live mn Nkunku stasera a Milano! Jimenez verso la Premier, oggi contatti per Akanji

Calciomercato Milan del 28 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

21.35 | JIMENEZ VERSO LA PREMIER LEAGUE

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Alex Jimenez avrebbe scelto il Bournemouth come prossima destinazione: il terzino spagnolo, non convocato per la partita di Lecce, ha dato massima disponibilità al club inglese per il suo trasferimento. I club sono in trattativa per la formula dell'operazione che dovrebbe concretizzarsi con un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

19.44 | COMOLLI: "VLAHOVIC RIMANE AL 99%"

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ha parlato di Dusan Vlahovic al termine dei sorteggi di Champions League, intervenendo ai microfoni di Sky Sort 24. Le sue parole: "Per prima cosa, se ho capito bene, non c'è alcuna frizione tra noi e Dusan: lui è parte della squadra e al 99% resterà e starà con noi tutta la stagione. Ci sono state tante discussioni con alcune club ma nulla di concreto. Credo che lui, a sua volta, voglia rimanere. Possiamo considerare che rimarrà con noi tutto l'anno, una buona notizia perché è un buon giocatore. La società ci garantisce un buon sostegno, abbiamo dei vincoli legati al fair play finanziario fino al 2027: a volte la differenza di pochi milioni tra due club sembrano pochi ma non lo sono"

19.15 | DOVBYK SUL MERCATO

Dopo una riunione interna, la Roma ha stabilito che Artem Dovbyk non fa parte del progetto di Gasperini. Comunicato al giocatore, in questi ultimi giorni di mercato le parti cercheranno una sistemazione che permetta all'ucraino di avere un posto da titolare. Tra le pretendenti, oltre alla Premier League, c'è anche il Milan che però dovrebbe capire prima come gestire Santiago Gimenez. Lo riportano questo pomeriggio Matteo Moretto e Fabrizio Romanoo.

19.00 | NUOVI CONTATTI PER AKANJI NEL POMERIGGIO

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano nel loro ultimo video sul canale YouTube, il Milan nel pomeriggio di oggi ha avuto nuovi contatti con l'entourage di Manuel Akanji, per sondare i costi di un'eventuale operazione. Il centrale svizzero ha messo in standby il Galatasaray che aveva già un accordo da 15 milioni sterline, circa 17 milioni di euro, con il Manchester City: questo sarà il prezzo che anche i rossoneri dovranno mettere in conto per acquistare il cartellino del calciatore.

18.00 | NKUNKU STASERA A MILANO

La redazione di MilanNews.it può confermare che questa sera Christopher Nkunku arriverà a Milano. Domani sono previste le visite mediche e la firma sul contratto a Casa Milan.

17.45 | MUSAH-ATALANTA, OPERAZIONE IN STANDBY

Dopo l'infortunio al perone di Ardon Jashari, capitato nell'allenamento di rifinitura in vista di Lecce, il Milan ha bloccato momentaneamente la trattativa con l'Atalanta per Yunus Musah. Come appreso da MilanNews.it, rossoneri e nerazzurri avevano mai l'accordo che si sarebbe dovuto concretizzare proprio dopo la partita di domani sera, con i passaggi burocratici definitivi. Lo stop del centrocampista svizzero, però, costringe il Milan a delle ulteriori riflessioni prima di procedere con ulteriori operazioni in entrata o in uscita.

17.00 | JIMENEZ VIA A TITOLO DEFINITIVO O CON OBBLIGO DI RISCATTO

Matteo Moretto sul suo profilo X ha fornito qualche dettaglio in più in merito allo status di Alex Jimenez a 4 giorni dal termine del mercato. Il Milan per il suo terzino cerca una soluzione a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. Bisognerà capire quali di queste squadre soddisferà le richieste rossonere ma Jimeneze va verso l'addio a Milanello.

16.10 | JIMENEZ NON CONVOCATO PER MOTIVI DI MERCATO

Altro assente dopo Rafa Leao e Ardon Jashari nella trasferta di domani sera a Lecce, valida per la seconda giornata di campionato. Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Alex Jimenez: come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il terzino spagnolo è al centro di diversi interessamenti di mercato. Il club in pole position è il Como ma si è interessata anche la Roma e, notizia di oggi, il Bournemouth dall'Inghilterra.

15.40 | LE CIFRE DI NKUNKU

Cistopher Nkunku, salvo clamorosi colpi di scena, sarà un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X l'operazione dovrebbe concludersi a titolo definitivo con il club rossonero che verserà nelle casse del Chelsea un totale di 38 milioni più 4 milioni di bonus indicati come difficilmente raggiungibili.

14.25 | NKUNKU-MILAN, CI SIAMO: DOMANI LA FIRMA

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così con un post sul proprio account "X" In merito alla situazione legata a Christopher Nkunku, nuovo giocatore vicino alla firma col Milan. Infatti, è proprio di questo che si tratta. "Nkunku al Milan, domani la firma". Così scrive Moretto sui propri canali social, a conferma del fatto che i rossoneri vogliono chiudere nel breve tempo possibile per il nuovo attaccante francese.

13.16 | BENNACER IN OTTICA SERIE A: BOLOGNA E JUVE INTERESSATE

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Bennacer, in uscita dal Milan: "Nella giornata odierna ci sono stati nuovi contatti col Bologna, ma il centrocampista è apprezzato anche dalla Juve di Tudor. Vedremo quali e se ci potranno essere dei margini anche con i bianconeri".

12.17 | AKANJI APRE AL MILAN: SI TRATTA SULL'INGAGGIO

Come appreso dalla nostra redazione il Milan vuole provare a fare anche un difensore centrale. Salgono così le quotazioni di Manuel Akanji del Manchester City, un'operazione a titolo definitivo. Da parte del giocatore svizzero ci sarebbe stata un'apertura a voler trattare col Milan, che in queste ultime ore sta lavorando proprio sull'ingaggio dell'esperto difensore del City.

12.06 | DOVBYK IN PRESTITO, LA ROMA APRE ALLA TRATTATIVA

È fatta per Christopher Nkunku al Milan. Proprio in questi minuti la dirigenza rossonera ha raggiunto un accordo per il trasferimento in Serie A dell'attaccante francese, che lascerà il Chelsea a titolo definitivo per 40 milioni di euro. Nonostante questo importante colpo, il Milan proverà a rinforzarsi ulteriormente. Resta viva la pista che porterebbe ad Artem Dovbyk in prestito, c'è la volontà di trattare da parte della Roma che considera l'ucraino in uscita. Anche in difesa la dirigenza rossonera non vuole restare ferma, anzi. Nelle ultime ore si è fatto importante il nome del centrale del Manchester City, Manuel Akanji già contattato dal club rossonero. Come per Nkunku, anche qui si parlerebbe di un'operazione a titolo definitivo.

10:10 | ACCORDO MILAN-NKUNKU

Procede spedita la trattativa tra il Milan e Christopher Nkunku. Raggiunto l'accordo con il giocatore per un contratto di 5 anni, il club rossonero è la lavoro per trovare una quadra con il Chelsea già nella giornata di oggi. La formula è quella di un trasferimento a titolo definitivo a 35-40 milioni di euro.

9:30 | OCCHIO ANCHE A DOVBYK

Nelle ultime ore il Milan lavora su Nkunku a titolo definitivo con il Chelsea, ma non solo: si tra ragionando anche sul prestito di Artem Dovbyk della Roma. I giallorossi, che dovranno comunque trovare un sostituto, possono anche aprire ad un prestito con diritto di riscatto.

9:10 | VLAHOVIC E RABIOT MOLTO DIFFICILI

MilanNews conferma quanto scritto ieri dal Corriere dello Sport: difficilmente Massimiliano Allegri sarà accontentato nelle sue esplicite richieste di mercato; è molto difficile, infatti, che i rossoneri riescano a finalizzare positivamente le trattative per Dusan Vlahovic e per Adrien Rabiot.

9:00 | AKANJI NOME NUOVO PER LA DIFESA

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan "ha chiesto le condizioni per l'accordo con Manuel Akanji, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta formale. È uno dei tre nomi in lizza per il nuovo difensore centrale. Il Galatasaray ha trovato un accordo da 15 milioni di sterline con il Manchester City, ma finora non ha trovato il giocatore".

8:20 | FABRIZIO ROMANO: "ACCORDO TRA NKUNKU E IL MILAN"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla trattativa per Nkunku al Milan: "Nkunku-Milan è un discorso molto serio. Ho visto veramente di tutto ieri per il giro attaccanti: da Harder a Vlahovic e poi è venuto fuori Nkunku. Forse qualcuno lo sta sottovalutando: non è una punta da 30 gol, ma sa fare tante cose. Il Milan ci è andato forte: 5 anni di contratto, accordo col giocatore fatto. Ci hanno parlato diversi club, compreso il Bayern Monaco per un prestito, ma il Milan è pronto a fare un titolo definitivo. La trattativa tra i club è partita. L'apertura di Nkunku c'è. Il Chelsea chiede 40 milioni di euro più bonus, il Milan parte dai 30 milioni di euro più bonus. Ma il Milan è molto fiducioso di poter raggiungere un accordo. Al momento non è chiusa: con il giocatore tutto ok, ma si sta trattando tra i due club e c'è già una trattativa ufficiale".