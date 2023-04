LIVE MN - Roma-Milan, Pioli si affida ai titolarissimi: c'è Giroud

MilanNews.it

FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini; Spinazzola, Belotti, Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Solbakken, Camara, Dybala, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Adli, Vranckx, Bakayoko, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi, Messias.

16.04 - L'ultimo precedente risale al 31 ottobre del 2021 quando il Milan vinse per 2-1 con gol di Ibrahimovic e Kessié. Per la Roma arrivò il gol dell'ex Stephan El Shaarawy, quando ormai il tempo era praticamente finito. La vittoria del Milan in casa della Roma con maggiore scarto risale al 25/02/1990, quando con un'autorete di Tempestilli, due gol di Van Basten e uno di Massaro, i rossoneri si imposero per 4-0; in quell'occasione non si giocò all'Olimpico, ma in via eccezionale allo Stadio Flaminio, per i lavori precedenti all'imminente Mondiale di calcio.

15.35 - Theo Hernandez, come di consueto, ha postato un tweet a poche ore dalla partita di questo pomeriggio contro la Roma, gara cruciale per la stagione rossonera. Il terzino francese ha scritto semplicemente: "Forza AC Milan!", accompagnato dai soliti cuori rosso e neri.

15.05 - La notizia della lesione al polpaccio destro di Zlatan Ibrahimovic è una doccia gelata per lo svedese che, dopo aver sofferto tanto per il ginocchio la scorsa stagione e dopo aver fatto di tutto per tornare in forma post operazione in questa, si è dovuto fermare. Considerato anche lo stop della prima parte di stagione per il ginocchio, si tratta del terzo infortunio dell'anno per lo svedese, arrivato a ruota dopo il problema muscolare di circa un mese fa accusato in nazionale. Per Zlatan appena quattro partite giocate in questa stagione.

14.48 - Questa la probabile formazione della Roma in vista della gara delle 18 contro il Milan: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Josè Mourinho

14.03 - Sono sei i calciatori diffidati nel Milan in vista della sfida odierna contro la Roma. A parte l'infortunato Pobega, in caso di ammonizione Kjaer, Rebic, Tomori, Thiaw e Kalulu potrebbero saltare la prossima sfida in programma mercoledì sera a San Siro contro la Cremonese.

13.42 - Prosegue il cammino in Serie A del Milan, che questo pomeriggio affronterà la Roma all'Olimpico nell'incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Dove si può vedere il match? TV: DAZN, Web: MilanNews.it.

13.08 - Oggi alle 18:00 allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Milan, sfida di Serie A importantissima per entrambe le squadre in ottica corsa Champions League per la prossima stagione. José Mourinho, allenatore dei giallorossi, dovrà far fronte a diverse assenze in difesa: Smalling e Llorente non saranno della partita per problemi muscolari. Torna a disposizione Wijnaldum dopo l'infortunio accusato in Europa League, mentre Dybala, sebbene siano state escluse lesioni alla caviglia, non è ancora al 100% anche a causa di un fastidio all'adduttore.

12.36 - In vista del match della 18 contro la Roma, Stefano Pioli non potrà contare su tre giocatori della rosa. Tra i rossoneri, infatti, non saranno disponibili Zlatan Ibrahimovic, fermato da una lesione al polpaccio destro, Tommaso Pobega, che ha riportato una frattura costale composta prima del Lecce, e Alessandro Florenzi.

11.54 - Come riporta questa mattina Tuttosport Mourinho starebbe pensando a una gabbia con cui creare difficoltà al punto forte della squadra rossonera: la fascia sinistra di Leao e Theo. L'idea potrebbe essere quella di proporre Celik sulla destra al posto di Zalewski: il turco è più adatto a cercare di limitare la fisicità di Leao e gli daranno man forte i tre dietro Mancini, Kumbulla e Ibanez.

11.28 - Se riavvolgiamo il nastro allo scorso 8 gennaio, torniamo a quel famoso Milan-Roma in cui i rossoneri si fecero rimontare due gol nei minuti finali di una gara già virtualmente chiusa e di fatto diedero inizio alla loro crisi di gennaio che ha tolto ogni piccola speranza per lo scudetto. Quella volta i rossoneri presero due gol su calci piazzati e oggi non dovrà essere ripetuto lo stesso errore. Per questo Tuttosport oggi titola: "Maignan e le torri per le palle inattive". I giallorossi sono forse la squadra più forte su questa situazione di gara in Serie A, anche senza il mancino di Dybala o lo stacco di Smalling. Il Milan questa volta avrà dalla sua Mike Maignan e Pioli chiederà un sacrificio in più alle sue torri, come Olivier Giroud che potrà essere utilissimo come prima contraerea difensiva.

11.12 - Brutte notizie per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il fuoriclasse svedese è stato sottoposto a esami strumentali per capire l'entità del suo problema muscolare. L'esito non è dei migliori: lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Una doccia fredda che potrebbe mettere anche fine alla stagione di Zlatan. La speranza del club e del giocatore, è quella di poter recuperare quantomeno per l'ultimissima partita di campionato che si giocherà a San Siro il 4 giugno contro l'Hellas Verona.

11.00 - Rispetto all'undici vittorioso contro il Lecce a San Siro, Pioli dovrebbe fare almeno quattro cambi. A destra ci sarà il ritorno di Davide Calabria, che ha scontato il turno di squalifica pulendosi così della diffida prendendo il posto di Kalulu. In mezzo alla difesa, Simon Kjaer e Fikayo Tomori vanno verso la titolarità così come Theo Hernandez. In mezzo al campo è molto probabile il ritorno del triangolo formato da Tonali, Bennacer e Krunic mentre in attacco, con Giroud che si riprenderà il suo posto da titolare, ci saranno Brahim Diaz e Rafael Leao ad agire sugli esterni, con la conseguente panchina di Messias e Rebic.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Altra giornata cruciale in casa Milan, con i rossoneri che questo pomeriggio, alle 18, saranno di scena all'Olimpico per sfidare la Roma in un vero e proprio spareggio per la Champions League. La squadra di Pioli e quella di Mourinho sono appaiate in classifica al quarto posto e oggi si giocano tanto in attesa di scendere in campo nelle rispettive semifinali europee. Il tecnico rossonero va verso la conferma dell'undici titolarissimo delle ultime settimane, quello che ha battuto per tre volte il Napoli. Come sempre, MilanNews.it, vi accompagnerà nell'avvicinamento alla partita di questo pomeriggio. Restate con noi!