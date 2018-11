LIVE MN - Verso Milan-Juventus: torna Gonzalo; forfait di Calabria, c'è Abate. Castillejo e Calhanoglu vincono i ballottaggi

- La Gazzetta dello Sport mette a confronto i numeri di Higuain e Ronaldo in campiomnato in vista del confronto diretto di questa sera. Il miglior rifornitore del Pipita è Suso: 40 passaggi. Oltre quella soglia, CR7 conta Pjanic (50), Matuidi (73), Alex Sandro (96). Forte di tanta assistenza - sottolinea la rosea - Cristiano vanta una produttività nettamente superiore. Gol: 7-5. Tiri in porta: 32-11. Occasioni create: 19-10. Falli subiti: 17-8. Un dato apparentemente secondario come quello delle sponde fatte (34-10) evidenzia bene quanto lo juventino sia più convolto nel gioco.

- Samu Castillejo, candidato per un posto da titolare nel match di questa sera contro la Juventus, non gioca titolare dalla sfida esterna contro il Sassuolo, risalente al 30 settembre. In quell'occasione lo spagnolo trovò anche il gol, realizzando il momentaneo 0-3 per la formazione milanista.

- Si scopre l'ultima carta della formazione rossonera in vista della Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Hakan Calhanoglu ha vinto il ballottaggio con Diego Laxalt e giocherà titolare come esterno sinistro di centrocampo.

- Come riporta La Gazzetta dello Sport, stasera Gattuso raggiungerà le 50 panchine rossonere complessive. Magari sbirciare il dato che gli assegna una media di 1,8 punti a partita - scrive la rosea - gli dà una certa soddisfazione.

- Leonardo Bonucci potrebbe guardare Milan-Juve dalla panchina. Nell’ultimo allenamento, infatti, Allegri ha provato Benatia accanto a Chiellini. Nessun infortunio, si tratterebbe di una scelta tecnica: sarebbe stato lo stesso difensore - riferisce il quotidiano La Stampa - a valutare l’opportunità dell’esclusione in una partita per lui ad alta tensione.

- Milan e Juventus si sfideranno stasera per la 167esima volta in Serie A. Sono i bianconeri a guidare il testa a testa contro la formazione meneghina in virtù delle 63 vittorie a fronte delle 49 rossonere. Sono, invece, state 54 le partite che si sono chiuse in parità.

- Secondo quanto appreso da MilanNews.it, nel ruolo di partner di Higuan, nell'attacco a due di Rino Gattuso, giocherà Samu Castillejo. Lo spagnolo ex Villareal ha vinto il ballottaggio con Cutrone.

- Ignazio Abate giocherà sulla fascia destra. Davide Calabria sembrava in procinto di rientrare, ma il giocatore non sta ancora bene e non sarà dunque in campo.

- Rino Gattuso non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi. Sono ancora in essere i ballottaggi Laxalt-Calhanoglu e Castillejo-Cutrone.

- A San Siro arriva la Juventus, la corazzata italiana ed europea, contro un Milan pesantemente incerottato ma rinfrancato dagli ultimi risultati, tre successi consecutivi in campionato ed un importante pari in rimonta a Siviglia. Rino Gattuso si riaffiderà al 4-4-2, con il ritorno dall'inizio di Gonzalo Higuain, il grande ex della sfida.

Questa la probabile formazione: Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Laxalt; Higuain, Castillejo.