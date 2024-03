live mn SLP-MIL (0-3): fine primo tempo, Milan dominante

Squadre negli spogliatoi, Milan in vantaggio 3-0 contro uno Slavia nervoso e arruffone. Padroni di casa che rimangono nuovamente in dieci in avvio di gara per un grave fallo di gioco del capitano Holes su Calabria: da lì in poi è dominio rossonero. Pulisic, Loftus e Leao, tre gol di pregevole fattura indirizzano partita e qualificazione. Unica nota stonata l'infortunio sofferto da Maignan, costretto al cambio dopo un intervento gratuito di Vicek. Per il portiere si tratta di un trauma contusivo al ginocchio e verrà valutato nuovamente domani.

53' Fine primo tempo.

50' GOL GOL GOL GOLLL DEL MILAN! E CHE GOL! RAFA LEAO. Golasso di Rafa che pizzica l'incrocio dai venti metri. Imparabile, rete stupenda. 3-0 Milan.

47' Leao prova il sinistro in area, alto.

45' Otto minuti di recupero.

44' Intervento inutile a centrocampo di Tomori: la scivolata fallosa dell'inglese è punita col giallo. Era diffidato, salterà l'andata dei quarti di finale.

42' Pulisic pericolo a destra: cross in mezzo molto forte che viene deviato in angolo.

41' Azione strepitosa di Leao che ne salta tre in area, va sul fondo e mette in emzzeo per Giroud, che però è anticipato da Zima.

40' Ora Milan in controllo: i rossoneri hanno tutto l'interesse a tenere il ritmo basso.

38' Musah prova il destro da fuori, Stanek para con facilità.

36' GOLLLL GOLLLL GOLLL! LOFTUS-CHEEK!! Scambio delizioso tra Leao e Theo, il terzino va sul fondo e mette in mezzo: Loftus a porta vuota non può che far gol. 2-0 e nona rete dell'inglese in stagione!

33' GOOLL GOL GOL DEL MILAN! CHRIS PULISIC! Ancora Captain America! Leao entra in area da sinistra, mette in mezzo per Chris che ubriaca il difensore e di sinistro la piazza! 1-0 Milan!

31' Bel cross di Adli dalla trequarti, Tomori e Giroud si ostacolano e il colpo di testa dell'inglese finisce fuori. Altra occasione non sfruttata.

30' Altro gol mangiato dal Milan! Leao, a tu per tu con Stanek, colpisce il portiere. Occasione enorme sprecata.

28' Peccato! Azione pazzesca di Pulisic in solitaria, condita da uno splendido 1-2 con Giroud, ma lo statunitense a tu per tu con Stanek si fa ipnotizzare.

25' Corrida allo stadio, volano in campo bicchieri e oggetti. Atteggiamento deplorevole di giocatori e pubblico, non adatto al calcio di un certo livello.

24' Leao non controlla in area e sbaglia un contropiede ben orchestrato.

23' Ammonito Doudera per una gomitata in faccia a Musah. Partita nervosissima dello Slavia fin dai primi minuti.

21' Cambio per il Milan effettuato: fuori Maignan e dentro Sportiello.

21' Dopo un'OFR durata due minuti l'arbitro espelle Holes per grave fallo di gioco su Calabria. Decisione corretta.

19' OFR per il brutto fallo su Calabria, potenziale cartellino rosso.

18' Esce Maignan. Al suo posto entra Sportiello.

17' Brutto pestone di Holes su Calabria, neanche giallo. Il capitano del Milan rimane a terra dolorante.

16' Cross dalla destra di Pulisic, Giroud prova l'acrobazia ma manca il pallone.

14' Miracolo di Maignan su un tiro da distanza ravvicinata. Grande intervento del portiere rossonero che d'istinto salva un gol fatto.

13' Fase un po' concitata della partita, batti e ribatti in area del Milan con la difesa rossonera che alla fine riesce ad allontanare.

10' Dopo essere stato medicato dallo staff, che ha applicato una vistosa fasciatura al ginocchio, Maignan rimane in campo. Sportiello era pronto a subentrare.

8' Non ce la fa Maignan dopo l'intervento subito e chiede il cambio. Singolare che l'arbitro non abbia neanche ammonito Vicek, intervento killer.

6' Maignan rassicura la panchina: può continuare.

5' Maignan a terra dopo il brutto intervento subito, staff medico del Milan in campo.

3' Brutto fallo di Vicek su Maignan in area di rigore. Portiere rossonero fortunatamente illeso.

2' Calcio di punizione Slavia dalla trequarti, cross in mezzo ed uscita alta di Maignan sicura.

1' Fischio d'inizio, al via il ritorno degli ottavi di finale di Europa League!

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia biancorossa per lo Slavia, terzo kit, quello viola e azzurrino, per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti all'Eden Arena di Praga. Ritorno degli ottavi di Europa League, il Milan è ospite dello Slavia Praga dopo il 4-2 dell'andata a San Siro. Punteggio che, almeno sulla carta, dovrebbe rendere il passaggio del turno decisamente agevole. Sebbene l'ambiente e lo stadio farà la sua parte il livello degli avversari, così come visto all'andata, è basso: lecito aspettarsi una partita di controllo in cui far valere la propria superiorità tecnica. Serviranno comunque 90 minuti di attenzione e applicazione per evitare situazioni spiacevoli: rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Ogbu, Zima, Zmrzly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. A disp.: Mandous, Sirotnik; Konečný; Jurasék, Jurečka, Pech, Ševčík, Tomič, Zafeirīs; Schranz, Tijani, van Buren. All. Trpišovský.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Kalulu, Kjær, Terracciano, Thiaw; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Jović, Okafor. All. Pioli.

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE).