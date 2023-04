LIVE MN - Roma-Milan (1-1): 94' minuti di noia, poi succede di tutto: Abraham spaventa i rossoneri, Saelemaekers pareggia!

Dopo novantaquattro minuti di pura noia tra Milan e Roma, nei tempi di recupero si accende improvvisamente il match: Abraham spiazza Maignan ma non il Milan, capace di reagire subito e trovando nell'immediato il pareggio con Saelemaekers, grazie ad un assist di Leao. Un punto per entrambe che vale ancora per la corsa Champions!

100' Finisce qui!

97' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! PAREGGIA IL MILAN!!!! Cross di Leao da destra, Mancini devia di testa, palla che arriva Saelemaekers sul secondo palo che di prima pareggia i conti. 1-1!

94' Gol della Roma. Accelerazione di Celik sulla destra, assist per Abraham che stoppa e di destro fulmina Maignan.

91' Mancino potente di Camara da fuori area, conclusione fuori.

90' Sei minuti di recupero.

89' Cambio nella Roma: fuori Bove, dentro Camara.

88' Cambio nel Milan: fuori Giroud, dentro Origi.

87' PUNIZIONE MILAN DAL LIMITE! Parte Giroud, deviazione della barriera e palla in corner.

84' Cross di Theo dalla sinistra, Saelemaekers colpisce di testa ma spedisce alto.

83' Cartellino giallo per Cristante.

81' Sbracciata in area Roma tra Giroud e Mancini, per Orsato non c'è nulla.

76' Punizione Roma, Maignan fa suo il pallone in presa alta.

75' Giallo a Krunic dopo un fallo su Bove.

73' Cambio nel Milan: fuori Kjaer e Bennacer, dentro De Ketelaere e Kalulu.

71' Bruttissimo fallo di Ibanez su Saelemaekers, solo giallo per il centrale della Roma.

68' Ci prova Bennacer dalla distanza, conclusione che termina in curva.

66' Cross di Saelemaekers in area, Rui Patricio fa suo il pallone.

64' Altro giro dalla bandierina per il Milan, respinge ancora una volta la difesa della Roma.

62' Grandissima giocata di Leao dopo un recupero di Thiaw, Mancini mandato al bar, cross per Girodu ma Celik devia in corner.

60' OCCASIONISSIMA MILAN! Lancio di Tonali, spizzata di Giroud, Leao si sposta la palla sul sinistro, cross a trovare Saelemaekers che in spaccata spara alto a pochi metri dalla porta.

57' Ripartenza velocissima della Roma, Abraham cerca El Shaarawy ma Calabria devia quel che basta per aiutare Maignan.

54' Cambio nel Milan: fuori Brahim Diaz, dentro Saelemaekers.

51' Corner anche per il Milan. Bennacer dalla bandierina, Pellegrini mette fuori di testa.

47' Primo corner per la Roma, Thiaw respinge di testa.

45' Inizia la ripresa! Primo cambio nel Milan: fuori Tomori, dentro Thaiw. Arriveranno aggiornamenti sulle condizioni del difensore inglese. Cambio anche nella Roma: fuori Belotti, dentro El Shaarawy,

Primo tempo in cui si è giocato veramente poco causa infortuni, cambi e interruzioni varie. Quaratacinque minuti che vedono Roma e Milan battagliare per tutto il tempo, senza, però, rendersi realmente pericolose, terminando così questa prima metà di gioco a reti bianche.

50' Fine primo tempo.

49' Corner Milan. Tonali mette in mezzo, Tomori prende il tempo a Belotti ma non trova la porta.

48' Destro di Brahim Diaz dal limite dell'area, corner guadagnato.

45' Cinque minuti di recupero.

44' OCCASIONE MILAN! Lunga azione del Milan che si conclude con un cross di Theo, Calabria arriva sul secondo palo e conclude di destro. Palla fuori.

43' Ora è la Roma a gestire il possesso del pallone.

38' Lungo possesso palla da parte del Milan, alla ricerca di spazi.

35' Problema alla coscia per Tomori, dopo uno scontro con Abraham.

33' Occasione Roma. Belotti serve Spinazzola sulla linea di fondo campo, palla per Pellegrini che colpisce Abraham davanti la linea di porta. Sulla ribattuta arriva Belotti che spara fuori.

32' Bell'azione in ripartenza del Milan. Tonali serve Leao sulla profondità, ma Mancini in scivolata salva tutto.

29' Altra occasione per il Milan. Cross di Tonali, palla che arriva a Leao sul limite dell'area, destro a giro e palla che termina fuori.

26' Bellissima azione del Milan nata da uno scambio tra Leao e Theo, palla che arriva a Calabria dalla parte opposta, cross di prima e deviazione di Celik a salvare tutto.

23' Bruttissimo fallo di Matic su Bennacer, solo cartellino giallo per il centrocampista della Roma.

19' Prima chance per il Milan: cross di Brahim dalla destra, palla precisa per Krunic che di testa spedisce fuori.

16' Punizione Roma: cross di Pellegrini, colpo di testa di Mancini e palla fuori.

15' Primo giallo del match: ammonito Tomori, che era diffidato e salterà la Cremonese.

13' Non ce la fa Kumbulla, cambio nella Roma: al suo posto dentro Bove.

11' Problema al ginocchio per Kumbulla, che rimane a terra.

10' Calabria cerca Giroud in area di rigore, spinta di Mancini sul francese ma per Orsato non c'è nulla.

8' Palla filtrante di Brahim Diaz per l'inserimento di Bennacer, Rui Patricio fa suo il pallone.

7' Prima occasione del match per la Roma. Abraham trova Belotti in area, sponda per Pellegrini che spara altissimo dal limite.

5' Lungo possesso palla del Milan, che aspetta il pressing della Roma.

3' Problema al ginocchio per Pellegrini dopo uno scontro di gioco con Bennacer. Il centrocampista della Roma si rialza.

1' Si parte! Primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico di Roma, dove tra poco il Milan sarà ospite della Roma di José Mourinho, in occasione del trentaduesimo turno di Serie A. Uno scontro diretto importante per i rossoneri, che lottano proprio contro i giallorossi per un posto in Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini; Spinazzola, Belotti, Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Solbakken, Camara, Dybala, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Adli, Vranckx, Bakayoko, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi, Messias.