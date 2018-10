LIVE MN - Primavera, Palermo-Milan (1-1): Tonin evita la sconfitta nel finale!

Il Milan non va oltre l'1-1 al Pasqualino Stadium di Carini. Al gol dopo 2 minuti di Santoro dal dischetto ha risposto all'86' la rete del subentrato Tonin, classe 2001, al primo gol in Primavera. I rossoneri salgono così a 7 punti in classifica e proseguono la striscia di risultati utili consecutivi, ora a quota tre.

90+4' - Termina qui la partita: Palermo-Milan 1-1!

90' - 4 minuti di recupero.

89' - Il Milan va vicino al gol del 2-1 con Tsadjout che serve Vigolo, ma l'attaccante rossonero viene disturbato dall'uscita di Avogadri e il tocco in anticipo finisce alto.

87' - Ammonito Barazzetta per fallo su Montaperto.

86' - GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Pareggio del Milan, Tonin si protegge con il fisico da Gambino e scarica in porta il destro vincente! Primo gol in Primavera per il classe 2001!

86' - Quinto ed ultimo cambio per il Milan: esce Haidara ed entra Vigolo.

82' - Tonin protegge palla in area e calcia con il destro, tiro deviato in angolo dalla difesa rosanero.

81' - Primo cambio per il Palermo: esce Cannavò ed entra Louka.

80' - Il Milan sta chiudendo sempre di più il Palermo nella sua area di rigore. Il cross mancino di Bellanova, però, termina sul fondo.

77' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il pallone termina ad Haidara dal limite, che calcia alle stelle.

76' - Cross di Haidara dalla destra, la difesa del Palermo anticipa Tsadjout e il pallone termina in angolo.

71' - Cambio per il Milan: esce Sala ed entra Olzer.

67' - Capanni, uno di quelli che ci sta provando di più tra le fila rossonere, arriva sul fondo dopo aver salutato un paio di uomini, ma viene ostacolato e non riesce a crossare: pallone sul fondo.

62' - Tiro troppo centrale di Capanni da buonissima posizione, dopo un cross di Bellanova rimpallato in area, respinge Avogadri.

58' - Sospetto rigore negato al Milan: Tsadjout anticipa Petrucci che sembra stenderlo in area, ma l'arbitro non fischia il tiro dagli undici metri!

54' - Bellanova va vicinissimo al gol del pareggio con un destro rasoterra dal limite dell'area che termina di poco fuori.

53' - Super intervento dinfensivo di Simic, che contrasta Cannavò proprio al momento di battere a tu per tu con Soncin.

51' - Capanni supera un paio di uomini accentrandosi ed esplode il destro: pallone alto sopra la traversa di Avogadri.

50' - Barazzetta ferma una ripartenza di Santoro con un fallo e rischiando il cartellino giallo.

46' - Inizio fotocopia rispetto alla prima frazione: subito Palermo che parte fortissimo e Soncin costretto ad un grande intervento per mettere in angolo un sinistro a giro di Montaperto.

46' - Si riparte: inizia il secondo tempo.

- Terza sostituzione per il Milan: fuori Frigerio e dentro Tonin.

- squadre di nuovo in campo in vista del secondo tempo.

Il Milan parte malissimo al Pasqualino Stadium di Carini e il Palermo ne approfitta subito grazie ad una disattenzione di tutta la linea difensiva rossonera e ad un errore in uscita di Soncin, che stende Cannavò in area. Santoro spiazza dal dischetto l'estremo difensore del Diavolo e la partita parte subito in salita per gli uomini di mister Lupi, che faticano a costruire occasioni pericolose ad eccezione di un inserimento di Bellanova, il cui tiro al volo finisce sul fondo. Il vento soffia forte a favore del Palermo, che crea tante occasioni per il raddoppio . Super occasione nel finale per Tsadjout, che prova il tap-in, ma Gambino salva opponendosi alla traiettoria del numero 9 rossonero. Si va, dunque, al riposo sull'1-0 a favore dei rosanero.

45+1' - fine primo tempo: Palermo-Milan 1-0.

45' - 1 minuto di recupero

42' - Super occasione per il Milan: Bellanova impegna Avogadri con un destro in corsa. Sulla respinta Tsadjout prova il tap-in, ma la difesa rosanero respinge in angolo.

38' - Cannavò prova la conclusione acrobatica dal limite dell'area, pallone alle stelle.

37' - Soncin respinge in qualche modo una punizione tagliata dalla sinistra da parte di Santoro.

35' - Frigerio prova l'imbucata verso Tsadjout, ma l'idea è prevedibile e la difesa del Palermo non ha difficoltà ad intervenire.

32' - Traversone di Sicuro dalla sinistra, con il vento che modifica in modo evidente la traiettoria e Soncin costretto a deviare sopra la traversa il cross sballato.

30' - Ruggeri scala come difensore centrale e Barazzetta a sinistra.

30' - Doppio cambio per il Milan: escono Torrasi (che non ce la fa) e Brescianini ed entrano Brambilla e Barazzetta.

29' - Cannavò si divora un gol calciando con un destro incrociato che termina fuori di poco alla destra di Soncin.

26' - Errore di Torrasi, che resta a terra, in appoggio e Lucera riparte in contropiede. Il giocatore del Palermo arriva al limite dell'area e calcia, Ruggeri devia in angolo.

25' - Capanni si guadagna il primo calcio d'angolo dopo che Haidara aveva provato un tiro dalla destra.

24' - Torrasi resta a terra dopo un contrasto con Santoro, ma dopo pochi minuti si rialza nonostante sia ancora dolorante.

23' - Soncin esce a vuoto, ingannato dal vento, sul calcio d'angolo di Montaperto e per poco Sicuro non ne approffita da due passi.

20' - Il Milan, ora, sta provando ad alzare il baricentro, ma il Palermo chiude bene le linee di passaggio e riparte in modo pericoloso.

15' - Sala riceve palla e prova a calciare con il mancino da fuori area: sinistro ciabattato con l'esterno e pallone che termina ampiamente sul fondo.

14' - Soncin dimostra grandi riflessi su colpo di testa involontario di Brescianini verso la propria porta.

13' - Lucera serve in area Santoro, che crossa subito verso il centro. Ottima diagonale difensiva di Ruggeri, calcio d'angolo per il Palermo.

10' - Lucera viene fermato in fuorigioco nel momento di battere a rete verso la porta difesa da Soncin.

9' - Bellanova si inserisce su un cross di Capanni dalla sinistra, ma il tiro al volo del terzino rossonero esce alla sinistra di Avogadri!

5' - I rosanero, partiti molto aggressivi sin dalle prime battute, sembrano aver sorpreso il Milan.

2' - Gol del Palermo, Santoro spiazza Soncin con un piattone alla sinistra dell'estremo difensore rossonero.

1' - Dopo 30 secondi Montaperto recupera il pallone sull'out di destra e serve Cannavò che viene steso in area da Soncin, non perfetto nell'uscita.

1' - Si parte, il primo pallone è per i rossoneri!

- Ecco le formazioni ufficiali di Palermo-Milan!

Palermo: Avogadri, Gambino, Sicuro, Petrucci, Fradella, Santoro, Rizzo, Ruggiero, Cannavò, Lucera, Montaperto. A disposizione: Al Tumi, Buongarzoni, Garofalo, Di Dio, Correnti, De Stefano, Minacori, Louka, Birligea, Preti. Allenatore: Scurto.

MILAN: Soncin; Bellanova, Simic, Brescianini, Ruggeri; Sala, Torrasi, Frigerio; Haldara, Tsadjout, Capanni. A disposizione: Zanellato, Barazzetta, Basani, Culotta, Martinbianco, Brambilla, Torchio, Mionic, Olzer, Finessi, Tonin, Vigolo. Allenatore: Lupi.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al Pasqualino Stadium di Carini, dove tra pochi minuti prenderà il via Palermo-Milan, gara valida per la 6a giornata del campionato Primavera. I rossoneri allenati da mister Lupi hanno iniziato male la stagione, salvo risollevarsi nelle ultime due partite. Restate con noi per non perdere neanche un'azione della sfida!