LIVE MN - Primavera, Milan-Inter (3-4) - Gol, spettacolo e beffa finale: il derby è nerazzurro

Gol e spettacolo all’Ossola di Varese. Un derby ricco di emozioni e colpi di scena. I nerazzurri si portano sul doppio vantaggio, ma i rossoneri, grazie alle reti di Capanni e Vigolo, riacciuffano i cugini. Gli ospiti rimettono la testa avanti con Persyn, ma i rossoneri non ci stano e trovano nuovamente il pareggio con Sala (controllo con il petto e destro all’angolino, gran gol!). L’espulsione per doppio giallo di Barazzetta lascia il Milan in dieci uomini, con l’Inter che prova a vincerla nel finale. E ci riesce con Merola, che in mischia supera Plizzari al quarto minuto di recupero: 3-4 per la squadra interista, una punizione eccessiva per i ragazzi di mister Lupi.

96' Finisce qui: Milan-Inter 3-4.

95' Cambio per il Milan: Maldini in campo al posto di Haidara.

94' GOL DELL'INTER! Azione prolungata dei nerazzurri, con il pallone che arriva a Merola: botta sotto misura e Plizzari battuto.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Buona chance per l'Inter, ma Plizzari su supera salvando il risultato.

87' Calcio d'angolo per l'Inter: pallone in mezzo ma irraggiungibile per tutti.

85' Cartellino giallo per Brambilla.

84' Grande chance per l'Inter. Cross dalla destra e colpo di testa di Adorante, che non inquadra la porta da ottima posizione.

82' Palla-gol per il Milan! Tonin sfonda in area ma poi sbaglia tutto a tu per tu con Dekic. Che occasione!

80' Cambio per il Milan: esce Capanni, al suo posto Frigerio.

79' Angolo per l'Inter: cross in area, Rizzo colpisce di testa ma non inquadra la porta.

77' Cambio per l'Inter: Merola prende il posto di Gavioli.

76' Milan in dieci uomini: Barazzetta espulso per doppia ammonizione.

75' Doppia sostituzione per il Milan: fuori Martimbianco e Vigolo, dentro Bosisio e Tonin.

70' GOL GOL GOOOLLL!!! Cross di Capanni per Sala, che controlla con il petto e calcia di prima intenzione: pallone all'angolino! Grane gol!

67' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e colpo di testa sul fondo di Brescianini.

66' Doppio cambio per l'Inter: Van Den Eynden e Corrado lasciano il campo a Rizzo e Grassini.

65' Replica del Milan con Capanni: conclusione deviata e grande risposta di Dekic, che si rifugia in corner.

63' GOL DELL'INTER! Pallone in area per Persyn, che controlla e batte Plizzari con un preciso destro all'angolino.

62' Milan in attacco con Haidara: conclusione dalla distanza e parata di Dekic.

57' Occasionissima per l'Inter con Adorante, che svirgola il pallone a pochi passi da Plizzari.

56' GOOOLLL!!! VIGOLO!!! Capanni sfonda in area e calcia, trovando sulla sua strada Dekic: sul tap-in si fionda Vigolo, che insacca a porta vuota.

54' Numero di Capanni, che supera un avversario, entra in area dalla destra e mette in mezzo:l'Inter si salva in qualche modo.

50' Doppio cambio per l'Inter.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Inter.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Bel primo tempo all’Ossola di Varese. Inter in vantaggio 2-1 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Salcedo porta avanti i nerazzurri alla mezzora, Corrado raddoppia poco dopo sorprendendo Plizzari (non impeccabile nell’occasione). L’uno-due interista avrebbe potuto uccidere il match, ma i rossoneri tornano in partita con Capanni, bravo e fortunato a battere Dekic. La gara è ancora aperta: è un derby emozionante.

46' Fine primo tempo.

45' Corner per il Milan: pallone in area, colpo di testa e ottima risposta di Dekic. Palla-gol per i rossoneri.

44' Botta da fuori di Brescianini e ottima risposta di Dekic, che salva il risultato per l'Inter.

39' GOL GOL GOOOLLL!!! Cross di Capanni, deviazione decisiva e pallone che scavalca Dekic. Il Milan torna in partita.

36' RADDOPPIO DELL'INTER! Corrado sfonda in area dalla sinistra e calcia con forza sul primo palo infilando Plizzari.

35' Reazione immediata del Milan. Sala ci prova dal limite, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Dekic.

33' GOL DELL'INTER! Calcio d'angolo: pallone in area, sponda di Gavioli e colpo vincente di Salcedo, ben appostato a centro area.

32' Inter a un passo dal gol. Gavioli calcia a botta sicura ma la sua conclusione viene sporcata in angolo.

30' Corner per l'Inter: cross in area e colpo di testa sul fondo di Adorante. Buona occasione per i nerazzurri.

29' Ammonizione per Barazzetta.

27' Ancora un tiro dalla distanza del Milan, stavolta con Brescianini: pallone fuori non di molto.

26' Partita che vive di folate. Al momento, però, non si segnalano chiare occasioni da gol.

22' Milan in attacco con Sala: conclusione da fuori e pallone a lato.

20' Che brivido per il Milan! Cross innocuo dalla destra ed errore di Plizzari, che si lascia sfuggire il pallone ma poi lo recupera.

15' Poche emozioni fin qui. Milan però meglio sul piano del palleggio.

11' Vigolo ruba un buon pallone in area nerazzurra ma poi non trova nessun compagno in mezzo. Si salva l'Inter.

8' Il Milan ci prova con Haidara: conclusione dalla distanza e pallone ampiamente sul fondo.

7' Calcio d'angolo per l'Inter: cross in mezzo, libera la retroguardia rossonera.

4' Primi scambi del match. Milan molto aggressivo in mezzo al campo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca nerazzurra per l'Inter.

Il derby è sempre il derby, anche in Primavera. Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Franco Ossola di Varese, teatro del big match della nona giornata di campionato. Da una parte i rossoneri di mister Lupi, in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata sul campo dell’Atalanta, dall’altra i nerazzurri, attualmente a +5 sui cugini. Si preannuncia una sfida scoppiettante: grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questo match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Plizzari, Barazzetta, Ruggeri, Martimbianco, Brambilla, Torchio, Sala, Brescianini, Vigolo, Capanni, Haidara. A disp.: Soncin, Zanellato, Basani, Bosisio, Sanchez, Frigerio, Angeli, Cretti, Signorile, Maldini, Tonin. All.: Alessandro Lupi

INTER: Dekic, Zappa, Corrado, Nolan, Roric, Van Den Eynden, Schirò, Gavioli, Adorante, Colidio, Salcedo. A disp.: Tintori, Pozzer, Grassini, Rizzo, Burgio, Persyn, Demirovic, Pompetti, Mulattieri, Merola, D’Amico, Vergani. All.: Armando Madonna