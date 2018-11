LIVE MN - Verso Milan-Dudelange: Cutrone-Higuain davanti. Gattuso potrebbe lanciare due inediti

- "Il Dudelange gioca bene". Il tecnico Dino Toppmöller ha incassato con piacere i complimenti del collega Gattuso. Come riporta il quotidiano Tuttosport, i giocatori della squadra lussemburghese aspettano con emozione di scendere in campo in un tempio del calcio europeo come San Siro. Il Dudelange è ormai eliminato dall’Europa League, ma gli stimoli non mancheranno di certo: gli ospiti giocheranno senza timori reverenziali.

- Stefan Simic, unico centrale a disposizione di Gattuso oltre a Zapata, potrebbe essere schierato da Gattuso nella sfida contro il Dudelange. Il difensore ceco, ad eccezione delle presenze in Primavera, non gioca una gara in prima squadra dal 3 febbraio di quest'anno, quando subentrò nei minuti finali di Inter-Crotone.

- In attesa di capire quando rientreranno Musacchio e Romagnoli (Gattuso si è detto ottimista in tal senso), Cristian Zapata continua a giocare dal primo minuto. Contro il Dudelange scenderà in campo in coppia con Simic, alla prima presenza assoluta in rossonero. Il colombiano fin qui ha disputato quattro partite consecutive, contro Betis, Udinese, Juventus e Lazio, sempre titolare a novembre.

- Tutti i sei gol del Milan in questa Europa League sono stati realizzati nel corso dei secondi tempi.

- Il Milan ha segnato in tutte le gare di questa fase a gironi di Europa League, dopo che nella stessa fase della scorsa edizione non avevano realizzato gol in tre delle ultime quattro.

- Il Milan ha vinto tutti i sette confronti contro squadre del Lussemburgo, con un punteggio complessivo di 30 a 1. L'ultimo successo è arrivato contro il Dudelange all'andata.

- Alen Halilovic potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Dudelange, andando a trovare la prima presenza da titolare in maglia rossonera. Il fantasista croato, con la maglia di un club, non scende in campo dall'inizio dalla scorso maggio, quando affrontò il Girona con la maglia dei Las Palmas, nell'ultima giornata della Liga 2017/18.

- Davanti a Reina, portiere di Europa League, il tecnico rossonero sembra intenzionato a schierare la difesa Calabria, Simic, Zapata, Laxalt, con il probabilissimo esordio del ceco classe '95. A centrocampo, altro inedito dal primo minuto potrebbe essere Halilovic, il quale dovrebbe sostiuire Suso sulla destra. A completare il reparto Bakayoko, Bertolacci e Calhanoglu. Davanti nessun calcolo: la coppia d'attacco sarà Cutrone-Higuain.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

- Questa sera, alle 18.55, il Milan affronterà il Dudelange a San Siro in una partita da non fallire, onde evitare di compromettere la possibilità di qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Gattuso ha dichiarato: "Se non vinciamo siamo in mezzo ad una strada", dando l'idea su cosa accadrebbe se la sfida contro i lussemburghesi non dovesse andare come previsto.