0 grazie al gol di Zukic. Il Milan gioca bene, tiene il campo e rischia praticamente zero. Un primo tempo giocato con ritmo e intensità, con forse qualche occasione non sfruttata che avrebbe meritato di più. Bene Pandolfi, Ossola e lo stesso Zukic, migliore in campo.

43' | Grande gesto tecnico di Zukic, vicinissimo al gol con una rovesciata al volo bellissima. Para bene Casentini.

39' | Altra occasione sciupata dal Milan. Scotti si invola verso l'area di rigore del Parma, ma non serve Ossola sulla destra bensì decide di calciare in porta dal limite dell'area. Palla out.

34' | Conclusione velenosa di Tartaglia direttamente da una punizione calciata da 30 metri. Palla di poco alta.

30' | Alla mezz'ora, rossoneri sempre in gestione ma anche a caccia del 2-0. Il Milan tiene bene il campo, mentre il Parma fatica a trovare spazi.

28' | Ammonito Cullotta, fallo a campo aperto su Cardinali.

23' | GOL DEL MILAN!!! Bella trama da corner con Pandolfi abile a imbeccare con un cross preciso Zukic. Il centrale rossonero tutto solo in area di rigore deposita la palla in rete per il vantaggio, meritato dei rossoneri di Renna.

19' | Bel mancino di Plazzotta dal limite dell'area, palla fuori di pochissimo!

12' | Occasione importante per il Milan! Errore con i piedi del portiere Casentini, ma Ossola non è abbastanza abile e scaltro a calciare di prima. Occasione sfumata.

10' | Si vede il Parma con Cardinali, mancino deviato in corner dalla difesa milanista.

5' | Avvio di gara frizzante, dove i rossoneri fanno la partita rendendosi spesso pericolosi con Scotti, il più vivace finora.

1' | Inizia la partita