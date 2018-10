LIVE MN - Milan-Sampdoria (3-2): Cutrone-Higuain-Suso, i rossoneri tornano alla vittoria

- Dopo due sconfitte di fila contro Inter e Betis Siviglia, il Milan torna a vincere contro la Sampdoria: decisivo il gol nel secondo tempo di Suso dopo il 2-2 a fine primo tempo (reti rossonere di Cutrone e Higuian, mentre quelle blucerchiate sono state segnate dall'ex milanista Saponara e Quagliarella). Vittoria sofferta, ma meritata quella del Diavolo che sale a quota 15 punti in classifica in attesa della gara di recupero di mercoledì contro il Genoa a San Siro.

94' Fine secondo tempo.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Ultimo cambio di Gattuso: esce Laxalt, entra Calhanoglu.

86' Doppia occasione da gol per Laxalt: cross di Suso di destro per l'uruguayano che prima non colpisce bene di testa e poi colpisce il palo da due passi.

82' Giallo per Kessie per proteste.

81' Punizione per la Sampdoria dalla fascia sinistra: cross in area di Caprari per Tonelli che salta più in alto di tutti, ma non trova nessun compagno di squadra pronto per calciare in porta.

80' Ammonizione per Abate.

78' Problema alla caviglia per Calabria che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto Abate.

77' Cambio anche nella Sampdoria: fuori Saponara, dentro Caprari.

76' Primo cambio nel Milan: fuori, tra gli applausi, Cutrone, dentro Castillejo.

74' Biglia trova Suso sulla destra: lo spagnolo si accentra e prova a servire Cutrone sul secondo palo, ma il suo cross è troppo lungo e il pallone finisce direttamente sul fondo.

69' Praet prova la conclusione da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

62' GOOOOOOOOLLLLLLLLL!!! SUSOOOOOOOO!!! Cambio di gioco perfetto di Ricardo Rodriguez per Suso che controlla, si accentra e batte Audero con un grande sinistro a giro. Rossoneri di nuovo avanti.

61' Seconda sostituzione per Giampaolo: fuori l'infortunato Defrel, dentro Kownacki.

60' Giallo per Sala.

59' Suso ci prova dalla distanza con il sinistro, Audero devia in angolo.

55' Angolo per il Milan: cross di Suso, Audero blocca in uscita alta.

47' Bel cross dalla sinistra di Laxalt per Higuain che calcia al volo, Audero blocca in due tempi.

45' Al via la ripresa!!!

- Primo tempo pieno di emozioni a San Siro tra Milan e Sampdoria: dopo il vantaggio rossonero di Cutrone, i blucerchiati di Giampaolo la ribaltano con Saponara e Quagliarella, ma la squadra di Gattuso ha un'ottima reazione e raggiunge il pareggio con Higuain. Bene il Milan in fase offensiva con Higuain, Cutrone e Suso che si trovano molto bene, mentre è da rivedere quella difensiva con la retroguardia milanista che ha subito gol per la quindicesima partita di fila in Serie A.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Angolo per la Sampdoria, pallone che balla un po' in area di rigore del Milan, ma poi ci pensa Kessie a liberare.

42' Ritmi più bassi in questo finale di primo tempo.

36' GOOOOOOLLLLL!!! HIGUAINNNNNNN!!! Grande combinazione tra Cutrone e il Pipita che batte di sinistro Audero.

34' Azione personale di Higuain che calcia dal limite dell'area, Audero si distende sulla sua destra e devia in angolo.

33' Il Milan prova a reagire su angolo: cross in area di Biglia, Saponara mette fuori di testa.

31' SAMP IN VANTAGGIO!!! Lungo possesso palla dei blucerchiati, poi improvvisa verticalizzazione di Saponara per Quagliarella che batte Donnarumma.

29' Primo cambio nella Sampdoria: esce l'infortunato Murru, entra Sala.

25' Punizione per il Milan dalla fascia destra: cross di Suso in area, ma la difesa della Samp libera l'area.

24' Giallo per Linetty.

21' PAREGGIO DI SAPONARA!!! Assist di Quagliarella per l'ex rossonero che si accentra dalla sinistra, salta Calabria e batte Donnarumma con un perfetto diagonale di destro..

19' Milan molto attivo sulla fascia destra dove Suso e Calabria si trovano a meraviglia. Lo spagnolo tocca in profondità per il giovane terzino milanista che mette un bel pallone in area per Laxalt che però viene contrastato bene dalla difesa blucerchiata e il pallone arriva senza problemi tra le mani di Audero.

17' GOOOOOOOLLLLLLL!!! CUTRONEEEEEE!!! Cross dalla destra di Suso sul secondo palo per il giovane attaccante rossonero che di testa batte Audero.

11' Buon passaggio filtrante di Saponara per Quagliarella in area di rigore, ma è bravissimo e attento Calabria che lo ferma in scivolata.

10' Squadre molto corte in questo avvio di partita, con i due attacchi che faticano a trovare spazi.

4' Angolo per il Milan: cross di Suso, Audero respinge sui piedi di Higuain che prova la conclusione, palla fuori.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra pochi minuti ci sarà il calcio d'inizio di Milan-Sampdoria, gara valida per la decima giornata di andata di Serie A: dopo le due sconfitte di fila contro Inter e Betis Siviglia, i rossoneri vogliono tornare alla vittoria e per farlo Rino Gattuso ha deciso di affidarsi dal primo minuto alle due punte che saranno Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone. Restate con noi per non perdere nemmeno un'emozione del match!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Suso, Kessié, Biglia, Laxalt; Higuaín, Cutrone. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Çalhanoglu, Borini, Conti, Bakayoko, Bertolacci, Zapata, Abate, Halilovic. All. Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. A disp.: Rafael Cabral, Belec, Viera, Sala, Barreto, Gaston Ramirez, Jankto, Colley, Caprari, Tavares Dos Santos, Ferrari, Kownacki. All. Giampaolo