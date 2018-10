LIVE MN - Verso Milan-Betis: Higuain titolare, con lui in attacco Castillejo e Borini. Spazio a partita in corso per Caldara

14.44 - Gennaro Gattuso ha disputato 7 partite di Europa League sulla panchina rossonera. Lo score del tecnico rossonero dice 4 vittorie e 3 sconfitte (nessun pareggio), con 9 gol fatti e 8 subiti. Il bilancio, dunque, non è dei più positivi.

14.35 - Fuori Mateo Musacchio, dentro Cristian Zapata. sarà il colombiano, infatti, ad affiancare Alessio Romagnoli al centro della difesa nella sfida di Europa League contro il Betis Siviglia. Ancora panchina per Mattia Caldara: il giovane difensore, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe trovare spazio a gara in corso.

14.24 - Il Betis Siviglia arriva da due sconfitte di fila nella Liga spagnola, nella quale ha raccolto 12 punti nelle prime nove giornate, con 5 gol fatti e 7 subiti.

14.22 - In vista della gara di questa sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il tecnico del Betis, Quique Setien. L’allenatore spagnolo, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "Un’ottima squadra, con giocatori capaci di rompere l’equilibrio, gente di esperienza come Higuain, un centrocampo solido e interpreti privilegiati come Suso. Penso che a San Siro avremo le nostre opzioni ma per noi sarà una gara complicata anche dallo scenario che la ospita. Tanti dei miei ragazzi hanno poca o nulla esperienza internazionale, abbiamo sofferto in questo senso con l’Olympiacos, figuriamoci a Milano. Ho tre giocatori, Francis, Junior Firpo e Loren, che hanno meno di 25 partite di Liga".

14.14 - Questa la probabile formazione del Milan secondo Sky: (4-3-3) Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuain, Borini.

14.11 - Milan e Betis Siviglia si sfideranno domani sera a San Siro per la seconda volta nella loro storia: l'unico precedente risale al 28 settembre 1977 nel match di ritorno del primo turno di Europa League, quando i rossoneri vinsero 2-1 grazie alle reti di Tosetto e Capello (a passare il turno furono però di spagnoli in virtù del 2-0 all'andata a Siviglia).

14.06 - Sarà l’olandese Bas Nijhuis a dirigere il match di questa sera a San Siro tra Milan e Betis Siviglia. Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: Bas Nijhuis (NED)

Assistenti arbitrali: Rob van de Ven (NED) - Jan de Vries (NED)

Assistenti addizionali: Serdar Gözübüyük (NED) - Martin Van Den Kerkhof (NED)

Quarto uomo: Davie Goossens (NED)

14.00 - Sulle pagine del match program è possibile leggere l’analisi del trend del Real Betis a cura del Milan: “Con un valore della rosa da 180 milioni, impreziosito dagli arrivi di Lo Celso e Carvalho, il Betis è chiamato a fare se possibile meglio del sesto posto della passata stagione. Fino a questo momento gli spagnoli hanno ottenuto tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte in Liga. Andamento altalenante, ma in Europa i punti sono 4 dopo 2 partite".

13.44 - Turnover sì, ma ragionato. Contro il Betis, Gennaro Gattuso farà qualche rotazione, ma non stravolgerà la squadra. Davanti, ad esempio, ci sarà Gonzalo Higuain: il tecnico rossonero riparte dal Pipita per trovare un po’ di serenità in Europa

13.27 - Ancora qualche dubbio di formazione per Gennaro Gattuso in vista del match di Europa League contro il Real Betis. Uno dei ballottaggi è tra Ricardo Rodríguez e Diego Laxalt, con l’uruguaiano in vantaggio sul collega svizzero.

13.00 - Il Milan tornerà in campo in Europa League contro il Real Betis. Questa l’analisi del modulo degli spagnoli a cura del club rossonero sul match program: “3-4-3, modulo già visto nel finale della scorsa stagione che Quique Setien ha chiuso al sesto posto nel suo primo anno da allenatore a Siviglia. Davanti l’ex Roma Sanabria si giocherà il posto con Sergio Leon e Moron. In fascia Boudebouz con l’alternativa Inui, reduce da uno splendido Mondiale personale con il Giappone. Dal mercato sono arrivati Lo Celso dal PSG, che forma un super duo tecnica-corsa, con l’altro colpo estivo Wiliam Carvalho”

