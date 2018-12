LIVE MN - Roma-Milan Femminile (1-2): finisce qui, bella vittoria in rimonta delle rossonere!

Il Milan riesce a vincere una partita iniziata decisamente in salita. Le ragazze di Morace hanno dimostrato ancora una volta qualità caratteriali decisamente degne di nota. Le rossonere sono riuscite a reagire all’iniziale vantaggio della Roma, pareggiando nel primo tempo e trovando il gol del definitivo 1-2 ad inizio secondo tempo. Il Milan ha poi concluso la partita in totale controllo del gioco per gran parte del secondo tempo.

93' - Finisce qui, vittoria del Milan in rimonta!

90' - Tre minuti di recupero

88' - Ultimo cambio nel Milan, una stanca Bergamaschi viene sostituita da Coda

87' - La Rooma sta provando il tutto per tutto in questo finale di partite. Le giallorosse stanno provando con la grinta a riprendere la partita ma il Milan ora è in controllo e gestisce la sfera senza fretta.

82' - Bella ripartenza del Milan condotta da Giugliano che riparte dalla propria area e serve, con un lancio a tagliare il campo, Mendes. Tuttavia, la difesa giallorossa riesce a ricomporsi e a chiudere l'offensiva milanista.

79' - Occasione pericolosa per Simonetti che da sola davanti alla porta di Korenciova non riesce a mettere in rete la sfera, che scivola a fondo campo. Che chance per il pareggio giallorosso!

78' - Ultimo cambio nella Roma, Zecca prende il posto di Serturini

77' - Secondo cambio nel Milan, Tucceri lascia spazio a Rizza

73' - Sempre Milan in questo secondo tempo. Bergamaschi, tra le migliori in campo, cerca il fondo sulla destra e serve con una palla alta Giugliano. Il dieci rossonero non prova il tiro al volo ma controlla la sfera prima del tiro, che viene bloccato dalla difesa romanista.

71' - Primo cambio di Morace, Giacinti viene sostituita da Carissimi

68' - Cambio nella Roma, Labate prende il posto di Soffia

67' - Fase di stallo della partita in questo momento. La Roma sembra aver perso la verve che l'aveva contraddistinta nelle prime frazioni di gioco e ora soffre le offensive rossonere. Il Milan mantiene il possesso di palla a centrocampo in attesa dello spazio giusto per poi imbucare centralmente verso le attaccanti.

62' - Puniziione del Milan non sfruttata al meglio. Dai trenta metri, Bergamaschi ha calciato, con l'intento di servire le proprie compagne di squadra. La palla, tuttavia, è stata colpita male ed è stata di facile lettura dalla difesa romanista.

58' - Annullato al Milan un gol per posizione irregolare di Giacinti. La bomber rossonera aveva ricevuto palla da Moreno che, a sua volta, aveva recuperato un buon pallone nella propria trequarti. Chiamata in ogni caso dubbia.

52' - E' un altro Milan rispetto a quello visto nei primi minuti del primo tempo. Ora le rossonere combattono fin da centrocampo. Bergamaschi si è resa protagonista di una bella azione sulla destra, riuscendo, con caparbietà, ad arrivare al cross dopo un contrasto prolungato con Di Criscio.

49' - Altra occasione per il Milan, sempre nata sulla fascia sinistra. Giacinti ha servito con un cross Sabatino che è arrivata in leggero anticipo sul pallone e non è riuscita ad impattare al meglio verso la porta della Roma.

45' - Bastano trenta secondi al Milan per portarsi in vantaggio. Tucceri serve con il sinistro Sabatino in area, sfruttando un errore di Antonsdottir. Il capitano rossonero tira e trova il gol del vantaggio. E' il sesto centro in stagione per il capitano del Milan.

45' - GOOOOOL DEL MILAN

45' - Si riparte, Milan in possesso di palla

- Cambio nella Roma, Cincotti lascia il campo per Antonsdottir

Un primo tempo a due volti. Nei primi venti minuti di gioco, infatti, è stata la Roma a controllare il gioco, con un Milan particolarmente remissivo e in difficoltà nell'esprimere il proprio calcio. La rete giallorossa ha sbloccato la gara, le rossonere si sono portate con più costanza in attacco fino a trovare il pareggio e a sfiorare anche il vantaggio nel finale con Sabatino. Le premesse per un secondo tempo divertente sono state poste!

46' - Si chiude qui il primo tempo

45' - Un minuto di recupero.

45' - Ammonita Giugliano per un fallo tattico

43' - Milan fermato ancora una volta davanti alla porta. Grande discesa sulla fascia di Bergamaschi che giunta nei pressi della linea di fondo del campo, sulla fascia destra, serve Sabatino con cross basso. Il capitano del Milan calcia di prima intenzione verso la porta di Pipitone ma il tiro è respinto da Soffia.

39' - Gioco fermo per un colpo ricevuto da Mendes. La portoghese sembra aver accusato un problema all'occhio

37' - Giacinti si fa perdonare l'occasione sciupata precedentemente e segna il gol dell'1-1, trovando il nono centro in Serie A. La 19 del Milan ha ricevuto palla in area grazie a uno splendido passaggio di Giugliano di prima intenzione e ha calciato, a incrociare, sul secondo palo. Bartoli ha provato nuovamente il salvataggio, come nell'occasione precedente, ma inutilmente perchè la palla, pur venendo deviata, è finita lo stesso in rete.

37' - GOOOOL DEL MILAN

34' - Bartoli salva la Roma. Il capitano della Roma si è imolata, fermando un tiro di Giacinti da distanza ravvicinata. La 19 rossonera era stata servita in mezzo all'area avversaria da un buon traversone di Mendes.

31' - Il Milan è passato in svantaggio proprio nel suo momento migliore del primo tempo. Le rossonere, infatti, avevano iniziato ad impensierire la difesa della Roma ma si sono scoperte e sono state colpite da Simonetti. Ora le ragazze di Morace devono inseguire.

30' - La Roma si porta in vantaggio grazie ad una bella giocata di Bonfantini. Il 22 giallorossa salta l'intera difesa rossonera, portandosi sulla linea di fondo e scaricando verso il centro dell'area all'indirizzo di Simonetti che ribadisce di prima in rete. Non impeccabili le difese di Mendes e Tucceri.

30' - GOL DELLA ROMA

29' - Sabatino prova il tiro dalla distanza. Il numero 9 rossonero ha calciato da posizione defilata sulla sinistra verso la porta di Pipitone, ignorando le proprie compagne al centro dell'area. Il tiro non ha impensierito il portiere della Roma.

28' - Finalmente, le rossonere sembrano aver preso confidenza con il gioco della Roma. Ora il calcio delle calciatrici del Milan è decisamente più disinvolto rispetto ai primi minuti di gioco.

25' - Milan di nuovo pericoloso. Heorum batte una punizione dalla distanza, andando a cercare le proprie compagne in area. Buco della difesa giallorossa che tuttavia non viene sfruttato al meglio da nessuna attaccante del Milan che riesce a deviare verso la porta di Pipitone.

21' - L'occasione precedente sembra aver dato fiducia al Milan che ora attacca con più costanza ed insistenza

19' - Il Milan si fa vedere in attacco. Azione di Bergamaschi che dalla destra serve Giacinti in area. L'attaccante rossonera scarica di prima verso Alborghetti che tira immediatamente verso la porta della Roma. Il tiro, però, non è abbastanza forte da impensierire Pipitone.

17' - Ancora Milan in difficoltà. Questa volta è Bonfantini a creare pericoli alla difesa rossonera. Il numero 22 della Roma si è reso protagonista di una discesa palla al piede in solitaria, ed è stato fermato soltanto al limite dell'area di rigore rossonera.

15' - Roma vicina al gol. Cincotti corre sulla fascia sinistra e crossa bene all'indirizzo di Piemonte, appostata al centro dell'area di rigore milanista. L'attaccante giallorossa ha provato una girata al volo verso la porta di Korenciova ma il tiro che ne scaturisce è debole e di facile presa per il portiere rossonero.

13' - Il Milan è in difficoltà nel mettere in campo il proprio gioco. La Roma, infatti, è abile nel chiudere le linee di passaggio e impedire al centrocampo e alla difesa rossonera di servire le proprie attaccanti che faticano, quindi, nel partecipare attivamente alla manovra milanista.

8' - E' sempre la Roma a fare la partita fino ad ora. Le giallorosse, tuttavia, non si sono ancora rese pericolose dalle parti dell'estremo difensore milanisa Korenciova.

5' - Il Milan fatica a prendere le misure sulle avversarie. Primi cinque minuti di partite a tinte soltanto romaniste.

3' - E' la Roma a controllare il possesso di palla in questi primi istanti di partita. Le giallorosse manovrano dalla difesa per cercare poi le imbucate verticali verso le attaccanti.

1' - Partiti!

- Squadre in campo in questo momento allo stadio Tre Fontane. Il Milan gioca con la divisa da trasferta, maglietta, pantaloncini e calzettoni bianchi. La Roma, invece, risponde con il completo giallorosso.

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Milan.

ROMA: Pipitone, Soffia, Lipman, Di Criscio, Bartoli, Ciccotti, Coluccini, Simonetti, Bonfantini, Piemonte, Serturini. A disp.: Cesaroli, Zecca, Pugnali, Labate, Antonsdottir, Corrado, Swaby. All.: Bavagnoli.

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri; Alborghetti, Moreno, Giugliano; Bergamaschi, Sabatino, Giacinti. A disp.: Ceasar, Rizza, Zigic, Capelli, Carissimi, Cacciamali, Coda. All.: Morace

Benvenuti amici ed amiche di MilanNews.it alla diretta testuale di Roma-Milan, valida per la nona giornata di Serie A Femminile. Le rossonere di Carolina Morace tornano in campo per confermare la propria leadership in campionato, dopo la vittoria casalinga ottenuta nell'ultimo turno contro l'Orobica Bergamo. Le milanista saranno ospiti della Roma, al momento al sesto posto in classifica. Restate con noi per non perdevi neanche un'azione della sfida.