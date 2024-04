live mn Olympiacos-Milan (0-0): primo squillo del Milan, ma l'Olympiacos sembra avere un altro passo

vedi letture

19' | Grande chiusura di Nsiala nell'uno contro uno con Koutsogoulas, il quale stava difatti trasformando in offensiva un'ottima manovra difensiva dell'Olympiacos, che con grande organizzazione non ha permesso al Milan di arrivare ad impensierire Sina dopo un forcing offensivo duranto una manciata di minuti.

15' | Dopo i primi, frenetici, minuti di gioco, il Milan sembrerebbe essere finalmente riuscito ad entrare in possesso del pallone e dei ritmi partita.

9' | ANCORA OLYMPIACOS! Grande azione sviluppata sulla sinistra dei greci, che con fraseggi precisi e veloci sono riusciti ad arrivare alla conclusione nell'area del Milan con Papakanellos, che però non è riuscito a centrare la porta difesa da Raveyre.

8' | PRIMO SQUILLO DEL MILAN! Bel pallone dalla destra di Scotti per cercare l'inserimento di Sia dal lato opposto. Il 17 rossonero è stato anticipato dal difensore dell'Olympiacos che rinviando ha trovato un pronto Stalmach che tentando la conclusione ha però colpito Zeroli. Palla fuori in rimessa dal fondo.

3' | DOPPIA GRANDE OCCASIONE OLYMPIACOS! Non è iniziata bene questa partita per il Milan. Malaspina perde un pallone velonoso in mezzo al campo permettendo all'attacco avversario di arrivare alla conclusione. Grandiosa la risposta di Raveyre sul tiro di Bakoulas. Sulla stessa azione, nella confusione creata dalla ribattuta del portiere francese, i greci hanno tentato in seconda battuta la conclusione sparando però la sfera alta sopra la traversa.

1' | Milan subito in difficoltà in questi primi minuti, secondi di partita. C.Kostoulas al momento il più ispirato degli ospiti.

1' | Si parte a Nyon, è iniziata la finale di Youth League. Il primo pallone della partita è dell'Olympiacos.

------

LE FORMAZIONE UFFICIALI DI OLYMPIACOS-MILAN:

Olympiacos (3-4-2-1): Sina; K.Kostoulas, Koutsidis, Prekates; Koutsogoulas, Bakoulas, Mouzakitis, Alafakis; Papakanellos, Pnevmonidis; C.Kostoulas. All. Sotirios Sylaidopoulos A disp.: Exarchos, Liatsikouras, Lolis, Tanoulis, Dama, Panagakos, Gatopoulos.

Milan (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia All. Ignazio Abate A disp. Bartoccioni, Bakoune, Parmiggiani, Liberali, Sala, Bonomi, Simmelhack

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti al Colovray Sport Centre di Nyon, dove fra poco meno di un quarto d'ora l'arbitro inglese John Brooks darà inizio alla storica finale di Youth League fra l'Olympiacos di Sotiris Sylaidopoulos ed il Milan di Ignazio Abate, prima italiana di sempre ad aver raggiunto questa fase della competizione.

Si preannuncia essere una partita emozionante sotto ogni punto di vista, motivo per il quale vi suggeriamo di non perdere neanche un'emozione grazie al nostro live testuali, anche perché in quel di Nyon, comunque vada, oggi si scrive la storia del calcio giovanile italiano e rossonero.