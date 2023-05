LIVE MN - Primavera, Napoli-Milan (1-1): Alesi pareggia, un punto per i rossoneri!

94' Finisce qui! 1-1! Pareggio che conferma la dodicesima posizione in classifica per il Milan di mister Abate, che porta a casa un punto importante grazie alla rete di Alesi.

90' Quattro minuti di recupero.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Alesi si fa ipnotizzare da Boffellil, ma arriva per primo sulla respinta e non sbaglia. 1-1!

85' RIGORE PER IL MILAN! Tocco di mano di Gioielli in area.

80' Brutto fallo di Russo su Bozzolan, giallo per l'azzurro.

79' Cross di Bozzolan dalla sinistra, Alesi arriva sul cross ma da buona posizione spara altissimo!

75' Cross di Alesi da corner, Chaka colpisce di testa ma non mette precisione.

73' Ammonito Boffelli.

72' Occasione Milan! Boffelli prova a spazzare via ma colpisce in pieno Longhi che sfiora il gol!

70' Doppio cambio per i rossoneri: dentro Stalmach e Alesi, fuori Eletu e Zeroli.

66' Cambio nel Milan: fuori Cuenca, dentro Longhi,

63' Si ripete il duello Eletu-Boffelli: a vincere è ancora il portiere azzurro.

60' Mancino di Eletu dal limite dell'area, palla che termina tra le braccia di Boffelli.

57' Chaka circumnaviga l'area, arriva sulla destra e tenta un tiro impossibile: conclusione alle stelle!

54' Primo giallo del match per i rossoneri: ammonito Zeroli.

46' Cambio nel Milan all'intervallo: fuori Foglio, dentro Gala.

45' Inizia la ripresa.

-

46' Fine primo tempo. Napoli in vantaggio grazie alla rete di Rossi, ma i rossoneri non sono mai usciti dalla partita, sfiorando il gol più volte. Nella ripresa servirà più precisione.

44' Un minuto di recupero.

38' Ci prova El Hilali da lontano, conclusione alta.

34' Destro di Iaccarino da fuori area, ancora Nava a parare con i pugni e respingere ai lati.

27' Traversa Napoli. Mancino di Gioielli dal limite, Koffi devia in area e un super Nava riesce a deviare sulla traversa e fare suo il pallone successivamente.

24' Destro secco di El Hilali da fuori area, conclusione che termina larga sulla sinistra.

18' Gol del Napoli. Cross di Spavone in area, palla che arriva a Rossi che deve solamente appoggiare in porta. Gol dell'ex e Napoli in vantaggio.

15' Prova a farsi vedere il Napoli dalla parti di Lapo Nava, ma grande aiuto di Zeroli in fase difensiva che spazza via la minaccia.

11' Cross di Bozzolan dalla sinistra, Cuenca prova ad arrivare sul pallone ma lo manca di poco.

5' Gara molto aperta in questo inizio, ma ancora senza occasioni.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan, match valido per la 30esima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano da due risultati importanti contro la capolista Lecce e l'Atalanta. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

Napoli: Boffelli, D’Avino, Acampa, Lamine, Hysaj, Obaretin, Spavone, Iaccarino, Rossi, Gioielli, Koffi. A disposizione: Turi, Giannini, Pesce, Alastuey, Sequino, Russo, Nosegbe, Bonavita.



MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan, Eletu, Foglio, Zeroli, Cuenca, El Hilali, Traore. A disposizione: Bartoccioni, Pseftis; Andrews, Malaspina, Paloschi, Simić; Gala, Stalmach; Alesi, Longhi, Sia. Allenatore: Abate.