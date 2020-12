LIVE MN - Sassuolo-Milan (1-2) - Il Milan espugna il Mapei, grande partita dei rossoneri

Senza Ibrahimovic, Rebic, Bennacer, Kjaer e Gabbia i rossoneri di mister Pioli hanno dominato il Sassuolo al Mapei Stadium. Gara gestita perfetta dal Milan, che la decide nel primo tempo con i gol di Leao e Saelemaekers. Secondo tempo di controllo e ripartenze, il Sassuolo attacca ma non è mai pericoloso. Fortunosa la rete sul finale dei neroverdi, il Milan domina al Mapei Stadium e per l'ennesima volta torna da Reggio Emilia con i tre punti e consolida il primato in classifica.

97' Termina il match. Milan batte Sassuolo 2-1.

96' Chiusura determinante di Calabria su un pallone pericoloso di Boga. Sul prosieguo dell'azione fallo in attacco del Sassuolo.

95' Riprende ora il gioco, manca un minuto.

94' Fallo di Maldini su Berardi, il giocatore neroverde mette in atto una sceneggiata evitabile accusando un colpo al volto che non c'è stato.

93' Kessie la tiene sulla bandierina, recupera il Sassuolo. Un minuto al termine.

92' Dopo una serie di rimpalli Hauge tenta il tiro al volo dal limite dell'area. Era difficilissimo, palla fuori di molto.

90' Scontro aereo fra Obiang e Theo, il terzino rossonero rimane dolorante a terra.

89' Ci saranno tre minuti di recupero.

88' Gol del Sassuolo, davvero molto fortunoso. Berardi batte la punizione dal limite, una deviazione di Hauge mette completamente fuori causa Donnarumma. 1-2 al Mapei Stadium.

87' Slalom di Boga al limite dell'area di rigore, Romagnoli entra in scivolata e lo mette giù. Ammonito il capitano del Milan.

85' Cambi. Fuori Calhanoglu per Maldini nel Milan, fuori Traore per Obiang nel Sassuolo.

83' Rischio per il Milan. Berardi serve Traore in area, il cross del centrocampista neroverde è però davvero impreciso.

82' Ancora altre giocate di fino di Leao, letteralmente imprendibile. Hauge però non capisce le intenzioni del compagno e non va sul passaggio del portoghese.

81' Giocata notevole di Leao che scherza per 3-4 volte i giocatori del Sassuolo con finte e suole, uscendo anche da una situazione difficile. Rafa sembra molto tranquillo e a suo agio con la palla tra i piedi.

80' Ultimi dieci minuti del match più eventuale recupero. Il Sassuolo spinge alla ricerca di un gol per riaprirla, il Milan per ora difende bene.

78' Cambio per il Milan: esce Saelemaekers, entra Castillejo.

77' Contropiede Milan con Leao e Kessie, il portoghese infine serve Hauge sulla destra. Il norvegese si accentra e lascia partire il tiro a giro: vola Consigli e respinge.

76' Mariani fischia un fallo per il Sassuolo, rieccheggiano nello stadio le urla di Donnarumma che evidentemente non è d'accordo.

75' Bourabia carica il destro dalla distanza, Donnarumma strepitoso perché il tiro viene deviato. Grande parata del portiere rossonero.

74' Il Sassuolo spinge molto sul lato di Berardi e Muldur, il Milan si chiude bene e fa muro. Momento di massimo sforzo per i padroni di casa.

72' Theo parte per l'ennesima volta sulla sinistra senza che nessuno riesca a fermarlo, la palla arriva a Leao che dopo un contrasto prova la rabona dal fondo: Consigli respinge il cross e serve inavvertitamente Saelemaekers, il belga tutto solo spara alto.

70' Ammonito Calabria per aver steso Boga.

69' Ennesima, grande accelerazione di Theo sulla sinistra ma anche questa volta il passaggio decisivo del francese è impreciso.

67' Il Milan non riesce a sfruttare al meglio i tanti corner guadagnati.

66' Dribbling di Theo sulla sinistra e cross: la difesa del Sassuolo devia in angolo.

64' Ammonito Berardi per un fallo su Leao: il portoghese era andato via bene sulla sinistra.

61' Cambio per il Sassuolo: entra Muldur, esce Toljan.

60' Ammonito Kessie per un intervento in ritardo. Decisione davvero severa di Mariani, l'ivoriano era diffidato e salterà la Lazio.

59' Ci prova Berardi da fuori, tiro che finisce alto.

56' Cambio per il Sassuolo: esce Djuricic, entra Boga.

56' Cambio per il Milan: entra Hauge, esce Diaz.

54' Spinge il Sassuolo, i padroni di casa cercano la rete per riaprire il match. Attenta la retroguardia rossonera.

52' Traore viene servito bene tra le linee, il centrocampista neroverde controlla e tira: palla centrale, facile per Donnarumma.

50' Calabria recupera bene in difesa e serve Leao che è venuto incontro a prendere palla. Il portoghese serve un liberissimo Theo sulla sinistra, ma dopo la classica sgroppata sulla fascia il cross del francese non è preciso.

48' Occasione per il Sassuolo con Berardi che libera Toljan sulla destra, il cross del tedesco viene allontanato dalla retroguardia rossonera.

47' Occasione sprecata dal Milan. Diaz recupera il pallone su Berardi sulla trequarti, lo spagnolo invece di servire un liberissimo Leao si è intestardito nel dribbling, finendo per perdere palla.

45' Fischio di Mariani, comincia la ripresa. Primo pallone giocato dal Sassuolo.

- Cambi da una parte e dall'altra. Per il Milan fuori Tonali e dentro Krunic, per il Sassuolo fuori Defrel e Rogerio, dentro Caputo e Kyriakopoulos.

Un primo tempo da grande squadra, il Milan dopo i primi 45 minuti è in vantaggio per 2-0 su un Sassuolo coraggioso e propositivo. Dopo soli 6 secondi i rossoneri sbloccano il match con un gol incredibile di Leao (record, è il più veloce della storia della Serie A) e raddoppiano qualche minuto dopo con Calhangolu, ma il gol è annullato per fuorigioco. Doppio vantaggio solo rimandato, a metà primo tempo Theo decide di spaccare in due campo e squadra avversaria con una delle sue sgroppate sulla sinistra, servendo infine Saelemaekers in area di rigore. Il belga, tutto solo, appoggia in rete. Nonostante le numerose assenze il Milan ha offerto una grande prestazione, assolutamente da ripetere nella ripresa.

48' Fine primo tempo.

47' Djuricic attacca centralmente e prova la conclusione dal limite, bravo Romagnoli ad opporsi e deviare in angolo. Sul corner Donnarumma esce e fa suo il pallone.

47' Ancora Berardi taglia dentro sulla destra e mette in mezzo di sinistro, Kalulu e Donnarumma gestiscono con tranquillità.

46' Percussione offensiva di Ferrari, il difensore lascia partire un sinistro violento ma Donnarumma blocca agilmente.

45' Occasione Milan! Tonali recupera palla a centrocampo e lancia per Diaz. Lo spagnolo controlla e serve Calhanoglu, Hakan finta la conclusione e offre un bel pallone a Leao: Rafa controlla in area, si sposta la palla sul destro e tira a giro. La palla esce a lato.

44' Saranno tre i minuti di recupero.

41' Bell'azione del Sassuolo. Berardi vede e premia l'inserimento in area di Traore, che ci prova in acrobazia ma colpisce male: pallone sul fondo.

39' Il Sassuolo ci prova con Traore: destro a giro da fuori e pallone che esce di un soffio.

38' Punizione dalla trequarti per il Milan: tiro di Calhanoglu e pallone facile tra i guantoni di Consigli.

34' Angolo per il Milan: pallone fuori per Tonali, che calcia di prima intenzione ma viene murato.

31' Calcio d'angolo per il Sassuolo, nel frattempo è rientrato Tonali: cross in mezzo e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

30' Grande occasione per il Sassuolo, ma Romagnoli è bravo a salvare il risultato con un intervento provvidenziale sotto porta.

29' Infortunio per Tonali: il centrocampista a bordo campo per le cure del caso.

26' GOOOLLL!!! Ripartenza del Milan con Theo Hernandez, che si fa tutto il campo e mette in mezzo per Saelemaekers: sinistro del belga e pallone in rete.

25' Angolo per il Sassuolo: pallone dentro, Diaz recupera e riparte.

24' Altro tentativo di Berardi con il mancino: stavolta il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

23' Ripartenza del Sassuolo, che va al tiro con Berardi: nessun problema per Donnarumma, che fa suo il pallone.

22' Corner per il Sassuolo: traversone in area, Leao spazza via.

20' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, Saelemaekers ci prova con il sinistro ma spara altissimo sopra la traversa.

17' Il Sassuolo tiene il possesso, ma il Milan copre bene il campo.

13' Il Milan pressa alto e con tanti uomini.

9' Calhanoglu trova il gol del 2-0, ma il VAR annulla per una precedente posizione di fuorigioco.

4' Sassuolo colpito a freddo. Partenza fortissima del Milan.

1' GOL GOL GOOOOLLL!!! Leao segno dopo 9 secondi, che partenza! Calcio d'inizio, Calhanoglu corre in avanti e serve Leao, che a tu per tu col portiere non sbaglia! 1-0 MILAN!

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Mariani: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "Mapei Stadium". Sta per iniziare Sassuolo-Milan, gara valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Rossoneri in emergenza a Reggio Emilia: Pioli schiera Leao punta centrale supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz; in difesa spazio nuovamente al giovane Kalulu. Sarà una sfida complicata e tutta da vivere, sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traoré; Defrel. A disp.: Pegolo, Turati, Ayhan, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Chiriches, Magnanelli, Obiang, Boga, Caputo, Raspadori. All.: De Zerbi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Duarte, Musacchio, Krunic, Castillejo, Hauge, Colombo, Maldini, Roback. All.: Pioli