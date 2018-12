LIVE MN - Milan-Parma (2-1): vittoria pesantissima in rimonta, rossoneri al quarto posto!

Vittoria pesantissima del Milan, che batte il Parma a San Siro e si issa, momentaneamente, al quarto posto in classifica. Succede tutto nella ripresa. Prima il vantaggio crociato con Inglese al 50'. Poi la reazione rabbiosa del Milan, che trova il pareggio con un super gol di Cutrone al volo dopo soli 5 minuti e poi con Kessie, freddo a trasformare il rigore al 71'.

90+6' - Fischio finale di Calvarese!!! Milan-Parma 2-1!

90+5' - Castillejo viene ammonito per non aver permesso al Parma di battere un calcio di punizione.

90+2' - Il Milan sbaglia un altro contropiede, facendo imbestialire Gattuso.

90' - 6 minuti di recupero.

90' - Ribaltamento di fronte del Milan con Castillejo e Kessie, che però si allunga troppo il pallone e l'azione sfuma.

90' - Il Parma ora prova a spingere forte ora, conquistando un paio di angoli in serie.

88' - Cambio per il Milan: esce Suso ed entra Castillejo.

85' - Cutrone si protegge da Bruno Alves, si gira e calcia dal limite: pallone alto sopra la traversa!

83' - Cambio per il Parma: esce Grassi ed entra Ceravolo.

82' - Borini si divora un contropiede clamoroso, perdendo il tempo dell'assist per il compagno!

81' - Kessie recupera palla, poi viene servito da Suso, ma il mancino dell'ivoriano è da dimenticare. Occasionissima sciupata dal Milan, c'era anche Calhanoglu tutto solo!

78' - Cambio per il Parma: esce Scozzarella ed entra Stulac.

75' - Il Parma prova a stanare il Milan, ma per il momento la retroguardia rossonera regge.

72' - Ammonito Jacoponi per una gomitata in faccia a Calhanoglu.

71' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!!! Kessie spiazza Sepe con il piattone destro! Milan-Parma 2-1!

70' - Ammonito Borini, che chiedeva all'arbitro di controllare che i giocatori del Parma non entrassero in area prima del tiro.

67' - Rigore per il Milan. Dopo un controllo con la VAR viene assegnato il calcio di rigore ai rossoneri per un fallo di mano di Bastoni.

65' - Milan pericolosissimo in ripartenza. Cutrone, però, sbaglia il filtrante per servire Calhanoglu.

63' - Cambio per il Parma: esce Gervinho ed entra Ciciretti

63' - Tiro al volo di Ricardo Rodriguez che esce non di molto alla destra della porta.

61' - Ammonito Biabiany per un fallo su Suso, che stava ripartendo.

57' - Dopo un lungo controllo del VAR per controllare un presunto fuorigioco di Calhanoglu, il gol viene dato buono.

55' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLL!!!! Cutroneeeeeeee!!! Dopo aver recuperato un pallone sulla trequarti, scaraventa in rete un pallone alzato dalla difesa del Parma. Milan-Parma 1-1!

54' - Dopo un lungo silent check per il presunto fallo di mano di Gagliolo, Calvarese fa ripartire l'azione

52' - Cambio per il Milan: esce Mauri ed entra Borini.

52' - Cross di Calabria dalla destra, che reclama un fallo di mano di Gagliolo.

50' - Gol del Parma. Su un calcio d'angolo battuto da Scozzarella, Inglese di testa fredda Donnarumma, dopo essersi liberato dalla marcatura di Kessie.

47' - Calhanoglu calcia dai 30 metri, pallone che termina alto non di molto sopra l'incrocio dei pali sinistro della porta di Sepe.

46' - Si riparte, il calcio d'inizio è del Parma.

13.31 - Squadre nuovamente in campo.

Al termine dei primi 45 minuti di gioco, Milan e Parma sono ancora sullo 0-0 a fronte di un primo tempo a netta predominanza territoriale rossonera, anche se di pericoli veri e propri per la porta di Sepe non se ne sono visti tanti. L’occasione più importante dei rossoneri è al 28' con un tiro di Suso dal limite dell’area, che impegna l’estremo difensore crociato con un tiro insidioso di destro. Per gli ospiti, invece, l’azione più pericolosa è quella al minuto 10, con Gagliolo che fallisce clamorosamente uno stop all'interno dell'area di rigore che gli avrebbe permesso di essere a tu per tu con Donnarumma.

45' - Fischio di Calvarese, che manda le squadre a riposo senza minuti di recupero: Milan-Parma 0-0 dopo 45 minuti.

44' - Fallo fischiato ad Abate su Biabiany, quando, in realtà aveva preso in pieno il pallone. Corner corto per il Parma.

39' - In questi minuti la gara sembra essersi presa una pausa, con le squadre che si stanno studiando.

36' - Parma vicinissimo al gol con Gagliolo che colpisce di testa a due passi da Donnarumma, mettendo incredibilmente fuori. L'azione però era stata fermata per un precedente fallo del terzino crociato, che si era liberato di Zapata irregolarmente.

33' - Calabria si accentra e fa partire un sinistro da dimenticare, che termina all'altezza della bandierina.

28' - Suso semina il panico al limite dell'area del Parma e calcia di destro sul primo palo: Sepe mette in angolo.

25' - Ancora un fallo di Gagliolo su Suso, ma Calvarese non estrae il cartellino giallo all'indirizzo del terzino del Parma.

21' - Cutrone si conquista un calcio d'angolo, lanciato all'interno dell'area da un bel filtrante di Suso.

19' - Kessie calcia dall'interno dell'area di potenza, senza però precisione.

17' - Splendida azione orchestrata dal Milan con Calabria che entra in area e crossa, pallone su cui Sepe non arriva e che attraversa tutta l'area senza che nessuno riesca ad intervenire.

14' - Kessie da buona posizione dal limite dell'area, anzichè servire Suso libero sulla destra, calcia: tiro rasoterra che termina fuori di un paio di metri.

12' - Calhanoglu prova la conclusione mancina dal vertice sinistro dell'area di rigore, pallone alle stelle!

10' - Che occasione per il Parma in ripartenza. Controllo fallito da Barillà all'interno dell'area di rigore del Milan. Se ci fosse riuscito si sarebbe trovato a tu per tu con Donnarumma!

9' - Tiro svirgolato di Josè Mauri con l'esterno destro e pallone che termina alla sinistra della porta di Sepe.

8' - Colpo di testa centrale di Kessie su cross dalla sinistra di Rodriguez, Sepe blocca in due tempi.

7' - Suso viene steso da Gagliolo con un fallo duro, è il secondo che lo spagnolo subisce in questo inizio di partita. Punizione per il Milan dalla trequarti, lato destro.

2' - Tiro largo di Scozzarella, dopo una conclusione di Gervinho contrastata da Kessie.

1' - Cutrone calcia in porta da fuori area, ma il tiro è debole e centrale e termina comodo tra le braccia di Sepe.

1' - Si parte! Fischio d'inizio di Calvarese, primo pallone per il Milan.

12.25 - Squadre in campo.

11.16 - Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Parma, in campo alle 12.30 per il lunch match della 14esima giornata di Serie A.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessié, Mauri, Bakayoko; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Brescianini, Bertolacci, Halilovic, Montolivo, Borini, Castillejo. Allenatore: Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. A disposizione: Frattali, Bagheria, Stulac, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Di Gaudio, Gazzola, Rigoni, Sprocati. Allenatore: D’Aversa

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio di San Siro, dove tra pochi minuti il Milan scenderà in campo contro il Parma. Restate con noi per non perdere neanche un'azione del importantissima sfida che attende i ragazzi di Gattuso!