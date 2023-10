live mn - Verso Genoa-Milan, uscite le ufficiali: rivoluzioni in attacco di Pioli

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Genoa e Milan:

GENOA: (4-4-1-1) Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames. All.: Gilardino.

MILAN: (4-3-3) Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. A disp.: Sportiello, Mirante, Calabria, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Romero, Leao, Giroud, Pulisc. All.: Pioli.

19.10 - Il Milan è arrivato pochi istanti fa allo stadio Marassi di Genova in vista del match di questa sera contro il Genoa valido per l'8^ giornata di andata di Serie A. Clicca QUI per vedere il video girato dall'arrivo di Milannews.it del pullman con a bordo la squadra rossonera di Stefano Pioli che fa il suo ingresso al Ferraris!

18.49 - Se il Milan vincerà contro il Genoa, Christian Pulisic raggiungerà le 100 vittorie nei cinque grandi campionati europei. Questa la statistica record che lo statunitense proverà a raggiungere stasera con la maglia del Milan a Marassi: Pulisic potrebbe non partire titolare, ma ha buone possibilità di subentrare a partita in corso.

18.00 - Curioso aneddoto che riguarda il Milan e in particolare Theo Hernandez verso l'importante gara di Genova contro il grifone dell'ex Alberto Gilardino. Nella stagione 2019\20 i rossoneri di Marco Gianpaolo vinsero 2-1 in rimonta contro i rossoblu grazie alle reti di Theo, primo centro con la maglia del Milan e Franck Kessiè su calcio di rigore.

17.23 - Questa sera alle 21 il Milan è atteso al Marassi di Genova per sfidare il Genoa di Alberto Gilardino. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it i rossoneri, al termine della gara, rientreranno in città subito in aereo nel corso della serata. Poi i giocatori convocati dalle nazionali partiranno tutti nelle ore successive per raggiungere i rispettivi ritiri.

16.39 - Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan, Alberto Gilardino, tecnico del Grifone, ha parlato così in conferenza stampa di Stefano Pioli, con cui ha lavorato al Bologna: "Il mister mi ha insegnato in quel percorso che facemmo insieme a Bologna ad essere una persona molto pacata, capace di entrare nella testa dei giocatori. E' una persona molto brava a livello tattico con uno staff veramente importante. Essere riuscito in questi anni a trasmettere a questa squadra questa identità, nei singoli e nel gioco corale, è qualcosa di straordinario" riporta tuttomercatoweb.com.

15.17 - Sarà la sfida numero 152 nella storia tra Genoa e Milan, la numero 77 in trasferta per i rossoneri. In Serie A sarà la sfida numero 101, la numero 56 a Marassi.

14.52 - L'arbitro della sfida tra Genoa e Milan, in programma sabato sera alle 20.45 a Marassi e valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, come annunciato ieri dall'AIA

14.28 - Per la 3^ volta in questa stagione Samuel Chukwueze potrebbe partire titolare nella formazione anti Genoa scelta da Stefano Pioli. Per l'esterno nigeriano sin qui ancora zero reti e niente assist in questa stagione: sfortunata la serata di Dortmund dove, nei minuti finali di partita, avrebbe potuto e dovuto siglare un gol fondamentale per lui ma anche per la squadra. Cosa rimane? La velocità e il dribbling, fluido e preciso con il quale il nigeriano salta gli avversari, ma anche una grande voglia di voler attaccare porta e profondità, alla ricerca di un gol che sbloccherebbe definitamente la stagione rossonera dell'ex Villareal.

14.15 - Il Giudice sportivo ha emesso le sue sentenze all'indomani delle ultime tre partite della settima giornata di Serie A. Per il Milan l'elemento più degno di nota è la quarta sanzione di Theo Hernandez: il terzino francese dunque, dalla prossima partita con il Genoa, sarà diffidato con Juventus e Napoli all'orizzonte. Per Leao e Maignan prime sanzioni della stagione.

13.54 - Genoa-Milan, sfida valida per la ottava giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN sul canale 214 del satellite, su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251) e in live web testuale su MilanNews.it.

13.36 - Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Gilardino per la sfida di questa sera contro il Milan: Leali, Martinez, Sommariva, Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Frendrup, Galdames, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Thorsby, Ekuban, Fini, Gudmundsson, Messias, Puscas.

13.20 - Arrivano importanti novità di formazione per la gara di questa sera contro il Genoa, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Mister Pioli è intenzionato a far partire dalla panchina il tridente che fin qui ha giocato più di tutti: Leao, Giroud e Pulisic. A loro posto dovrebbero partire dal primo minuto Okafor sulla sinistra, Chukwueze sulla destra e Jovic in mezzo all'attacco alla prima da titolare con la maglia del Milan.

13.00 - Per Genoa-Milan, sfida dell'ottava giornata del campionato di Serie A in programma questa sera al “Ferraris”, risultano assenti tra i rossoneri i seguenti calciatori tutti per infortunio: Kjaer, Loftus-Cheek, Krunic, Bennacer, Kalulu e Caldara. Sei infortunati dunque per Stefano Pioli.

12.47 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Simon Kjaer non sarà presente per la trasferta di Genova contro la squadra di Gilardino. Il centrale danese è rimasto a Milanello così da essere gestito a causa di un un affaticamento muscolare.

12.24 - Si riportano di seguito i calciatori convocati da Stefano Pioli per il match di questa sera del “Ferraris” tra Genoa e Milan:

Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante

Difensori: Calabria, Florenzi, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Theo Hernandez, Bartesaghi

Centrocampisti: Musah, Adli, Reijnders, Pobega

Attaccanti: Leao, Giroud, Pulisic, Okafor, Chukwuezs, Jovic, Romero

12.12 - Il Milan è appena arrivato in un hotel del capoluogo ligure, dove sosterrà in attesa del match di questa sera al “Ferraris” contro il Genoa. Solo una novità da segnalare tra i convocati: presenti tutti i calciatori escluso Kjaer ed eccezion fatta per i noti infortunati Loftus-Cheek, Krunic, Bennacer, Kalulu e Caldara.

Il Milan, con questo calendario, non ha tempo nè di riflettere nè di riposare. I rossoneri sabato saranno già di nuovo in campo in campionato, a Marassi contro il Genoa. Per la partita hanno avuto un solo allenamento al completo per prepararsi. Come sempre, grazie al nostro live testuale, vi accompagneremo fino al calcio d'inizio del match.